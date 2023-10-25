«Теряют деньги, статус»: почему релоканты возвращаются в Россию?

Более 820 тыс. человек уехали из России с начала военной операции на Украине, 15% из них уже вернулись — временно или навсегда. Такие данные приводит газета FT. По данным исследователей, россияне за границей «теряют деньги, статус», у многих снижается качество жизни. Официальных данных по количеству уехавших нет, российские власти заявляли о возвращении половины релокантов. При этом в Кремле обещают, что им ничего не угрожает, а в Госдуме грозят отправкой «в Магадан». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Многие из россиян, уехавших за границу после начала военной операции на Украине и объявления частичной мобилизации, возвращаются на родину, сообщила британская газета Financial Times.

В своем материале FT ссылается на данные организации Re:Russia, в соответствии с которыми РФ с февраля 2022 года покинули более 820 тыс. человек. Издание называет это «одной из крупнейших волн эмиграции из России, по крайней мере, с начала 1990-х годов».

При этом исследователи из Европейского университетского института во Флоренции Эмиль Камалов и Иветта Сергеева заявили газете, что более 15% уехавших вернулись в страну: «кто-то, чтобы уладить свои дела, кто-то — навсегда».

«Это определенно не экономическая миграция в классическом понимании. Это люди, которые были очень компетентными специалистами в России, а сейчас теряют деньги, статус. У многих людей качество жизни снижается [за границей]», – подчеркнула Сергеева.

По словам исследователей, релоканты, принявшие участие в опросе, в основном – политически активные молодые люди с высшим образованием.

FT отмечает, что возвращению уехавших россиян способствовала ситуация в Израиле и Армении: первый находится в состоянии войны после нападения палестинской радикальной организации ХАМАС 7 октября, а во второй после операции Азербайджана в Нагорном Карабахе «возросли антироссийские настроения».

Также некоторые граждане РФ приезжают обратно на родину, чтобы найти более прибыльный рынок труда. По мнению газеты, возвращение релокантов свидетельствует о том, что российским властям «удалось сдержать некоторые из самых больших экономических потрясений».

«Похоже, что сначала был шок, а затем, по сути, сейчас мы видим корректировку. Люди делают долгосрочный выбор в отношении того, где они хотят быть», – сказала FT старший научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований Мария Снеговая.

Другие оценки

Осенью 2022 года журнал Forbes со ссылкой на источники сообщал, что только за две недели после начала мобилизации 21 сентября Россию покинули около 700 тыс. человек. Другая оценка, приведенная изданием, – 1 млн уехавших. При этом пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков с такими данными не согласился.

«Это похоже на какую-то утку. <...> Точными цифрами не обладаю. Но, конечно, они далеки от того, чтобы быть такими», – заявлял представитель Кремля.

Опрос исследовательского холдинга «Ромир», результаты которого были опубликованы в феврале текущего года, показал, что эмигрировать из России хотят 15% респондентов – это на 5% меньше, чем в декабре 2021 года.

Социальный психолог, профессор РАН Тимофей Нестик в разговоре с РБК заявил, что переезд россиян сдерживают «усиление гражданской идентичности под влиянием внешней угрозы, психологические защитные механизмы, поддерживающие надежду на лучшее, а также реальная или воображаемая стигматизация уехавших».

«Исходя из обрывочных косвенных сведений и данных России и других стран, могу предположить, что в сумме уехали из России с 24 февраля от 500 тыс. до 700 тыс. человек», – заявил РБК сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов.

Официальных данных о количестве релокантов в настоящее время нет. Российские власти неоднократно заявляли о возвращении в Россию около половины уехавших.

Так, в феврале 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что вернулись более 60% релокантов. Президент РФ Владимир Путин в июне заявлял, что, по подсчетам Кремля, вернулись «50% от тех, кто выехал». Аналогичную оценку приводил помощник президента Максим Орешкин, а Дмитрий Песков призывал «не преувеличивать» количество уехавших.

Что ждет возвращающихся

9 октября Песков подчеркнул, что возвращающимся в Россию релокантам ничего не угрожает. После этого спикер Госдумы Володин заявил, что тех уехавших, кто «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ», в стране «не ждут», и добавил, что им «обеспечен Магадан».

Комментируя его высказывание, Песков отметил, что с людьми с «ярко выраженной антироссийской позицией» стране «не по пути», однако других уехавших родина «всегда ждет».

12 октября Госдума приняла протокольное поручение о проверке ряда уехавших россиян на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ и финансирования украинской армии.

При этом Владимир Путин заявил, что россияне имеют право выбирать место жительства, однако в случае нарушения закона должны быть последствия. Как подчеркнул глава государства, то, что ожидает возвращающегося релоканта, также зависит от того, «как он себя вел».