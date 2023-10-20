«Огромная и болезненная потеря»: умер бывший пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов

Журналист и бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов умер в возрасте 73 лет. По словам родственников, он страдал от онкологического заболевания. В период активных боевых действий в конце 1999 — начале 2000-х Каримов был единственным журналистом в Грозном, который рассказывал о событиях в регионе , позднее он также был помощником главы Чечни Ахмата Кадырова и пресс-секретарем его сына Рамзана. Последний опубликовал пост, где рассказал о заслугах соратника.

На 74-м году жизни в своем родовом селе Старые Атаги 19 октября скончался Альви Каримов — журналист и помощник Кадырова. Об этом сообщило агентство «Чечня Сегодня».

«Его кончина — это огромная и болезненная потеря не только для нашей творческой интеллигенции, ярчайшим представителем которой он являлся, но и всего народа. Нам будет не хватать Альви Ахмадовича, но на все воля Всевышнего», — написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что в последние годы Каримов тяжело болел. Родственники покойного сообщили «Чечне сегодня», что он умер от онкологического заболевания.

«Альви Каримов являлся отличным экспертом по многим вопросам. Его мы знали как замечательного дипломата, политолога, аналитика, историка, журналиста, писателя и просто человека, беззаветно любящего свою Отчизну. Он сделал многое для возрождения и дальнейшего развития СМИ Чеченской Республики. Именно журналистике он остался преданным до конца своих дней, хотя мог быть востребован на самом высоком уровне во многих других областях», — рассказал Кадыров.

Офицер, учитель, журналист

Альви Каримов родился 2 октября 1955 года в Лениногорске (Татарстан). Он служил в Москве и на Тихоокеанском флоте, был офицером запаса ВМФ. Впоследствии работал учителем русского языка и литературы, был председателем парткомиссии при райкоме КПСС и собственным корреспондентом «РИА Новости». С 1997 по 2009 год работал собственным корреспондентом «Интерфакс» на Северном Кавказе.

«В период активных военных действий в конце 1999 — начале 2000 годов он был единственным журналистом, передававшим информацию о событиях в Грозном», — отмечает «Грозный-информ».

В 2000 году Каримов стал помощником главы Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и был им до гибели первого президента Чечни в 2004 году в результате теракта.

«Работать с ним рядом не было трудно, — вспоминал Каримов в интервью ТАСС. — Ахмату-Хаджи были присущи многие черты, но я бы особо выделил то политическое мужество, которое в нем всегда было. Он умел в нужный момент идти ва-банк и сделать такой шаг, который мог решить исход. Не было на свете ничего такого, что заставило бы его отступить или испугаться».

В декабре 2002 года сам Каримов был тяжело ранен в результате теракта перед зданием правительства Чечни.

Соратник Кадыровых

Должность пресс-секретаря Рамзана Кадырова он занял в марте 2009 года. В этом качестве он комментировал множество резонансных тем, связанных с регионом.

Так, нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова Каримов он назвал частью широкомасштабной кампании.

«Мы должны противостоять этому злу. Все, что они пишут, не соответствует действительности», — так отозвался о работе журналистов Каримов.

При этом он добавил, что главным правозащитником региона является Рамзан Кадыров. Глава Чечни отправил Каримова на «заслуженную пенсию» в 2020 году.

Он является обладателем целого ряда званий и наград. В 2004 году ему присвоено звание «Почетный гражданин Чеченской республики», в 2010 году— звание «Заслуженный журналист Чеченской республики».

Каримов награжден медалями «За заслуги перед Чеченской Республикой» и «За развитие парламентаризма в Чеченской Республике», а также получил «Гран-при» международного конкурса «Золотое перо».