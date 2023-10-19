«Молимся за него»: российский сенатор попал в реанимацию после обгона через сплошную

Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в ДТП на трассе «Чистополь — Нижнекамск». По предварительным данным, его внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с Volkswagen, когда совершал обгон в неположенном месте. 66-летнего сенатора госпитализировали со множественными переломами и прооперировали. В настоящее время он находится в реанимации.

Член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике от Татарстана, экс-глава Зеленодольского района и его почетный гражданин Геннадий Емельянов попал в реанимацию после ДТП в республике. Об этом сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

По данным Telegram-канала Shot, авария произошла около 7:00 на трассе «Чистополь — Нижнекамск». 66-летний Емельянов сам был за рулем своего Toyota Land Cruiser.

По предварительной информации, автомобиль сенатора пересек сплошную линию, чтобы совершить обгон в месте, где такой маневр запрещен, и врезался в Volkswagen Polo, который поворачивал налево.

«Удар был такой силы, что Land Cruiser Емельянова опрокинулся в кювет, а сам депутат вылетел из салона. Экстренно прибывшие медики доставили члена совета в больницу — у него множественные переломы ребер, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», — написал Shot.

Baza же утверждает, что Емельянов сам выбрался из машины после ДТП, прошел около 20 м, лег на землю и оставался в сознании до прибытия медиков.

«В другой машине находилась семейная пара — они не пострадали», — уточняется в посте.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, у сенатора взяли кровь на алкоголь. По данным Shot, его водительский стаж составляет 17 лет.

Переломы и реанимация

Информацию о ДТП РИА Новости подтвердил Александр Терентьев, представляющий в Совфеде исполнительную власть региона.

«Сейчас находится в больнице, прооперировали, находится в реанимации. Прогнозы (на выздоровление) положительные», — сообщил Терентьев.

Комментируя информацию о травмах коллеги, он сказал: «Переломы есть, конечно».

Супруга Емельянова рассказала, что врачи борются за его жизнь. Он находится в тяжелом состоянии.

«Молимся за него», — цитирует ее Shot.

Кто такой Геннадий Емельянов

Емельянов родился 1 января 1957 года в поселке Карамалинка Татарстана.

В 1987 закончил Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова (специальность «инженер-механик»), в 2002 — Казанский государственный технологический университет («экономист-менеджер»).

С 1979 по 1987 год работал на различных автотранспортных предприятиях Нижнекамска. На протяжении 12 лет был главным инженером, директором автотранспортной колонны «Камэнергостройпром».

В 2004 году был первым заместителем главы администрации города Набережные Челны, а затем возглавил администрацию Зеленодольского района и города Зеленодольска.

С 2009 по 2010 год возглавлял Минтранс Татарстана. Затем стал руководителем исполнительного комитета Елабужского района.

15 октября 2010 года занял пост мэра города Елабуга, главы Елабужского муниципального района республики.

В сентябре 2019 года избрался депутатом Госсовета Республики Татарстан, с 2 октября 2019 — сенатор.

В настоящее время он находится под санкциями 27 стран ЕС, а также Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии.

Емельянов женат, у него есть дочь и сын.