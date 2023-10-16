Умер композитор Геннадий Гладков. Он написал музыку к «Бременским музыкантам» и «Джентльменам удачи»

В Москве на 89-м году жизни скончался композитор, народный артист РФ Геннадий Гладков, передало ТАСС со ссылкой на его помощника и менеджера Малика Аминова.
«Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены, общаемся с родственниками», — сказал Аминов.
О смерти композитора в своем Telegram-канале также сообщил литературовед и критик Николай Подосокорский.
Нереализованные планы
По данным Baza, Гладков умер в своей квартире на Садово-Триумфальной улице.
«Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть. При этом Гладков на здоровье не жаловался. Десять лет назад он перенес инсульт и после этого серьезных проблем со здоровьем у него не было», — уточняется в посте.
Со ссылкой на близких Telegram-канал написал, что в субботу, 14 октября, композитор приехал с дачи и на этой неделе собирался в оперу. В ближайшее время должен был состояться его концерт.
В феврале этого года Гладков рассказывал «Известиям», что на «Мосфильме» записывают его оперу «Зеленая птичка» по сказке Карло Гоцци. Для нее композитор сам писал сценарий и тексты. Кроме того, у Гладкова осталось два непоставленных балета — «Возвращение Одиссея» и «Вий».
«У меня есть цели. Я надеюсь, что мне удастся пожить и воплотить их», — поделился композитор.
«Большой художник, выдающийся музыкант»
«Газета.Ru» обратилась за комментарием к актеру Василию Ливанову, с которым они работали над «Бременскими музыкантами».
«Как скончался? Как скончался? Когда? Боже мой, боже мой, боже мой. Я в шоке просто. Боже! Это мой самый близкий друг, боже мой. Я не могу даже говорить ничего», — сказал Ливанов.
В своем Telegram-канале журналист Александр Горбачев написал, что «без всяких там дополнительных эпитетов великий» композитор.
«Этот мультфильм («Голубой щенок» — «Газета.Ru») смотрел десятки раз и каждый раз плакал», — упомянул он.
Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в разговоре с РИА Новости назвал Гладкова «талантливейшим композитором»:
«Мы потеряли большого художника, выдающегося музыканта, создавшего много потрясающей музыки. Он тонко ощущал время, внимал желанию режиссера, с которым работал. Геннадий Игоревич много и счастливо сотрудничал с Марком Анатольевичем Захаровым не только в театральных работах, но и в кино. Он написал замечательную музыку почти ко всем телевизионным фильмам Захарова, он был его большим другом».
Где звучала музыка Гладкова
Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве.
В 1964 году окончил Московскую консерваторию, в 1966 году — аспирантуру. До 1971 года занимался преподавательской деятельностью.
Будучи студентом, написал музыку к спектаклю «Друг детства» московского театра «Современник». В это же время начал писать музыку для научно-популярного кино. В 1965 году вышла его первая пластинка — «Волшебник Изумрудного города».
Широкую известность получил благодаря работе над музыкальным мультфильмом «Бременские музыканты» и его продолжением «По следам бременских музыкантов».
Автор музыки к фильмам «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Джентльмены удачи», «Люди и манекены», «Человек с бульвара Капуцинов», «После дождичка в четверг» и других.
Музыку Гладкова можно услышать в мультфильмах «Малыш и Карлсон», «Синяя птица», «Как львенок и черепаха пели песню», «Голубой щенок», «38 попугаев» и других.
Геннадий Гладков — народный артист РФ (31 января 2022 года), заслуженный деятель искусств РСФСР (7 января 1988 года), кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), а также обладатель кинопремии «Ника» в номинации «Лучшая музыка к фильму» (1990 — «Убить дракона», 1999 — «На бойком месте»).