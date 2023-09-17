«Было очень трудно не потерять себя». Умер поэт-песенник, муж Пахмутовой — Николай Добронравов

Умер автор прощальной песни Олимпиады-80 «До свиданья, Москва» Николай Добронравов. В браке с композитором Александрой Пахмутовой он прожил 67 лет, вместе они написали свои самые известные произведения. Собянин сообщил, что Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище. О двух ролях поэта в советском кино, о путешествии после свадьбы с Пахмутовой и о том, как тяжело в карьере было отказаться «от лишнего бутерброда» — в материале «Газеты.Ru».

Советский и российский поэт-песенник, супруг композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет, сообщила «Экспресс-газета». По данным издания, причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь, однако дополнительных подробностей не приводится.

Информацию о смерти поэта подтвердил музыкант Николай Басков. «Только что узнал – не стало Николая Николаевича Добронравова», – написал он в Telegram-канале, процитировав третий куплет песни «Надежда».

Кроме того, об уходе Добронравова из жизни сообщили поэтесса Любовь Воропаева и дочь советского поэта Роберта Рождественского журналистка Екатерина Рождественская.

«Ушел он, а я об Але (Александре Пахмутовой. – «Газета.Ru») думаю, ведь всю жизнь рука об руку, друг для друга свет в окошке, ни дня без перерыва… Дай бог ей сил и здоровья выстоять, а ему – самая светлая память», – написала Рождественская на странице в «ВКонтакте».

Воропаева назвала Добронравова «мастером» и «талантливейшим и скромнейшим, достойным человеком».

Свои соболезнования в связи со смертью поэта выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший «невосполнимой утратой» уход Добронравова из жизни. Он также сообщил, что поэт будет похоронен на Новодевичьем кладбище в столице, дата прощания на данный момент неизвестна.

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «Газетой.Ru» назвал Добронравова великим поэтом и гражданином. Лещенко отметил, что Добронравов писал стихи о главных событиях в стране и соединил ими две эпохи.

«Ушел из жизни великий поэт, великий гражданин. Селовек, который своими стихами озвучил две эпохи: не только сегодняшнюю, но и прошлую эпоху. Это пример настоящей, честной жизни честного художника и большого человека, позитивного, который жил всегда с надеждой на будущее, любил своё отечество. Он писал о самых главных событиях, которые происходили в нашей стране. Я думаю, что без его стихов трудно сейчас представить и «Братскую ГЭС», и «Героев спорта», и «Надежду», и все остальные страницы нашей истории. Это все Николай Добронравов, низкий поклон ему. Надеюсь, что его песни будут звучать ещё долго», — сказал он.

close Александра Пахмутова и Николай Добронравов, 2004 год Композитор Александра Пахмутова с мужем поэтом Николаем Добронравовым и белорусским композитором Игорем Лученком, 1975 год Музыкант Стас Намин, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов, 1984 год Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов в зрительном зале, 1984 год Поэт Николай Добронравов на концерте «Созвездие Гагарина», посвященном 70-летию со дня рождения первого в мире космонавта Юрия Гагарина в ГЦКЗ «Россия», 2004 год Полную галерею можно посмореть

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«Отказаться от лишнего бутерброда очень трудно. Но я старался»

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде, во время блокады был эвакуирован и учился в подмосковной Малаховке. Литературу полюбил в школе – как рассказывал он сам, в возрасте 8-9 лет выучил наизусть комедию «Горе от ума» Александра Грибоедова. Неоднократно играл своего любимого героя, Александра Чацкого, в спектаклях, как в школьные годы, так и во время обучения в школе-студии при МХАТ имени Горького.

«В студии не приняли, как я играл Чацкого, чуть ли не хотели выгонять именно после того, как я сыграл Чацкого. Это был второй курс <...> У меня было совершенно другое прочтение, я считал его гораздо более умным, чем его представляет мой учитель [Виктор] Станицын», – вспоминал поэт.

В качестве актера он появился в двух советских фильмов 1950-х годов: «Спортивная честь», где сыграл эпизодическую роль и не был упомянут в титрах, и «Возвращение Василия Бортникова». После этого Добронравов связал свою жизнь с поэзией, но продолжал использовать актерские навыки.

«Перевоплощение в героев своих лирических песен стопроцентно мне помогает <...> Как в роли, так и в песне должен быть сюжет, должно быть начало, должен быть финал», – рассказывал он.

Николай Добронравов в сотрудничестве с женой написал множество известных песен, в их числе – «Трус не играет в хоккей», «Надежда», «Нежность», «Беловежская пуща», «Птица счастья», «Как молоды мы были», «Главное, ребята, сердцем не стареть» и прощальная песня Олимпиады-80 «До свиданья, Москва». Он также работал с Микаэлем Таривердиевым, Муслимом Магомаевым и другими музыкантами.

«Часто было очень трудно не потерять себя. Отказываться от того, что приказывают написать <...> Чтобы себя не терять, во многом надо себе отказывать. Ты понимаешь, что для того, чтобы тебя похлопали по плечу или, как говорил Щедрин или кто-то говорил, «дадут тебе лишний бутерброд» – отказаться от лишнего бутерброда очень трудно. Но я старался», – говорил Добронравов.

Союз с Александрой Пахмутовой

Поэт женился на Александре Пахмутовой в 1956 году, они прожили в браке 67 лет. Как вспоминал Добронравов, познакомились будущие супруги на радио, их свел вместе редактор, предложивший попробовать совместную работу.

«Все случилось как-то очень быстро, решили расписаться и расписались», – рассказывал он.

После свадьбы молодожены уехали на полтора месяца в Абхазию – это время Добронравов вспоминал как «самое прекрасное», поясняя: «Солнце, море, с нами были наши друзья».

По его словам, у супругов «возникали и сложности» из-за разных характеров, но всегда были общая позиция и взгляд на вещи.

«Недаром говорят: любовь — это когда люди глядят не друг на друга, а смотрят в одном направлении», – описывал поэт свои отношения с женой.

В декабре 2020 года Пахмутова и Добронравов вместе перенесли коронавирусную инфекцию, они были госпитализированы в Центральную клиническую больницу в Москве. Оба выписались из больницы в январе 2021 года. Сама композитор информацию о смерти мужа на данный момент не комментировала. По данным «Экспресс-газеты», ей еще не сообщили о случившемся.