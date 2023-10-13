«Черный день адвокатуры»: трое защитников Навального* арестованы, еще у двух прошли обыски

Выездное заседание Мосгорсуда по делу Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), 19 июня 2023 года

Трое адвокатов Алексея Навального арестованы по уголовному делу. Их обвиняют в передаче информации между политиком и сотрудниками ФБК**, что якобы позволило Навальному продолжать «осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества». Проект «Первый отдел» сообщил об обысках еще у двоих адвокатов.

Басманный суд Москвы отправил под арест адвоката Игоря Сергунина, защищавшего Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), передает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сергунина И.С меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде.

Сергунин останется под стражей до 13 декабря.

Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству следствия. Сторона защиты просила избрать Сергунину меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Сергунина задержали по уголовному делу об экстремистском сообществе, ему вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – до 6 лет лишения свободы.

Чуть позже Басманный суд арестовал до 13 декабря двух других адвокатов Навального — Алексея Липцера и Вадима Кобзева. Им тоже вменяется участие в экстремистском сообществе.

«Защита — это не соучастие»

В пятницу, 13 октября, у Сергунина, Липцера и Кобзева прошли обыски. Первым о следственных мероприятиях сообщил бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом).

Соратник Навального Иван Жданов (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в соцсетях выдержку из материалов дела, из которой следует, что юристы якобы «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А.А., который тем самым продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».

Правозащитный проект «Первый отдел» потребовал прекратить преследование адвокатов Навального.

«13 октября 2023 года войдет в историю российского права как черный день адвокатуры. Арестованы трое защитников оппозиционера Алексея Навального — Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин. Им вменяют участие в «экстремистском сообществе». <...> Но это абсурд!

Защита — это не соучастие. Адвокаты не являются партнерами или подельниками своих подзащитных, они обеспечивают им защиту, право на которую закреплено Конституцией России», — говорится в заявлении организации.

Правозащитники рассказали, что 13 октября обыски прошли и в офисе московской коллегии адвокатов «Далет», в которой состоит еще один адвокат Навального — Ольга Михайлова, а также у адвоката Алексея Ладина в Крыму.

Дела Навального

Навальный отбывает наказание по ряду обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества — «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Он находится в заключении с 2021 года, до этого его приговорили к 3,5 года лишения свободы по делу «Ив Роше» и к девяти годам за особо крупное мошенничество и неуважение к суду.

26 сентября суд подтвердил законность приговора Навальному по делу об экстремизме. Заседание прошло в закрытом режиме из-за опасений за безопасность прокурора. Осужденный останется в тюрьме до декабря 2038 года.

27 сентября Навального на год перевели в единое помещение камерного типа. Он отмечал, что его уже отправляли в СУОН (строгие условия отбывания наказания), ШИЗО (штрафной изолятор), ПКТ (помещение камерного типа).