Суд утвердил приговор Навальному*. Он останется в колонии до 2038 года

Суд подтвердил законность приговора Алексея Навального по делу об экстремизме. Заседание прошло в закрытом режиме из-за опасений за безопасность прокурора. По словам адвокатов, осужденный останется в заключении до декабря 2038 года. Ранее приговор осудили ЕС, США и Британия, а американские СМИ писали о возможном включении Навального в обмен заключенными. В российском МИДе назвали такие сообщения «спекуляцией».

Апелляционный суд признал законным решение приговорить Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе, сообщило агентство «Интерфакс». Жалобы на приговор были отклонены, он вступил в силу. В ближайшее время Навального отправят в место отбывания наказания, в какую конкретно колонию — неизвестно.

По данным агентства, при рассмотрении апелляции суд внес в приговор несколько изменений, которые не возымели юридических последствий. В частности, из мотивировочной части исключили формулировку «особо опасный рецидивист».

Адвокаты пояснили, что с учетом решения суда срок заключения Навального истечет 2 декабря 2038 года.

Он находится в заключении с 2021 года, до этого его приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу «Ив Роше» и к девяти годам за особо крупное мошенничество и неуважение к суду. Навальный не признал вину ни по одному делу.

Как сообщила газета «Ведомости», заседание прошло в закрытом режиме, на него не допускали журналистов и слушателей. Также без изменений был оставлен приговор второму фигуранту дела, техническому директору YouTube-проекта «Навальный LIVE» Даниэлю Холодному – ему предстоит провести восемь лет в колонии общего режима.

Telegram-канал «Осторожно, новости» отметил, что основную часть заседания закрыли по просьбе Министерства внутренних дел России из-за опасений за безопасность прокурора Надежды Тихоновой, которая представляла обвинение. Сам Навальный выступал перед судом по видеосвязи, в настоящее время он находится в колонии строгого режима во Владимирской области.

22 сентября Telegram-канал сторонников Навального сообщил, что его в двадцатый раз отправили в штрафной изолятор спустя менее чем сутки после того, как он из него вышел. Официальных подтверждений или опровержений этой информации не поступало.

Что известно про приговор

4 августа Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима, он признан виновным в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к ней и в вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. Кроме того, ему назначили штраф в 500 тысяч рублей и запретили пользоваться интернетом в течение 10 лет после освобождения.

Колонии особого режима – это исправительные учреждения с самым строгим в России режимом отбывания наказания. В соответствии со статьей 58 УК РФ, в них содержатся приговоренные к пожизненному сроку мужчины или «особо опасные рецидивисты». В таких колониях, по статьям 124 и 125 УИК РФ, возможно три варианта условий: облегченные, обычные и строгие. Последний вариант предусмотрен для нарушителей, умышленно совершивших преступление в период заключения, а также для тех, кто нарушает установленный в колонии порядок.

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, имеют право на меньшее количество свиданий – два краткосрочных и одно длительное в течение года, также за год они могут получить только одну посылку или передачу и одну бандероль.

Условия, в которых будет отбывать наказание Навальный, на данный момент не объявлены.

Реакция международного сообщества

Приговор Навальному осудили Европейский союз, Великобритания и Соединенные Штаты. Пресс-служба представительства ЕС в России назвала решение суда примером «продолжающихся систематических преследований со стороны российских властей и игнорирования ими прав человека собственных граждан».

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли после приговора обвинил Россию в «игнорирование даже самых элементарных прав человека» и призвал освободить Навального. Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

Американский Госдепартамент в своем заявлении описал приговор как «несправедливое заключение несправедливого суда» и также призвал Россию к «немедленному освобождению» Навального и «прекращению продолжающихся репрессий».

Посольство России в США заявило, что Москва расценивает слова Госдепа как попытку «вмешаться во внутренние дела» страны и «повлиять на работу независимой судебной системы».

Дипмиссия назвала реакцию властей США «озлобленной» и «подтверждающей правильность вердикта», а также призвала Вашингтон «обратить внимание на череду политических скандалов в самих Соединенных Штатах».

Слухи об обмене

10 сентября американская газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в числе официальных лиц США заявила, что Навальный может быть включен в потенциальную многостороннюю сделку по обмену российских задержанных в западных странах на западных граждан, содержащихся в России.

«Это спекуляции, которые не требуют ни комментария официального, ни обсуждения неформального», – прокомментировала публикацию представитель МИД России Мария Захарова.