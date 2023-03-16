«Взял с собой Библию, Бродского. Часы оставил»: Ройзмана задержали из-за ролика в соцсети

Политика Евгения Ройзмана*, который ранее был мэром Екатеринбурга, задержали полицейские по делу о публикации экстремисткой символики. По версии правоохранителей, он опубликовал видео ФБК** во «Вконтакте». При этом его жена и адвокат утверждают, что он никогда не пользовался этой соцсетью. Кроме того, последние месяцы он был под домашним арестом и ему было запрещено пользоваться интернетом.

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) доставят в УМВД Екатеринбурга, чтобы он дал показания по «административному делу о распространении сведений об экстремистской организации». Затем состоится суд.

«Якобы он выложил в соцсети «ВКонтакте» ролик ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) (при том, что у него в жизни не было аккаунта в VK). При этом Ройзман соцсетью не пользовался, страницу вели его сторонники по собственной инициативе. Дело хотят рассмотреть уже сегодня в Ленинском суде Екатеринбурга. Статья арестная», – пишет в своем Telegram-канале бывший руководитель радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом).

По его словам экс-чиновника «увезли в полицию, с собой взял Библию, книгу Дмитрия Быкова (организация включена Минюстом в список иноагентов) и Бродского». «Часы снял и оставил», – добавил журналист.

Жена Ройзмана Юлия Крутеева подтвердила, что за ее супругом «менты пришли».

«Кто-то еще в декабре написал донос, что он разместил в ВК экстремистскую символику, видимо, там перепост от Навального (включен в список террористов и экстремистов). Собираются везти в отдел для составления протокола и сразу в суд. Проблема в том, что Ройзман не зарегистрирован в ВК. Просто ни разу в жизни не заходил», – утверждает он.

Крутеева также обратила внимание, что перепост был сделан в группе «Евгений Ройзман», «к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал». «Таких групп в ВК порядка 20. И вот собирает вещи, смотрит, какие книжки взять, часы снял. Говорит, что все будет хорошо», – рассказала супруга политика.

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов также утверждает, что у задержанного нет личной страницы в этой соцсети.

«По версии полиции, он сделал репост с информацией об ФБК. Это ошибка полиции, мы будем на этом настаивать, они даже не понимают разницы между личной страницей и группой», – цитирует защитника портал E1.RU. Адвокат отметил, что сегодня же состоится суд по делу об административном правонарушении.

Ройзману грозит до 15 суток ареста. В сентябре по другому делу ему запретили совершать определенные действия, в том числе заходить в интернет. Последние месяцы он под домашним арестом: политик проходит обвиняемым по делу о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России в связи со спецоперацией на Украине. Суд по этому делу, по мнению адвоката политика, начнется в марте.

Ранним утром 24 августа 2022 года в квартиру экс-мэра Екатеринбурга ворвались силовики. Вооруженные бойцы в масках больше семи часов обыскивали жилище политика, помещения его фонда, гараж и музей «Невьянская икона». Следователи изъяли сотовый телефон, два ноутбука и документы, пишет портал E1.RU.

Издание отмечает, что до этого политику трижды выписывали штрафы за дискредитацию армии, так как он неодобрительно высказывался в отношении спецоперации на Украине. Ройзман заявлял, что не намерен был покидать Екатеринбург.

«Ну как я из своей страны, своего города уеду? Я тут жизнь прожил, делал все, чтобы сделать свою страну лучше. Как я могу? Это моя родина. Почему я буду отсюда уезжать? Я буду здесь до конца стоять», – заявил Ройзман в зале суда во время первого процесса по делу о дискредитации ВС РФ.