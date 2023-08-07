В драке у реки на Кубани двух мужчин забили камнями. Они могут быть связаны с ЧВК

Ночью 5 августа в поселке Дедеркой под Туапсе возник конфликт между двумя компаниями мужчин. Во время ссоры двое из них были насмерть забиты камнями, еще один госпитализирован с травмами. Остальные участники драки скрылись с места происшествия, но были задержаны по горячим следам.

В ночь на 5 августа двое мужчин были убиты на берегу реки Дедеркой под Туапсе. Об этом сообщает управление СК по Краснодарскому краю.

«В правоохранительные органы Туапсинского района ночью 5 августа 2023 года поступило сообщение об обнаружении на берегу реки в районе улицы Приморской поселка Дедеркой Туапсинского района тел 37 и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти», — говорится в посте.

В районное лечебное учреждение был также доставлен 20-летний мужчина с травмами. В настоящее время его жизнь вне опасности.

Полиция задержала четверых местных жителей в возрасте от 19 до 36 лет. После произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек, совершенном группой лиц (п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Наказание предусматривает от 5 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Участники конфликта могут быть связаны с ЧВК

По данным СК, между первой компанией и незнакомым им 19-летним молодым человеком с товарищами возник конфликт, когда они встретились в поселке Дедеркой. На берегу одноименной реки между мужчинами произошла драка. В итоге злоумышленники до смерти забили камнями двух человек из числа своих оппонентов, передает 93.ru.

В МВД по региону уточняют, что ссора между мужчинами случилась на бытовой почве.

В социальных сетях были опубликованы фотографии ориентировок с данными об участниках драки — Альберте Экзаряне 1996 г. р, Артеме Туркменяне 1995 г.р., Карене Устяне 2004 г.р. и Вартане Тулумджяне 1987 г.р.

Некоторые Telegram-каналы утверждают, что убитые были сотрудниками ЧВК «Вагнер». Это информация не подтверждена.

Нападение на ветерана СВО в Забайкалье

Накануне губернатор Забайкалья Александр Осипов рассказал, что в селе Нерчинский завод был избит ветеран СВО.

«В одном из кафе произошел конфликт между двумя компаниями, в одной из которых находился участник специальной военной операции.

По отношению к бойцу СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки.

Несмотря на то, что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения», — написал чиновник.

Источник mk.ru сообщил, что ссора началась в кафе, где отдыхали две компании мужчин. В результате произошла драка, у одного из участников спецоперации сорвали награды, сломали ему мобильный телефон.

В пресс-центре МВД России сообщили, что полиция Забайкальского края задержала одного из участников нападения на инвалида.

7 августа МВД предъявило обвинение жителю села Нерчинский Завод в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Статья предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.