Подросток в маске «анонимуса» порезал четырех человек в школе под Таганрогом

В хуторе Красный Десант Ростовской области ученик девятого класса в маске «анонимуса» пришел в школу с бабушкиным ножом. На входе во время конфликта с вахтершей он ранил четырех взрослых. В медкарте подростка есть отметка о шизофренических отклонениях, а причиной инцидента мог стать конфликт с учительницей обществознания. «Газета.Ru» разбиралась, почему не сработала тревожная кнопка, и что делать, если ближайший пункт полиции расположен в 65 км от места происшествия.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале сообщил, что в 07:50 в хуторе Красный Десант Неклиновского района при входе в школу 15-летний подросток в маске и с ножом напал на четырех взрослых — трех сотрудников учреждения и родственника ученика. Очевидцы его задержали.

«Установлено, что нападавшим оказался ученик девятого класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием», — написал Голубев.

Губернатор уточнил, что потерпевшие получили раны легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Представитель районной администрации заявил РИА Новости, что занятия в школе были приостановлены на время работы следственных органов.

Региональное управление СК проинформировало о том, что ранения в ходе конфликта получили две сотрудницы и родственник ученицы. В отношении девятиклассника возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п. «а,б» ч.2 ст.105 УК РФ.

Что случилось с тревожной кнопкой?

Утром 15-летний ученик взял бабушкин кухонный нож и отправился в школу на дополнительные занятия по математике, сообщила Baza. В учебное заведение он зашел в маске «анонимуса» Гая Фокса (ее также называют маской Анонима и маской Вендетта), получившей популярность после выхода на экраны фильма «V значит Вендетта». Она не понравилась вахтерше, из-за чего между ней и школьником возник спор. В какой-то момент ученик достал нож и стал угрожать сотруднице школы, тогда в конфликт вмешался дедушка одной из первоклассниц. Школьник напал на мужчину, попутно ранив учительницу английского языка, которая была дежурной.

Сначала вахтерша рассказала, что нажала на тревожную кнопку, но она не сработала, но потом поменяла показания и позднее сообщила, что растерялась и не сделала этого, поэтому сигнал в полицию не поступил.

Очевидцы задержали нападавшего на улице. По их словам, подросток кричал, будто видит нападающих на него «хохлов и поляков». Затем у него случился приступ эпилепсии. Однако родственники школьника утверждают, что раньше с ним такого не было.

Родителей учеников школы оповестили о произошедшем в мессенджерах и попросили срочно забрать детей.

По данным 161.ru, нападавший нанес шесть ножевых ранений пожилому мужчине. Пострадавшего забрала бригада скорой медицинской помощи, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

У вахтерши и учительницы английского языка порезы рук. Подросток тоже получил ранения, когда пожилой мужчина пытался выбить у него нож.

Охраны нет, полиция в 65 км

По данным Shot, в учебном заведении работал только ночной охранник. Днем за безопасность отвечала вахтерша пенсионного возраста. Рамка металлодетектора при входе в школу не установлена.

Рядом со школой есть пункт полиции, но он был закрыт из-за нехватки кадров. У участкового также нет постоянного рабочего места.

«На задержание выезжал экипаж из соседнего ОВД в хуторе Покровский, поэтому службы доехали небыстро, и благо родители скрутили пацана. Соседний пункт ОВД находится в 65 км от Красного Десанта», — объяснили в полиции.

Сейчас подросток находится в ОВД, там также присутствуют медики. Мальчика отправят на медосвидетельствование, чтобы проверить наличие психотропных препаратов в организме. По последним данным, допросить девятиклассника не удалось: он находится в невменяемом состоянии.

Начальник отдела образования Неклиновского района Владимир Пегушин заявил, что все службы сработали оперативно.

«Школа была закрыта, сработали все службы: МЧС, Росгвардия, полиция, пожарные были — все были. Дети были у нас на втором этаже, прорыва никакого не случилось. Сейчас разбирается Следственный комитет», — сказал чиновник.

Он добавил, что занятия в школе возобновились, но по желанию родителей часть учеников отпустили домой. С ними работает бригада психологов, им оказывается необходимая помощь.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с «Газетой.Ru» призвал привлекать профессиональную охрану и увеличивать число сотрудников отделов внутренних дел для обеспечения безопасности школ.

«На мой взгляд, нам необходимо расширять штатную численность передовых подразделений ОВД, чтобы с момента поступления сигнала до прибытия сотрудника полиции проходило минимум времени, насколько это в принципе возможно независимо от населенного пункта.

Патрульно-постовая служба — это то подразделение, которое, на мой взгляд, необходимо расширять, чтобы не было таких случаев, когда поступает сигнал о правонарушении, а сотрудник полиции прибывает спустя шесть часов», — заявил депутат.

Кроме этого, он считает, что для обеспечения безопасности нужно задействовать народных дружинников. По его словам, у них есть необходимый потенциал для защиты людей.

Что известно о причинах нападения

Причины нападения на школу пока неизвестны. Знакомые мальчика утверждают, что он хорошо учился, конфликтов с учителями и учениками у него не было. Однако подросток считал, что педагог по обществознанию не понимает его и ставит одни тройки. Во время задержания школьник говорил, что хотел на нее напасть.

По словам одноклассников, они считали его странным. В начале учебного года юноша перестал общаться со сверстниками, но другие дети его не обижали. Одноклассники рассказали, что мальчик учился с ними с третьего класса и с первых учебных дней был нервный, резко дергался и заикался. При этом раньше школьник не был замкнутым: у него есть друзья и со многими учениками он общался, хотя и бывали конфликты.

Как сообщает Shot, в медкарте нападавшего стоит отметка о шизофренических отклонениях. По предварительным данным, его заболевание обострилось на фоне плохой успеваемости.

Семья подростка

161.ru сообщает, что нападавший проживает вместе со своей бабушкой, его родители находятся в разводе.

«Хорошая бабушка. Женщина участвует во всех обсуждениях школьных, всегда старается пойти навстречу учителям», — поделилась мать одного из учеников школы.

Осенью 2022 года отца подростка мобилизовали и отправили служить в зону проведения СВО. Как сообщает Telegram-канал Baza, недавно мужчина вернулся домой, он получил ранение. Накануне произошедшего мальчик с ним встречался.

У мальчика есть брат, который младше его на три года. Он учится в той же школе.