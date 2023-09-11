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Подросток в маске «анонимуса» порезал четырех человек в школе под Таганрогом

СК: в Ростовской области напавший на людей с ножом подросток хотел убить учителя

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В хуторе Красный Десант Ростовской области ученик девятого класса в маске «анонимуса» пришел в школу с бабушкиным ножом. На входе во время конфликта с вахтершей он ранил четырех взрослых. В медкарте подростка есть отметка о шизофренических отклонениях, а причиной инцидента мог стать конфликт с учительницей обществознания. «Газета.Ru» разбиралась, почему не сработала тревожная кнопка, и что делать, если ближайший пункт полиции расположен в 65 км от места происшествия.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале сообщил, что в 07:50 в хуторе Красный Десант Неклиновского района при входе в школу 15-летний подросток в маске и с ножом напал на четырех взрослых — трех сотрудников учреждения и родственника ученика. Очевидцы его задержали.

«Установлено, что нападавшим оказался ученик девятого класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием», — написал Голубев.

Губернатор уточнил, что потерпевшие получили раны легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Представитель районной администрации заявил РИА Новости, что занятия в школе были приостановлены на время работы следственных органов.

Региональное управление СК проинформировало о том, что ранения в ходе конфликта получили две сотрудницы и родственник ученицы. В отношении девятиклассника возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п. «а,б» ч.2 ст.105 УК РФ.

Что случилось с тревожной кнопкой?

Утром 15-летний ученик взял бабушкин кухонный нож и отправился в школу на дополнительные занятия по математике, сообщила Baza. В учебное заведение он зашел в маске «анонимуса» Гая Фокса (ее также называют маской Анонима и маской Вендетта), получившей популярность после выхода на экраны фильма «V значит Вендетта». Она не понравилась вахтерше, из-за чего между ней и школьником возник спор. В какой-то момент ученик достал нож и стал угрожать сотруднице школы, тогда в конфликт вмешался дедушка одной из первоклассниц. Школьник напал на мужчину, попутно ранив учительницу английского языка, которая была дежурной.

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Сначала вахтерша рассказала, что нажала на тревожную кнопку, но она не сработала, но потом поменяла показания и позднее сообщила, что растерялась и не сделала этого, поэтому сигнал в полицию не поступил.

Очевидцы задержали нападавшего на улице. По их словам, подросток кричал, будто видит нападающих на него «хохлов и поляков». Затем у него случился приступ эпилепсии. Однако родственники школьника утверждают, что раньше с ним такого не было.

Родителей учеников школы оповестили о произошедшем в мессенджерах и попросили срочно забрать детей.

По данным 161.ru, нападавший нанес шесть ножевых ранений пожилому мужчине. Пострадавшего забрала бригада скорой медицинской помощи, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

У вахтерши и учительницы английского языка порезы рук. Подросток тоже получил ранения, когда пожилой мужчина пытался выбить у него нож.

Охраны нет, полиция в 65 км

По данным Shot, в учебном заведении работал только ночной охранник. Днем за безопасность отвечала вахтерша пенсионного возраста. Рамка металлодетектора при входе в школу не установлена.

Рядом со школой есть пункт полиции, но он был закрыт из-за нехватки кадров. У участкового также нет постоянного рабочего места.

«На задержание выезжал экипаж из соседнего ОВД в хуторе Покровский, поэтому службы доехали небыстро, и благо родители скрутили пацана. Соседний пункт ОВД находится в 65 км от Красного Десанта», — объяснили в полиции.

Сейчас подросток находится в ОВД, там также присутствуют медики. Мальчика отправят на медосвидетельствование, чтобы проверить наличие психотропных препаратов в организме. По последним данным, допросить девятиклассника не удалось: он находится в невменяемом состоянии.

Начальник отдела образования Неклиновского района Владимир Пегушин заявил, что все службы сработали оперативно.

«Школа была закрыта, сработали все службы: МЧС, Росгвардия, полиция, пожарные были — все были. Дети были у нас на втором этаже, прорыва никакого не случилось. Сейчас разбирается Следственный комитет», — сказал чиновник.

Он добавил, что занятия в школе возобновились, но по желанию родителей часть учеников отпустили домой. С ними работает бригада психологов, им оказывается необходимая помощь.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с «Газетой.Ru» призвал привлекать профессиональную охрану и увеличивать число сотрудников отделов внутренних дел для обеспечения безопасности школ.

«На мой взгляд, нам необходимо расширять штатную численность передовых подразделений ОВД, чтобы с момента поступления сигнала до прибытия сотрудника полиции проходило минимум времени, насколько это в принципе возможно независимо от населенного пункта.

Патрульно-постовая служба — это то подразделение, которое, на мой взгляд, необходимо расширять, чтобы не было таких случаев, когда поступает сигнал о правонарушении, а сотрудник полиции прибывает спустя шесть часов», — заявил депутат.

Кроме этого, он считает, что для обеспечения безопасности нужно задействовать народных дружинников. По его словам, у них есть необходимый потенциал для защиты людей.

Что известно о причинах нападения

Причины нападения на школу пока неизвестны. Знакомые мальчика утверждают, что он хорошо учился, конфликтов с учителями и учениками у него не было. Однако подросток считал, что педагог по обществознанию не понимает его и ставит одни тройки. Во время задержания школьник говорил, что хотел на нее напасть.

По словам одноклассников, они считали его странным. В начале учебного года юноша перестал общаться со сверстниками, но другие дети его не обижали. Одноклассники рассказали, что мальчик учился с ними с третьего класса и с первых учебных дней был нервный, резко дергался и заикался. При этом раньше школьник не был замкнутым: у него есть друзья и со многими учениками он общался, хотя и бывали конфликты.

Как сообщает Shot, в медкарте нападавшего стоит отметка о шизофренических отклонениях. По предварительным данным, его заболевание обострилось на фоне плохой успеваемости.

Семья подростка

161.ru сообщает, что нападавший проживает вместе со своей бабушкой, его родители находятся в разводе.

«Хорошая бабушка. Женщина участвует во всех обсуждениях школьных, всегда старается пойти навстречу учителям», — поделилась мать одного из учеников школы.

Осенью 2022 года отца подростка мобилизовали и отправили служить в зону проведения СВО. Как сообщает Telegram-канал Baza, недавно мужчина вернулся домой, он получил ранение. Накануне произошедшего мальчик с ним встречался.

У мальчика есть брат, который младше его на три года. Он учится в той же школе.

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