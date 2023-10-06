СБУ отобрала у Фридмана и Авена украинские активы

Суд на Украине арестовал счета российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 17 млрд гривен (более $460 млн). Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Всего под арест попали 20 финансово-кредитных организаций. Киев обвиняет бизнесменов в причастности к «схемам масштабного финансирования» боевых действий на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Суд на Украине наложил арест на имущество совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Об этом говорится в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

«Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми олигархи владеют конечными бенефициарами или через подконтрольные оффшорные компании. <…> Арестованы все более чем на 17 млрд грн (свыше $464 млн)»,

— говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что среди заблокированных активов значатся финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и IT-сферы, а также заводы минеральных вод.

СБУ подчеркивает, что арест имущества не позволит российским бизнесменам «переписать» его на подставных лиц. Зато позволит «в дальнейшем передать его в доход Украины».

Спецслужба подозревает Фридмана по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства «их подрывной деятельности». Наказанием по этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Возвращение в Россию

Тем временем, по данным Telegram-канала Mash, Фридман ведет переговоры о возможности возвращения в Россию. Сейчас, по информации Mash со ссылкой на адвоката Александра Добровинского, проводится оценка потенциальной реакции общества на его возвращение в страну.

«Сильнее всего команду Фридмана и его самого беспокоят последствия за нехилый донат Украине в 2022 году. Когда путем пожертвования € 150 млн он и партнер Петр Авен рассчитывали спастись от санкций США и ЕС»,

— отмечает Telegram-канал.

Речь идет об информации, которую в апреле 2022 года распространил главный раввин Украины Яков Блайх. По словам Блайха, миллиардеры пожертвовали деньги, рискуя «вызвать гнев у Путина». Раввин также призвал власти Латвии не лишать Авена гражданства. Официального подтверждения информации не было.

В разговоре с «Газетой.Ru» Добровинский заявил: «Из ближнего окружения Михаила Фридмана в Лондоне мне стало известно, что Михаил разочаровался в британском правосудии и в скором времени планирует вернуться в Москву. Учитывая, что он является гражданином РФ, то нет оснований его не пустить в страну».

Санкции против совладельцев «Альфы»

Петр Авен и Михаил Фридман после начала российской спецоперации на Украине оказались под персональными санкциями 27 стран Евросоюза, США, Великобритании, Канады и других стран. В интервью Bloomberg в марте 2022 года Фридман выразил недоумение по поводу введения против него и Петра Авена санкций, заявив: «Мы искренне считали, что мы такие добрые друзья Западного мира, что нас не могут наказать».

В марте 2022 года Фридман и Авен покинули совет директоров Альфа-банка.

В октябре 2022 года Фридман, как совладелец «Альфа-банка Украины», в письме главе Нацбанка Украины (НБУ) Андрею Пышному заявил, что собственники готовы безвозмездно отдать акции банка государству или другому акционеру. Также Фридман предложил еще один выход — акционеры «Альфа-банка Украина» докапитализируют его на $1 млрд за счет замороженных из-за санкций средств.

Андрей Косогов остается единственным из трех бизнесменов, кто не попал под международный персональные санкции. После того, как в марте 2022 года несколько акционеров вышли из капитала Альфа-Банка, Андрей Косогов стал крупнейшим акционером с долей 41%, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на материалы с сайта банка. На тот момент он также являлся акционером ABH Holdings (40,96 %). В марте 2023 года Financial Times писала, что Фридман и Авен продадут свои доли в «Альфе» Косогову за $2,3 млрд.