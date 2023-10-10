Кровавая земля. Британский мандат Палестины. Предыстория конфликта между евреями и арабами

Провозглашение британского мандата на Палестину у Яффских ворот в Иерусалиме, 1917 год

Конфликт между евреями и арабами происходит из-за двух основных причин – земли и веры. Корнями эта вражда уходит во времена, когда Палестина была частью Османской империи. Однако после Первой мировой войны территорией современных Израиля и Палестины стала править Британская империя. «Газета.Ru» изучила период британского мандата до возникновения государства Израиль.

Еврейский очаг

Почти четыре века Палестина была частью Османской империи. В ходе Первой мировой войны части сухопутных сил Британской империи отбили попытки турок захватить Суэц и отбросили армию турецкого султана. В 1917 году после боев у Газы и Беэр-Шевы англичане прорвали фронт и заняли Иерусалим. К сентябрю 1918 года османы были окончательно разгромлены, а Палестина и Сирия были заняты британской армией и арабскими повстанцами.

В 1922 году Лига Наций – предшественница ООН — предоставила Великобритании мандат на управление территориями бывшей Османской империи. Большая часть получила вскоре независимость, однако Палестина оставалась под британским мандатом до 1948 года.

Этому была причина. Во время Первой мировой в рядах британской армии сражался против османов «Еврейский легион» — подразделение из добровольцев-сионистов, желавших создать на Ближнем Востоке еврейское государство.

close 100% Подписание мирных условий в Ледяном дворце Версаля, Франция, 1919 год National Archives at College Park

В ноябре 1917 года министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур написал официальную декларацию, получившую название «Декларация Бальфура».

«Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа, и приложит все усилия для содействия достижению этой цели; при этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине или же права и политический статус, которыми пользуются евреи в любой другой стране», — гласил текст декларации. Артур Бальфур министр иностранных дел Великобритании

По мнению ряда экспертов, именно Декларация Бальфура стала стартовой точкой современного конфликта между евреями и арабами. В Палестине пользуется популярностью мнение, что англичане таким образом предали арабских повстанцев – которым обещали земли в обмен на помощь в борьбе с Османской империей.

В 1919 году на мирной конференции в Париже территория Палестины определялась как более крупная область, чем принято считать сегодня. К британскому мандату изначально относились современные территории Израиля, сектора Газа, западного берега реки Иордан, нынешняя Иордания и северо-запад Саудовской Аравии. Лига Наций также постановила, что на территории мандата будет создан «еврейский национальный очаг», то есть будет воплощена декларация Бальфура.

Мандат был выдан для «установления в стране политических, административных и экономических условий для безопасного образования еврейского национального дома».

Статья 6 британского мандата гласила также, что Британия будет «содействовать еврейской иммиграции и поощрять плотное заселение евреями земель, включая государственные земли и пустующие земли, не являющиеся необходимыми для общественных надобностей, при этом заботясь о том, что права и положение других секторов населения не будут нарушаться».

Первым Верховным комиссаром Палестины был британский политик сэр Герберт Луис Сэмюэл. Он был сам евреем и родственником видной династии баронов Ротшильдов. Управлять британской Палестиной он стал с июля 1920 года.

close 100% Бывший министр внутренних дел Великобритании Герберт Луи Самуэль (в шляпе) прибывает в Иерусалим, чтобы занять пост Верховного комиссара по Палестине, 1920 год Keystone-France/Getty Images

Примерно тогда же началась массовая иммиграция евреев из Восточной Европы в Землю Обетованную – Палестину. Период с 1919 по 1923 год получил название Третья алия. Первая алия происходила в конце XIX века на фоне погромов в Российской империи. Вторая алия также была связана с погромами и продлилась до начала Первой мировой.

К 1917 году на территории Палестины проживало около 85 тыс. евреев. В ходе Третьей алии в страну прибыло еще около 40 тыс. переселенцев. Британские власти установили квоты на прием новых иммигрантов, но их число продолжало возрастать.

Виноват европейский антисемитизм?

Арабское население Палестины было недовольно ростом еврейской общины. Антисемитизм в арабском мире начал набирать силу одновременно с развалом Османской империи. Погромы в XIX веке, впрочем, были сравнительно редким явлением. Немаловажную роль в распространении антиеврейской пропаганды среди арабов сыграли европейцы – зачастую местные мусульмане и христиане перенимали европейскую юдофобию. К слову, большое влияние имела и нацистская пропаганда, направленная в 1930-х годах на арабский мир – в Третьем рейхе работала особая радиостанция, транслировавшая пропаганду из Берлина.

close 100% Антисионистская демонстрация у Дамасских ворот, 1920 год Wikimedia Commons

Вернемся в 1920 год. Первые антисионистские акции прошли в Палестине после сообщения о принятии Декларации Бальфура как основания для создания «еврейского очага». В апреле в день пророка Мусы – Моисея – в Иерусалиме начались погромы. Они продолжались четыре дня. Жертвами стали не только вновь прибывшие в страну евреи, но и издревле жившие там иудеи. Всего погибло пять евреев, 200 были ранены. Арабов убито было четверо, ранено – 53. Их в основном убивали британские военные, которые незадолго до погрома покинули Иерусалим и вернулись, чтобы навести порядок. Погромы произошли и в других местах.

Спустя год в ночь на 1 мая еврейские коммунисты распространили в стране листовки на арабском языке и идише, призывая свергнуть власть британцев и установить в Палестине советскую власть. Кроме того, члены Еврейской коммунистической партии хотели устроить шествие от Яффы к Тель-Авиву. Члены еврейского социалистического движения Ахдут ха-Авода также хотели устроить свою демонстрацию. Коммунисты разрешения на акцию не имели, а социалисты получили допуск – но обе силы решили устроить свои шествия. Когда две колонны еврейских левых столкнулись, началась массовая драка. Ее пыталась остановить британская полиция, которой решили помочь местные арабы – как христиане, так и мусульмане. В конце концов, беспорядки охватили всю южную часть Яффы.

На фоне общей паники арабы с оружием в руках начали еврейский погром. С мечами и пистолетами арабские мужчины убивали евреев, а женщины грабили их дома. Гибли не только взрослые, но и дети. Некоторые арабы прятали евреев в своих домах.

Жертвами погрома стали 47 евреев и 48 арабов. Ранены были 146 евреев и 76 арабов. Большая часть арабских жертв – результат подавления беспорядков британскими войсками. Комиссар Герберт Сэмюэл даже объявил чрезвычайное положение, ввел цензуру в прессе и позвал подкрепление из Египта. Был снят с поста мэр Иерусалима – араб Муса Хазем Эль Хуссейни.

За пару месяцев до майского погрома он заявил: «Евреи были одними из самых активных сторонников разрушения во многих странах ... Известно, что распад России был полностью или в значительной степени вызван евреями, и значительная часть поражения Германии и Австрии также на их совести».

На фоне антиеврейских протестов ими была основана военная организация «Хагана» — «Оборона». Ее первыми бойцами стали приехавшие из России евреи, имевшие опыт борьбы с погромами.

Кроме того, бунты арабов привели к ограничению еврейской иммиграции британскими властями. В 1921 году из мандата была выделена Трансиордания – по сути ¾ изначальной его территории.

Почему британцы отчасти виновны в Холокосте

Спустя три года началась Четвертая алия – в Палестину переехали за пять лет 82 тыс. евреев. Это произошло из-за антисемитских погромов в Польше и Венгрии. Кроме того, сыграло роль ограничение иммиграции, введенное в 1924 году Соединенными Штатами Америки. Переезжали в основном семьи городских торговцев и других предпринимателей, не захотевших платить повышенные для всех горожан Польши налоги.

В 1929 году в августе арабы убили 133 еврея, а бойцы «Хаганы» и британцы убили 116 арабов. Поводом к беспорядкам стал небольшой инцидент – выросло число молящихся евреев у Стены плача в Иерусалиме, и в ходе празднования Йом Киппура там решили установить стулья и перегородки для удобства молящихся. Но лидеры арабской общины города решили, что эти конструкции нарушают статус-кво – евреи с османских времен не могли ничего строить возле Стены плача. Были уничтожены древние еврейские общины в Газе, Хевроне, Шхеме и других городах.

Расследование беспорядков проводилось британской комиссией Симпсона. Она пришла к выводам, что

> Британские власти не виноваты в беспорядках

> Арабы начали беспорядки, но причина – еврейская репатриация и освоение евреями земель

> Арабские крестьяне изгоняются с земель, занятых евреями; арабов не допускают к аренде еврейских земель

> Среди арабов растет безработица, евреи отказываются их нанимать

Комиссионеры рекомендовали ограничить еврейскую иммиграцию, запретить евреям покупать землю у арабов, создать законодательный орган с арабским большинством и нарастить вооруженные силы мандата, а также ограничить полномочия Сионистской организации – еврейских властей. Но евреи продолжали репатриацию.

close 100% Аэровокзал British Imperial Airways в Газе во времена Британского мандата Палестины Buyenlarge/Getty Images

В ходе Пятой алии с 1929 по 1939 год в Палестину переехало около 250 тыс. евреев со всей Европы. Они бежали и от нацистов, пришедших тогда к власти в Германии, и от антисемитских акций государств Восточной Европы.

В результате Пятой алии в 1936 году произошло Арабское восстание. Поначалу арабские партии требовали от британцев остановить еврейскую иммиграцию и создать палестинское демократическое правительство, а также прекратить передачу палестинских земель евреям. Однако в ответ мандатные власти предложили создать совет, в котором решать все стали бы британцы. И арабы, и евреи были против этого. На фоне зашедших в тупик переговоров арабы начали всеобщую забастовку.

Вскоре арабами был убит еврей. Боевые организации обеих сторон начали череду убийств и терактов. Люди гибли и в результате стычек с полицией. Арабы расстреливали евреев на улицах, атаковали британские объекты. При этом восстание поддерживали Италия и Германия.

Британские военные проводили массовые казни, расстреливая и вешая арабов. Законодательно была введена практика коллективного наказания. Действовали военные суды – их решение нельзя было обжаловать.

За два года восстания было убиты более 5 тыс. арабов, около 400 евреев и 200 англичан, около 15 тыс. арабов были ранены.

В конечном итоге в 1939 году Великобритания, заинтересованная в хороших отношениях с арабским миром, решила де-факто запретить легальную еврейскую иммиграцию в Палестину. Квота в «Белой книге» — британском документе — была установлена в 75 тыс. человек на пять лет. Дальнейшая же судьба репатриации евреев должна была решаться арабскими руководителями.

Британия, по сути, отказывалась от выполнения Декларации Бальфура. Но при этом документ был итогом мандата Лиги Наций, который гарантировал права арабского населения Палестины. Ограничение репатриации в Сион в условиях триумфа нацизма в Европе во многом поспособствовало Холокосту. Началась Вторая Мировая война. В то же время будущий сооснователь Израиля Давид Бен-Гурион заявил:

«Мы будем оказывать помощь Британии в войне так, как будто нет Белой книги, и бороться против Белой книги, как будто нет войны».

Тогда же была создана организация «Моссад ле-Алия Бет». Ее целью была помощь евреям в нелегальной иммиграции – чтобы спастись от гибели в нацистских концлагерях. К 1945 году еврейское население Палестины выросло до 33%. Приближался момент провозглашения независимого Израиля.