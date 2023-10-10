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Политика

ХАМАС заявил, что среди заложников есть россияне. Война в Израиле

Война в Израиле — онлайн

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Sameh Rahmi/NurPhoto/Reuters
Среди заложников, вывезенных боевиками ХАМАС с территории Израиля в сектор Газа, есть граждане России и Китая, заявил представитель движения. Посольство России сообщало, что пропавшими без вести числятся четверо россиян. Небольшие дроны ХАМАС уничтожили шесть танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров Израиля, пишет Forbes. Телеканал i24 со ссылкой на представителя армии сообщил, что армия Израиля полностью контролирует южную границу с сектором Газа. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:32

Замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский в беседе с ТАСС заявил, что ведомство окажет помощь российским студентам, оказавшимся в зоне вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной: в ближайшее время запустят специальную горячую линию.

09:27

❗️Франция, Германия, Италия, Великобритания и США публично осудили действия ХАМАС и поддержали Израиль. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Страны заявили, что поддерживают равные меры справедливости и свободы как для израильтян, так и для палестинцев, однако, по их мнению, ХАМАС к этому не стремится.

09:19

09:17

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире своей авторской программы на телеканале Venezolana de Televisión обвинил Израиль в геноциде палестинского народа. Он призвал выполнить резолюции ООН, которые гарантируют территориальные права Палестины, а также начать мирные переговоры.

09:12

Подполковник Ричард Хехт в разговоре с журналистами посоветовал палестинцам уехать из сектора Газа в Египет, сообщает The Times of Israel. При этом Египет четко дал понять, что не хочет видеть у себя беженцев.

09:06

Представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус в беседе с CNN заявил, что израильская армия усилила свое присутствие на границе с Ливаном. Они добавили десятки тысяч солдат-резервистов.

08:56

08:55

Минздрав Газы призвал открыть безопасный коридор для доставки срочной медпомощи в больницы, передает РИА Новости.

08:48

Не менее 18 граждан Таиланда погибли в результате палестино-израильского конфликта, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на замминистра иностранных дел страны Джаккафонга Сангмани.

08:44

❗️Среди удерживаемых лиц в секторе Газа находятся десятки людей с двойным гражданством. ХАМАС поддерживает контакты с Россией по вопросу пленных, у которых есть российский паспорт, сообщает Al-Jazeera.

08:39

Член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в разговоре с телеканалом Al-Jazeera заявил, что движение выполнило цели своей операции в Израиле и «открыто к любым обсуждениям и политическому диалогу».

08:36

Дипломатический источник в Анкаре в беседе с РИА Новости заявил, что Турция готова стать посредником в решении конфликта Израиля и Палестины.

08:31

Израильская армия намерена добиться лишения военного потенциала ХАМАС к концу конфликта, заявил представитель ЦАХАЛ, передает РИА Новости.

08:28

08:23

❗️Армия Израиля взяла под 100%-ный контроль южную границу с сектором Газа, сообщает телеканал i24 со ссылкой на представителя армии. 9 октября там не было каких-либо новых проникновений.

08:16

За сутки Израиль мог потерять шесть танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров в результате атаки ХАМАС, пишет Forbes. Атака произошла с помощью небольших дронов. ХАМАС застал Израиль врасплох.

08:06

Вашингтон рассматривает возможность создания законопроекта, в котором связали бы помощь Израилю и Украине, сообщает NBC. При этом ряд конгрессменов выступает против дополнительного финансирования Киева. Вопрос поставки помощи Израилю встретил меньшее сопротивление.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий четвертого дня израильского конфликта.

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