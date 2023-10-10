ХАМАС заявил, что среди заложников есть россияне. Война в Израиле

09:27

❗️Франция, Германия, Италия, Великобритания и США публично осудили действия ХАМАС и поддержали Израиль. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Страны заявили, что поддерживают равные меры справедливости и свободы как для израильтян, так и для палестинцев, однако, по их мнению, ХАМАС к этому не стремится.