ХАМАС заявил, что среди заложников есть россияне. Война в Израиле

Замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский в беседе с ТАСС заявил, что ведомство окажет помощь российским студентам, оказавшимся в зоне вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной: в ближайшее время запустят специальную горячую линию.
❗️Франция, Германия, Италия, Великобритания и США публично осудили действия ХАМАС и поддержали Израиль. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
Страны заявили, что поддерживают равные меры справедливости и свободы как для израильтян, так и для палестинцев, однако, по их мнению, ХАМАС к этому не стремится.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире своей авторской программы на телеканале Venezolana de Televisión обвинил Израиль в геноциде палестинского народа. Он призвал выполнить резолюции ООН, которые гарантируют территориальные права Палестины, а также начать мирные переговоры.
Подполковник Ричард Хехт в разговоре с журналистами посоветовал палестинцам уехать из сектора Газа в Египет, сообщает The Times of Israel. При этом Египет четко дал понять, что не хочет видеть у себя беженцев.
Представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус в беседе с CNN заявил, что израильская армия усилила свое присутствие на границе с Ливаном. Они добавили десятки тысяч солдат-резервистов.
Минздрав Газы призвал открыть безопасный коридор для доставки срочной медпомощи в больницы, передает РИА Новости.
Не менее 18 граждан Таиланда погибли в результате палестино-израильского конфликта, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на замминистра иностранных дел страны Джаккафонга Сангмани.
❗️Среди удерживаемых лиц в секторе Газа находятся десятки людей с двойным гражданством. ХАМАС поддерживает контакты с Россией по вопросу пленных, у которых есть российский паспорт, сообщает Al-Jazeera.
Член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в разговоре с телеканалом Al-Jazeera заявил, что движение выполнило цели своей операции в Израиле и «открыто к любым обсуждениям и политическому диалогу».
Дипломатический источник в Анкаре в беседе с РИА Новости заявил, что Турция готова стать посредником в решении конфликта Израиля и Палестины.
Израильская армия намерена добиться лишения военного потенциала ХАМАС к концу конфликта, заявил представитель ЦАХАЛ, передает РИА Новости.
❗️Армия Израиля взяла под 100%-ный контроль южную границу с сектором Газа, сообщает телеканал i24 со ссылкой на представителя армии. 9 октября там не было каких-либо новых проникновений.
За сутки Израиль мог потерять шесть танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров в результате атаки ХАМАС, пишет Forbes. Атака произошла с помощью небольших дронов. ХАМАС застал Израиль врасплох.
Вашингтон рассматривает возможность создания законопроекта, в котором связали бы помощь Израилю и Украине, сообщает NBC. При этом ряд конгрессменов выступает против дополнительного финансирования Киева. Вопрос поставки помощи Израилю встретил меньшее сопротивление.