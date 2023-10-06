Конец «Третьего храма»: как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день

Израильская колонна укрывается во время сирийского обстрела 8 октября 1973 года на Голанских высотах, через два дня после начала войны Судного дня

После того как арабский мир был унижен поражением от Израиля в Шестидневной войне, Египет и Сирия думали о мести. Во время Войны Судного дня в 1973 году им почти удалось взять реванш. Израиль тогда спасся чудом, был в шаге от применения ядерного оружия, а премьер-министр страны всерьез думала о самоубийстве. Подробности о тех событиях — в материале «Газеты.Ru».

В преддверии войны

Главным фактором первоначального успеха арабской коалиции в начале Войны Судного дня стала ее полная неожиданность для израильского руководства. Это может показаться странным, ведь подобные войны случались до этого множество раз, и последняя из них завершилась в 1970 году. Конфликты с арабами 1940-1960-х годов закончились для Израиля крайне удачно, особенно Шестидневная война 1967 года.

Тогда израильтянам удалось с минимальными потерями почти полностью уничтожить военные группировки Египта, Сирии и Иордании. Это было сделано за счет превентивного удара с масштабным применением авиации, после чего Израиль захватил Синайский полуостров с выходом на побережье Суэцкого канала, западный берег реки Иордан и Голанские высоты на северо-востоке.

Численно уступающие израильские войска понесли в 10-15 раз меньше потерь, чем противники, и мало кто верил, что арабская коалиция осмелится вновь бросить вызов еврейскому государству в открытом бою. С 1967 по 1970 год на синайском фронте продолжалась вялотекущая война на истощение, но и тогда израильские силы одержали верх.

Когда в 1970 году к власти в Египте пришел президент Анвар Садат, страна начала практически открыто готовиться к войне. СССР на тот момент еще был союзником Египта, но был заинтересован в разрядке и пытался отговорить политика от задуманного. Присланные советники объясняли египтянам, что попытка пересечь хорошо укрепленный Суэцкий канал приведет к потере десятков тысяч солдат, но Садат был готов пожертвовать миллионом египтян ради освобождения оккупированных территорий.

При этом Египет готовился совсем не к «мясным штурмам» (тактика штурма, при которой командованию не важно, какой ценой достигается поставленная цель): в первую очередь из армии уволили негодных генералов прошлых войн. Кроме того, египтяне закупили у СССР истребители МиГ-21, зенитные ракетные комплексы и противотанковые ракеты «Малютка», готовили силы спецназа и прорабатывали на учениях тактические приемы против главной ударной силы Израиля — танковых войск.

«Красные флаги» для Израиля

За две недели до праздника Йом-Кипур (Судного дня, в который решается судьба каждого человека на год вперед) Египет провел учения у Суэцкого канала, а Сирия начала переброску войск к линии разграничения на Голанах. Более того, Хусейн, король Иордании, покинувшей арабскую коалицию, лично вылетел в Тель-Авив и предупредил премьера Израиля Голду Меир о скором нападении.

Всего израильтяне получили 11 сообщений из надежных источников о том, что война начнется в ближайшие дни. Но, как рассказывал потом возглавлявший Моссад Цви Замир, «мы просто не чувствовали, что они готовы к войне».

Лишь за шесть часов до начала войны, изучив многочисленные аэрофотографии скопления войск и инженерной техники на линии разграничения, руководство Израиля поверило в войну и объявило мобилизацию. Генералы пытались убедить Голду Меир санкционировать превентивную атаку, но Соединенные Штаты до этого передали четкий сигнал: если Израиль опять сам развяжет войну на Ближнем Востоке, то в помощь от американцев «не получит ни гвоздя», как выразился Генри Киссинджер.

Битва за Суэцкий канал

close 100% Египетские машины пересекают Суэцкий канал, 7 октября 1973 года Published by Dar al-Shuruq, Egypt/Wikimedia Commons

В два часа дня 6 октября египетские войска начали короткую, но крайне интенсивную артподготовку, — только за первую минуту было выпущено 10,5 тыс. снарядов. Одновременно вооруженные противотанковыми ракетами и ручными противотанковыми гранатометами (РПГ) отряды пересекли канал на лодках и подготовили засады на израильские танки. 20 минут спустя канал пересекли 4 тысячи пехотинцев, ведущую роль среди которых играли саперы. Они размыли выстроенную Израилем песчаную стену на берегу, создали проходы в минных полях и навели понтонные переправы. Оборона канала была прорвана, — что было не самой сложной задачей, поскольку 100 тысячам египтян на передовой противостояло поначалу лишь 450 израильтян, размазанных по всему фронту.

Однако египетские генералы не спешили радоваться и продвигались осторожно, не углубляя плацдармы на восточном берегу. Они помнили, что Шестидневную войну по сути выиграла израильская авиация. Наиболее мощным оружием ВВС Израиля был истребитель-бомбардировщик F-4 Phantom, который обладал большим преимуществом над МиГ-21 при сражении лоб в лоб. Их дополняли легкие истребители Mirage III и штурмовики A-4 Skyhawk, способные уничтожить египетские тесно скученные войска.

Поэтому египтяне оставались под прикрытием установленных на западном берегу малоподвижных советских ЗРК С-75 и С-125. Мобильные комплексы «Куб» уже начали поставляться в войска до войны, но их не хватало. В отличие от США во Вьетнаме, у Израиля не было ни техники, ни специалистов для уничтожения ПВО, и потому авиация не могла поразить египетские плацдармы.

Вплоть до 8 октября египтяне медленно двигались вперед, постепенно перевозя поближе к фронту ЗРК, а израильтяне беспорядочными танковыми атаками пытались им помешать. Успеха они не имели, а потери несли огромные, лишившись за два дня 200-300 танков. Наибольший урон нанесли египетские противотанковые команды с помощью «Малюток» и РПГ: противник не знал, как с ними бороться.

Битва в Долине слез

close 100% Выведенное из строя сирийское вооружение: бронетранспортер БТР-60, СУ-100, танки Т-54/55 и грузовик ГАЗ-66 (Голанские высоты, октябрь 1973 года) The Archive of the Israel Defense Forces

На Голанском фронте ситуация для Израиля складывалась ненамного лучше. Сирия была гораздо слабее Египта, и потому израильский генштаб разместил там менее мощную группировку. В итоге 1,2 тыс. сирийским танкам противостояло около 170 израильских. Причем если в Сирию активно поступали новые Т-62 и Т-55 с приборами ночного видения, то на вооружении израильской 188-й и 7-й бригад были лишь модернизированные британские танки «Центурион», созданные в 1945 году.

Разницу в силах воюющих сторон сглаживал холмистый ландшафт и мощная линия укреплений израильтян с бункерами, минами и противотанковыми рвами. Они даже построили для «Центурионов» специальные пандусы — заехав на них, танк подставлял противнику лишь верхнюю часть башни, а сам стрелял, опустив орудие сильно вниз.

Но сирийцы тщательно подготовились к атаке: впереди шли инженерные машины, засыпавшие рвы, расчищавшие мины и наводящие мосты, так что первую линию обороны, хоть и с потерями, но удалось преодолеть.

Кроме того, сирийский вертолетный десант смог уничтожить наблюдательную базу на ключевой высоте и вышел в тыл израильтян.

Важнейшее сражение на Голанах произошло в ущелье Кунейтра, прорыв через которое открывал сирийцам путь вглубь страны, что немедленно привело бы к полному уничтожению еврейского государства. На второй день боевых действий израильские танки отразили там атаку сирийских войск, в пять раз превосходивших их числом.

Командир батальона «Центурионов» Авигдор Кахалани поражался мужеству арабских танкистов: их машины атаковали, объезжая горящие остовы танков предшественников, вскоре загорались сами, но за ними следовали новые.

Военный, однако, считал такую смелость глупой: куда выгоднее сирийцам было бы найти в обороне слабые места, чем долбиться лбом там, где израильтяне заняли удачные позиции и пристрелялись. Не помогли Сирии и брошенные в бой в ночь с 7 на 8 октября танки Т-62, так что оборона северной части Голанских высот устояла. Сирийцы потеряли более 500 бронемашин, из них около 300 танков Т-55 и Т-62, но и обороняющиеся войска были почти уничтожены.

Поле этой битвы назвали «Долиной слез» — из-за того, что все вокруг было усеяно горящими остовами танков обеих сторон.

После войны участники вспоминали, как боевые порядки смешались так, что сирийские и израильские танкисты выбирались из подбитых машин рядом друг с другом. Не обращая на это внимание, они под обстрелом бежали по полю к своим.

«Третий храм в опасности»

close 100% Танк ЦАХАЛа во время боя (Голанские высоты, октябрь 1973 года) Нир Керн Цви/lechaim.ru

Куда хуже дела обстояли на юге Голан, где из-за неудачных действий израильских командиров оборона была прорвана за два дня. Попытка бросить в бой авиацию тоже не увенчалась успехом из-за большого числа советских ЗРК и зенитных орудий. В руководстве Израиля многие считали, что это конец.

У министра обороны Моше Даяна — отважного героя, непреклонного лидера и любимца женщин — дрожали руки. Он стал часто повторять фразу «Третий храм в опасности», имея ввиду государство Израиль.

Поскольку фронт был прорван и на севере, и на юге, — министр предложил Голде Меир отступить вглубь Синая и на край плато на Голанах, где сражаться до последнего патрона. Себя Даян попросил отправить в отставку. Выслушав такой доклад, премьер-министр задумалась о самоубийстве, но смогла взять себя в руки.

У Израиля оставалось последнее средство — ядерное оружие. Однако во многих отношениях это было бы лишь ярким способом отправиться на тот свет.

Для ядерного удара был принят эвфемизм «вариант Самсона» по имени библейского героя, который, будучи плененным, обрушил крышу темницы, убив себя и многих врагов-филистимлян.

Меир санкционировала подготовку 13 ядерных боеголовок, но было понятно, что этого слишком мало для уничтожения всех арабских войск, а последствия для Израиля и всего мира были бы непредсказуемыми.

close 100% Подбитый израильский танк «Магах 3» (М48) на одном из опорных пунктов Бар-Лев Published by Dar al-Shuruq, Egypt/Wikimedia Commons

Мобилизация и «ленд-лиз»

Ядерное оружие так и не применили, потому что израильское командование оправилось от ударов, в бой начали вступать мобилизованные части, а из США прилетели самолеты с военной помощью. «Фантомы» разбомбили сирийский генштаб, укрепленные резервистами израильские войска отбили позиции на Голанах, а на юге началось генеральное Синайское сражение. Оно стартовало 14 октября, до прибытия нового американского оружия, но США было чем помочь союзникам и помимо «ленд-лиза».

За день до битвы египетские радары засекли над своими войсками две цели, летевшие на высоте 25 километров. Это были разведчики SR-71, практически неуязвимые в те годы из-за огромной скорости, превышающей 3 тыс. км/ч. Они сфотографировали египетские войска перед атакой, предупредив тем самым израильтян и дав им большое преимущество в битве. Победив в Синайском сражении, Израиль сам перешел в наступление и форсировал Суэцкий канал.

Одновременно с успехом на южном фронте прибыл первый американский транспорт — сверхтяжелый C-5 Galaxy с сотней тонн 105-мм гаубичных снарядов, как раз в момент, когда у Израиля они закончились.По воздушному мосту поставлялись снаряды, танки и артиллерия, всего шесть рейсов гигантских С-5 и 17 более легких C-141 в день.

Новые F-4 и A-4 поставляли как прямо с завода, так и из боевых эскадрилий США. Американские летчики перегоняли их на авиабазу Лод, где за штурвалом их тут же заменяли израильтяне. На обшивке быстро закрашивали опознавательные знаки ВВС США, и самолеты сразу шли в бой.

Всего в ходе логистической операции Nickel Grass было переброшено около сотни «Фантомов», несколько десятков A-4 и 22 тыс. тонн других грузов.

close 100% Выгрузка танка М60 из самолета Lockheed C-5A Galaxy ВВС США в Израиле во время операции «Никель Грасс», 1973 год United States Air Force

В итоге Армия обороны Израиля окружила египетские войска на Синае, практически взяла город Суэц и и не дошла до Каира 101 километр. На сирийском фронте израильтяне вторглись вглубь страны и остановились в 30 километрах от Дамаска. Израиль победил, но огромной ценой, — потери убитыми составили около 2,8 тысяч человек, что очень много для страны с населением меньше, чем в Москве.

Однако Египет все равно освободил Синайский полуостров дипломатическим путем, подписав спустя несколько лет мир с Израилем и нормализовав с ним отношения. С Сирией так не вышло: в 1981 году Израиль аннексировал Голанские высоты и этот конфликт не разрешен вплоть до настоящего момента. Никогда более с 1973 года существование Израиля не было поставлено под угрозу.