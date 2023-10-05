Осколки ручных гранат и 5 кг кокаина: Путин рассказал о гибели и обыске Пригожина

В телах жертв крушения самолета Евгения Пригожина нашли фрагменты гранат, а внешнего воздействия на судно не было, сообщил Владимир Путин. Он заявил, что в офисе экс-главы ЧВК «Вагнер» нашли пять килограммов кокаина, но экспертизу на наркотики в крови погибших не проводили. Президент также рассказал, что силы ЧВК участвовали в боях на Украине по предложению Минобороны, а платили им наличными. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин сообщил, что в телах погибших при крушении самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина были обнаружены фрагменты ручных гранат. Об этом доложил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заявил глава государства на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было, это уже установленный факт», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что следствие на данный момент не завершено. Президент также выразил сожаление, что не была проведена экспертиза на наличие в крови погибших следов алкоголя и наркотических веществ. Путин пояснил, что во время обысков в офисе компании Пригожина в Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности (ФСБ) нашла не только 10 млрд рублей наличными, но и пять килограммов кокаина.

«На мой взгляд надо было бы провести такую экспертизу», — подчеркнул глава государства.

Судьба ЧВК «Вагнер»

Несколько тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» на данный момент подписали контракты с российскими Вооруженными силами, они будут принимать участие в боевых действиях, сообщил Путин.

По его словам, раньше индивидуальных контрактов с членами ЧВК не заключалось, что было «большой ошибкой», поскольку бойцы не имели гарантий социальной защиты. Президент рассказал, что зарплаты «вагнеровцам» платили наличными.

«Как это – наличными? Честно говоря, это и моя вина, я не мог себе представить, как это может быть. А если наличными, значит, кому дали, кому не дали. Кто определяет, кто чего заслужил?» – заявил глава государства.

При этом он назвал наименование «частная военная компания» журналистским и подчеркнул, что в России «нет частных военных компаний», потому что нет соответствующего закона. Президент пояснил, что использование сил ЧВК «Вагнер» в зоне военной операции на Украине было вызвано потребностью на поле боя, а привлечь их предложило Министерство обороны.

«Я не стал возражать, потому что люди действовали добровольно и мы видели, что воевали героически», – рассказал Путин.

При этом он назвал опыт «корявым», так как он не был основан на законе. Президент добавил, что у российских властей пока нет единого мнения, нужны ли стране подобные формирования. Путин подчеркнул, что российские войска «уверенно себя чувствуют» на линии соприкосновения на Украине, 4 октября они продвинулись на 12 участках.

По словам главы государства, России нужны люди, которые «хотят воевать и отстаивать интересы родины». Он заявил, что такие есть в том числе среди бойцов ЧВК «Вагнер».

Мятеж и смерть Евгения Пригожина

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в якобы ударе по лагерю «вагнеровцев», российское оборонное ведомство эти обвинения отвергло.

24 июня силы ЧВК заняли центр Ростова-на-Дону и штаб Южного военного округа, после чего выдвинулись в сторону Москвы. Пригожин называл эти действия «маршем справедливости», а Владимир Путин — «ударом в спину» и вооруженным мятежом.

Вечером того же дня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он провел переговоры с Пригожиным, было достигнуто соглашение об остановке «вагнеровцев». После этого силы ЧВК передислоцировались в Белоруссию.

Спустя два месяца, 23 августа, частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, упал у Куженкино в Тверской области. Следственный комитет России подтвердил, что Пригожин находился на борту воздушного судна и погиб в результате крушения, также в числе жертв – командир ЧВК Дмитрий Уткин и другие бойцы «Вагнера».

25 августа Москва и Минск отвергли слухи о причастности российского руководства к крушению самолета. Об этом писали западные СМИ, утверждавшие, что авария якобы могла быть «местью» Кремля за мятеж.

29 августа в Петербурге прошло прощание с Евгением Пригожиным, оно состоялось в закрытом формате. На месте установили памятник с изображением эмблемы со звездой и мечами, рядом установлен флаг с символикой ЧВК.