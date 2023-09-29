Бывший командир «Вагнера» займется добровольцами. Путин встретился с ним в Кремле

Бывший начальник штаба ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев займется формированием добровольческих подразделений для военной операции на Украине. Трошев будет курировать связь между добровольцами и Минобороны РФ, пишет Shot. Дмитрий Песков заявил, что он уже работает в Минобороны. Путин предлагал передать Трошину командирование «вагнеровцами» еще 29 июня, после мятежа Пригожина.

Президент России Владимир Путин встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым — экс-командиром ЧВК «Вагнер» с позывным «Седой». Они обсудили формирование добровольческих подразделений, в том числе для работы в зоне военной операции на Украине. Встреча прошла накануне, но пресс-служба Кремля сообщила о ней только сегодня.

О содержании разговора известно немного. Президентская пресс-служба опубликовала видеозапись и стенограмму начала встречи.

«Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с Вами, — обратился к Путин к Трошеву. — На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении».

По словам Путина, Трошин знает, какие вопросы необходимо «заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом».

Затем президент переключился на вопросы социальной поддержки участников боевых действий.

«У нас создан фонд «Защитники Отечества», — напомнил глава государства. — И я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество. Поэтому на эту тему тоже сегодня поговорим».

О чем Путин говорил с Евкуровым, в расшифровке на сайте Кремля описано менее детально. «Юнус-Бек Баматгиреевич расскажет о том, как в целом идет работа», – произнес президент.

Известно, что в последнее время Евкуров активно ездит в страны Африки. В августе Минобороны сообщало о визите замминистра в Ливию, а в середине сентября он появился в Мали, Буркина-Фасо и Нигере. Во всех перечисленных странах сохраняла присутствие ЧВК «Вагнер», когда ее главой был Евгений Пригожин, также она действовала в Ливии и ЦАР.

Что известно о «Седом»

«Коммерсантъ» пишет, что Трошев — полковник в отставке, бывший начальник штаба ЧВК «Вагнер» с позывным «Седой». Он не поддержал вооруженный мятеж главы ЧВК Евгения Пригожина, который произошел 23—24 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Андрей Трошев уже работает в Минобороны. Он также был председателем «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» — организации, которая обеспечивала ветеранов «Вагнера».

По данным Shot, Трошев «будет курировать связь между добровольческими структурами и Минобороны».

Близкий к Минобороны Telegram-канал «Рыбарь» ранее писал, что бойцы «Вагнера» под руководством Трошева уже появились под Бахмутом. При этом близкий к ЧВК канал Grey Zone подчеркивал, что речь идет о бойцах, которые отказались от участия в мятеже Пригожина.

Согласно санкционным документам ЕС, Трошев занимал в ЧВК «Вагнер» должность исполнительного директора. У него есть звезда «Героя России», отмечала «Фонтанка». Он участвовал в военных действиях в Афганистане и Чечне.

Смена руководства «вагнеровцев»

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Владимир Путин на встрече с бойцами ЧВК «Вагнер» в Кремле 29 июня предлагал им служить под руководством Трошева.

«Многие кивали, когда я это говорил, — сообщил Владимир Путин спецкорру «Коммерсанта» Андрею Колесникову. — А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением».

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям «Вагнера» и заявил, что «вагнеровцы» идут «разбираться» в Москву. Утром 24 июня силы ЧВК заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону. Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия Пригожина «ударом в спину» и предупредил его о последствиях. После переговоров Евгения Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко бойцы «Вагнера» отошли в полевые лагеря.

23 августа Embraer Legacy 600, на борту которого были Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области.