Террорист подорвал себя у здания МВД Турции

Взрыв и выстрелы раздались перед зданием МВД Турции в центре Анкары. В том же районе находится здание парламента, в котором сегодня проводится первое заседание депутатов после летнего перерыва. Глава МВД Али Ерликая заявил, что двое террористов пытались взорвать заминированный автомобиль, но им помешали полицейские. Один террорист взорвал себя, второго «нейтрализовали». Два сотрудника МВД получили ранения.

Террористический акт произошел в Анкаре возле зданий парламента и министерства внутренних дел (МВД) Турции. Об этом со ссылкой на главу МВД Али Ерликая сообщает газета Cumhuriyet.

1 октября в 14:00 открывается Великое национальное собрание Турции, и депутаты собираются на первое заседание после летнего перерыва. Утром к зданию МВД подъехал серый автомобиль Renault Kango, в нем и находились злоумышленники.

«Около 9:30 двое террористов, подъехавших на легком коммерческом автомобиле к въездным воротам главного управления безопасности нашего МВД, совершили взрыв. Один из террористов взорвал себя, а другой был нейтрализован», — заявил глава МВД.

После взрыва у площади Кызылай были слышны четыре выстрела. В ходе перестрелки ранены двое полицейских. «Двое полицейских получили легкие ранения Желаю скорейшего выздоровления нашим героям», — написал в X турецкий министр Ерликая.

В районе введен режим тишины – подавляются все радио- и мобильные сигналы. Это делается для того, сообщили в МВД, чтобы террористы не могли привести спрятанное взрывное устройство дистанционно. Место инцидента оцеплено. Журналистов и репортеров не пустили к месту инцидента. Вести телевизионный или радиоэфир оттуда полиция также запретила.

На месте происшествия работают взрывотехники и специалисты полиции. Стянута полицейская бронетехника с пулеметными турелями, стволы которых закрыты чехлами.

Началось расследование

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в свою очередь заявил, что осуждает террористический акт возле здания МВД.

«Наша главная прокуратура Анкары немедленно начала судебное расследование по поводу предательского нападения. Расследование будет проводиться широко и во всех аспектах под руководством заместителя генпрокурора», — сообщил чиновник в соцсети X.

Тунч добавил, что борьба с терроризмом продолжится с новой силой.

Вскоре телеканал A haber сообщил, что турецкие саперы провели контролируемый взрыв подозрительного пакета. Его нашли в районе первого взрыва. Специалисты продолжают обследовать окрестности в поисках других потенциально опасных предметов.

Силовики также изучают автомобиль, на котором прибыли террористы. У него выбиты стекла, а в багажном отсеке находятся коробки с неизвестным содержимым. Коробки вскоре тоже взорвали.

По данным A haber, террористы приехали в Анкару на угнанной машине. Тело владельца авто, ветеринара Микаила Бозлогана из провинции Кайсери, обнаружили в поле.

Парламент продолжит работу

Несмотря на взрыв, парламент Турции начнет осеннюю сессию, написал на своей странице в соцсети X главный советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч.

По его словам, серьезных угроз для безопасности членов Великого национального собрания нет, как и оснований откладывать начало осенней сессии. Он добавил, что все парламентарии приступят к работе в срок, поскольку им необходимо рассмотреть большое количество важных вопросов.

В начале сентября глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в турецком городе Диярбакыр на юго-востоке страны задержали пятерых террористов, готовивших теракт.

В ходе обысков в домах мужчин, работавших курьерами для прикрытия, были обнаружены взрывчатка, оружие и различные компоненты взрывного устройства.

«Мы никогда не будем терпеть террористов, в которых нет человечности. Наша борьба продолжится, пока террор в Турции не будет побежден», — отметил тогда министр.