Террорист подорвал себя у здания МВД Турции

Террористический акт произошел в Анкаре возле зданий парламента и министерства внутренних дел (МВД) Турции. Об этом со ссылкой на главу МВД Али Ерликая сообщает газета Cumhuriyet.
1 октября в 14:00 открывается Великое национальное собрание Турции, и депутаты собираются на первое заседание после летнего перерыва. Утром к зданию МВД подъехал серый автомобиль Renault Kango, в нем и находились злоумышленники.
«Около 9:30 двое террористов, подъехавших на легком коммерческом автомобиле к въездным воротам главного управления безопасности нашего МВД, совершили взрыв. Один из террористов взорвал себя, а другой был нейтрализован», — заявил глава МВД.
После взрыва у площади Кызылай были слышны четыре выстрела. В ходе перестрелки ранены двое полицейских. «Двое полицейских получили легкие ранения Желаю скорейшего выздоровления нашим героям», — написал в X турецкий министр Ерликая.
В районе введен режим тишины – подавляются все радио- и мобильные сигналы. Это делается для того, сообщили в МВД, чтобы террористы не могли привести спрятанное взрывное устройство дистанционно. Место инцидента оцеплено. Журналистов и репортеров не пустили к месту инцидента. Вести телевизионный или радиоэфир оттуда полиция также запретила.
На месте происшествия работают взрывотехники и специалисты полиции. Стянута полицейская бронетехника с пулеметными турелями, стволы которых закрыты чехлами.
Началось расследование
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в свою очередь заявил, что осуждает террористический акт возле здания МВД.
«Наша главная прокуратура Анкары немедленно начала судебное расследование по поводу предательского нападения. Расследование будет проводиться широко и во всех аспектах под руководством заместителя генпрокурора», — сообщил чиновник в соцсети X.
Тунч добавил, что борьба с терроризмом продолжится с новой силой.
Вскоре телеканал A haber сообщил, что турецкие саперы провели контролируемый взрыв подозрительного пакета. Его нашли в районе первого взрыва. Специалисты продолжают обследовать окрестности в поисках других потенциально опасных предметов.
Силовики также изучают автомобиль, на котором прибыли террористы. У него выбиты стекла, а в багажном отсеке находятся коробки с неизвестным содержимым. Коробки вскоре тоже взорвали.
По данным A haber, террористы приехали в Анкару на угнанной машине. Тело владельца авто, ветеринара Микаила Бозлогана из провинции Кайсери, обнаружили в поле.
Парламент продолжит работу
Несмотря на взрыв, парламент Турции начнет осеннюю сессию, написал на своей странице в соцсети X главный советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч.
По его словам, серьезных угроз для безопасности членов Великого национального собрания нет, как и оснований откладывать начало осенней сессии. Он добавил, что все парламентарии приступят к работе в срок, поскольку им необходимо рассмотреть большое количество важных вопросов.
В начале сентября глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в турецком городе Диярбакыр на юго-востоке страны задержали пятерых террористов, готовивших теракт.
В ходе обысков в домах мужчин, работавших курьерами для прикрытия, были обнаружены взрывчатка, оружие и различные компоненты взрывного устройства.
«Мы никогда не будем терпеть террористов, в которых нет человечности. Наша борьба продолжится, пока террор в Турции не будет побежден», — отметил тогда министр.