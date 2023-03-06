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Обвиняемой в организации теракта в Стамбуле грозит более 3 тысяч лет тюрьмы

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Обвиняемой в организации теракта в Стамбуле грозит более 3 тыс. лет тюрьмы, сообщило агентство Anadolu.

13-й уголовный суд Стамбула назначил на 9-10-11 мая первые заседания по делу, обвиняемыми в котором фигурируют 36 человек, в том числе исполнительница теракта Ахлям аль-Башир.

Ранее полиция Турции задержала еще восемь человек по подозрению в причастности к теракту, который был произведен на улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября.

Отмечается, что фигуранты подозреваются в оказании помощи террористам и их укрывательстве. Известно, что двое задержанных помогали сирийской гражданке Ахлам аль-Башир, совершившей теракт, нелегально проникнуть на территорию Турции из Сирии.

13 ноября на пешеходной улице Истикляль в одном из центральных районов Стамбула произошел взрыв. Минюст Турции заявил, что это был террористический акт. В результате взрыва погибли шесть человек, пострадали — более 80.

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