Год после референдумов: что изменило появление новых регионов

Сотрудницы избирательной комиссии во время подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на одном из избирательных участков в Луганске, 22 сентября 2022 года

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей проходили референдумы по вопросу вхождения в состав России. О том, что изменилось с тех пор и чем это событие стало для России, рассуждают эксперты.

Прошлогодние референдумы в честь присоединения к России Донецкой, Луганской народных республик и других территорий показали высокую явку. В ДНР она составила 97,51%, в ЛНР – 94,15%, в Запорожской области – 85,40%, в Херсонской – 76,86%. При этом абсолютное большинство проголосовало за вхождение в состав России. Самый низкий процент поддержавших был в Херсонской области – 87,05%, а самый высокий — в ДНР, 99,23%.

«Своевременная и оперативная поддержка президента дали возможность провести референдумы без риска для жизни людей. Качественная координация всех ведомств позволила новым регионам провести голосование в сложнейших условиях и в кратчайшие сроки», — отметила Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем.

С инициативой о проведении референдумов общественники ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начали выступать 19 сентября — на следующий день уже были назначены даты референдумов. 21 сентября Владимир Путин заявил, что готов поддержать мнение местного населения, и 23 сентября уже началось голосование.

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов, армии и администраций все прошло успешно, и попытки киевского режима сорвать референдумы были подавлены.

«Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией, безусловно, стало одним из крупнейших событий в новейшей истории нашей страны. И конечно же, это новый этап консолидации русских земель в пространстве единого государства-цивилизации. Ни для кого не секрет, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей всегда считали себя частью России. Об этом говорят и результаты прошедших год назад референдумов», — заметила Наталья Линдигрин.

Сенатор Российской Федерации Наталья Никонорова также подчеркнула значимость этого события для современной истории, написав об этом в Telegram. Она отметила, что в родную гавань вернулись земли, которые осваивались трудом многих поколений, и среди наших общих земляков немало Героев труда, Героев ВОВ, деятелей науки, искусства, выдающихся политиков, спортсменов, космонавтов, и все это — «наша историческая память, наше наследие».

Эксперты сходятся во мнении, что Донбасс и Новороссия избрали единственно верный путь – воссоединение с российским государством. Как показывает практика, исторические земли все равно стремятся к интеграции и объединению вокруг общих ценностей.

Год спустя

Как отметила Наталья Никанорова в своем посте, жизнь на новых территориях за год существенно изменилась в лучшую сторону.

«Теперь мы в составе Российской Федерации, наши граждане чувствуют заботу и теплоту. Населенные пункты республики преображаются на глазах. Даже несмотря на непрекращающиеся вражеские обстрелы, восстановительные и ремонтные работы продолжаются практически в круглосуточном режиме. Учитывая текущую обстановку в регионе, масштабы, действительно, впечатляют», — подчеркнула она.

Политический деятель Евгений Федоров также высказался относительно того, какую поддержку получают новые регионы от России. Его слова приводятся в Telegram-канале PublicO. Он считает, что ни один из субъектов, включая Крым, не обделен вниманием государства.

Обозначенные президентом цели реализуются, идет большое строительство заводов, домов, детских садов и других социальных объектов, написал Федоров.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при ОП РФ Александр Малькевич, в свою очередь, обратил внимание на тот факт, что люди связывают с Россией все свои ожидания и видят, как работает наша страна на практике.

«Они видят, как самыми быстрыми темпами возводятся не только жилые дома, но и объекты социальной сферы. Происходит то, чего они ждали десятилетиями. В школах появляется горячее питание, делается ремонт, появляются МФЦ, современная медицинская техника. Россия в ускоренном режиме проводит перестройку четырех новых регионов, их интеграцию, и люди там, которые во все это погружены, они этот дух, темп, ритм, передают нам. И сейчас у России есть уникальный шанс включить такой же турбо-режим, чтобы всем нам перестроить нашу страну под новые вызовы», — уверен Малькевич.

Так, потенциал Донбасса и Новороссии сможет внести свой вклад в экономику России. Инфраструктурные объекты, запасы ресурсов, а также агропромышленный потенциал новых территорий кратно усиливают возможности всех южных регионов России.

Например, запорожские АЭС и ТЭС могут производить около 40 млрд киловатт-часов в год. Шахтерская индустрия Донбасса ежегодно выдает до 24 млн тонн угля. Все это уже оказывает влияние не только на экономику страны, но и на геополитический расклад.

«СВО и интеграция исторических территорий в Россию безоговорочно изменили современные геополитические процессы. Ускоряется развал прозападной системы международных отношений. И именно наша страна становится для многих других образцом проведения суверенной внешней политики. Сегодня многие государства активно включаются в работу международных структур, не связанных с Западом (БРИКС, ШОС, ЕАЭС). И все эти процессы стали возможны благодаря заданным Россией трендам», — резюмировала Наталья Линдигрин.