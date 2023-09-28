ВИЧ, двойная жизнь и «госпожа»-недотрога. О чем молчат в браке и к чему это приводит

Стендап-комик Слава Комиссаренко во время медового месяца узнал из интернета о том, что его новоиспеченная жена — бывшая вебкамщица. Когда он спросил супругу о прошлом, услышал в ответ ложь. Случаи, когда неприятные факты о партнерах вскрываются только после свадьбы, – не единичны. «Газета.Ru» поговорила с людьми, обнаружившими у возлюбленных тайны после нескольких лет брака.

Женился на «Госпоже», но не знал об этом

32-летний Максим Панкратов из Петербурга женился, когда ему было 27. И только три года спустя он случайно узнал, что его скромная жена Александра не та, за кого себя выдает.

«С Сашей мы познакомились в кинотеатре, куда она пришла с подругами, а я с друзьями. Мы все сидели рядом, вместе над чем-то смеялись, а после сеанса продолжили общение.

В отличие от подруг Саша была очень тихой и кроткой, мило смущалась и краснела. Рассказала, что работает флористом, любит искусство и часто ходит на выставки. Я ухаживал за ней два месяца, притом мы даже за ручку не держались: она говорила, что сначала хочет убедиться в серьезности моих намерений.

Когда Саша согласилась начать отношения, а спустя год после знакомства — ответила «да» на мое предложение руки и сердца, я был самым счастливым. Ведь мне досталась такая целомудренная девушка, которая знает свои границы и уважает себя. Как оказалось позже, я был первым, с кем она вела себя таким образом. Вот только я узнал об этом спустя три года брака», — поделился Максим.

В день, когда тайна жены Панкратова вскрылась, пара отмечала день рождения знакомой в одном из ночных клубов, которые до этого Александра наотрез отказывалась посещать.

«Я подошел к бару, чтобы взять коктейли, когда бармен сказал мне: «Ты только с этой мадам про резинку не забывай», и кивнул на Сашу. Я напрягся и переспросил, о чем речь. Бармен назвал имя моей жены и уточнил, есть ли у нее татуировка с розами на ягодицах. Уже на улице за сигаретой он рассказал, что у моей Саши был секс «едва ли не с каждым вторым тут» — и на диванах, и в туалетах. Дальше — хуже.

Примерно за два года до знакомства со мной Саша жила с двумя парнями одновременно — они были полиаморами и зарабатывали тем, что оказывали секс-услуги с доминацией — втроем и по отдельности. Они активно практиковали фистинг (сексуальная практика, предполагающая введение во влагалище или в анус конечности или ее части), различные унижения и даже копро (половое возбуждение и удовлетворение достигаются в ходе манипуляций с калом партнера) и золотой дождь.

Тут же Андрей — так звали бармена – показал мне доказательства. Первое — скриншот анкеты Саши на сайте «индивидуалок» с подписью «Госпожа», где она сидела в латексе с раздвинутыми ногами и облизывала полуметровый дилдо. Второе — видео, где моя жена и двое парней занимаются грубым сексом.

Последнее было записью с экрана ее сторис — у них был совместный закрытый аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), куда они выкладывали свои секс-вечеринки с элементами БДСМ и наркотиками.

Все это было у Андрея на телефоне потому, что у них с Сашей есть общие знакомые. Когда-то он заприметил ее на вечеринке в одной компании и захотел познакомиться, а друзья показали, кто она такая. Чуть позже Андрей устроился барменом — и увидел все сам. Саша была частой гостьей многих увеселительных мест города», — заключил Панкратов.

После этого из клуба он уехал, написав друзьям и Александре, что ему нужно побыть одному. На следующий день после долгого разговора пара решила развестись. Смириться с обманом и прошлым супруги Максим не смог.

Случайно узнала, что у мужа ВИЧ

С обманом супруга несколько лет назад столкнулась и 28-летняя москвичка Алиса Соколова. Это произошло после пяти лет брака.

«Когда муж был в командировке, я решила убраться в его кабинете. Разбирая ящики стола, я наткнулась на таблетки для ВИЧ-инфицированных и результаты анализов Коли на ВИЧ-статус — он был положительным. Меня всю трясло, мы с ним уже давно не предохранялись, и я не знала, что делать.

Тут же стала звонить подруге. Рыдала в трубку, что у меня, кажется, ВИЧ. Она приехала ко мне спустя час, вместе тут же пошли в клинику сдавать тест. Ждать результатов нужно было сутки. Всю ночь мы не спали, я плакала и вздрагивала от каждого сообщений от Коли. Разговаривать с ним не хотелось, как жить дальше, я не знала и думала, что теперь умру. Я даже представить не могла, что он так со мной поступил», — рассказала Алиса.

На следующий день Соколова получила результат анализа на ВИЧ. Он был отрицательным. Тогда девушка решилась наконец позвонить мужу и узнать, что происходит.

«Он сказал мне, что вирус передался ему от матери еще в утробе — она была наркоманкой и умерла от передозировки. Коля же был только «носителем», а не «распространителем» и не мог заражать других людей. Мы договорились обсудить это, когда он вернется домой. И хотя разговор прошел спокойно, я не знала, как жить с мужем дальше.

В планах у нас было рождение ребенка, но как быть, если он тоже заразится? И как вообще принять тот факт, что о таких важных вещах тебе не сказали? Доверие было подорвано, я только и думала о том, что еще он может от меня скрывать», — вспомнила москвичка.

Однако по возвращении мужа пара не разошлась. Они договорились быть честными даже в мелочах, но спустя еще три года совместной жизни все-таки расстались из-за измены Николая.

Уходила в запои и родила от двоюродного брата

43-летний Роберт Рудкевич из Набережных Челнов прожил со своей женой Анастасией 10 лет прежде чем узнал, что все это время она вела двойную жизнь.

«Я музыкант и часто уезжал с оркестром на гастроли в разные города. Однажды вернулся раньше, потому что концерт отменили, и не предупредил жену. А когда я зашел домой, меня ждало жуткое зрелище. В квартире был настоящий притон: все в сигаретном дыму, громко играла музыка.

На кухне в окружении мужчин маргинальной наружности сидела моя жена. Все они были пьяными, громко матерились, а один из «гостей» пытался стащить с плеча Насти халат.

Я тут же завелся, стал по очереди вышвыривать незнакомцев из квартиры. Когда остался с женой наедине спросил, что происходит. Она не могла стоять на ногах и еле ворочала языком. Поначалу Настя пыталась оправдываться, но в какой-то момент разозлилась и выпалила, что если бы она не пила, мы бы вообще не прожили столько лет вместе. Когда я спросил, где сын, она ответила, что отправила его к своей сестре Ане.

Я запер жену дома и пошел к золовке — она жила в соседнем подъезде. Убедившись, что с сыном все в порядке, я спросил Аню, знает ли она, что Настя пьет. Она опустила глаза и сказала, что знает очень давно, просто мне сказать боялась», — объяснил Роберт.

Он попросил Анну посидеть с сыном до завтра, а сам вернулся домой, чтобы поговорить с женой, но та уже спала. Решив отложить диалог на следующий день, Рудкевич вышел на лестничную клетку покурить. Там к нему вышел сосед Ришат.

«Ришат сказал, что слышал нашу ссору и наблюдал мужчин, приходивших к моей жене, систематически.

При этом он думал, что я знаю обо всем, что происходит, потому что такое тяжело не заметить. Но я каким-то образом умудрился – она действительно вела себя абсолютно нормально всегда, когда я был рядом, а оказалась запойной пьяницей. И ведь «звоночки» были — с ней на улицах часто здоровались местные алкоголики.

Я тогда думал, что это просто потому, что они были знакомы когда-то в прошлом, да и двор у нас дружный — все друг друга знают», — рассказал мужчина.

На следующий день Роберт сказал Анастасии, что они будут разводиться и он заберет сына. Но жена отдавать его была не намерена, а во время ссоры раскрыла ему еще одну страшную тайну.

«Она сказала, что наш сын мне не родной. Я думал, что это просто манипуляция, но, когда сделал тест ДНК, оказалось, что она не солгала. Позже я узнал, что она родила его от своего двоюродного брата и, более того, занималась с ним сексом не единожды. Он тоже был пьяницей, и они зачали ребенка на одной из вечеринок», — заключил Роберт.

После развода Анастасия забрала ребенка и уехала жить в деревню. Несмотря на то, что Роберт хотел общаться с сыном, пусть и не родным, — экс-супруга делать этого ему не позволяла.