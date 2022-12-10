«Предупредила молодого человека о своем ВИЧ-статусе, а наутро об этом знал весь офис»

«Газета.Ru» собрала несколько историй людей, столкнувшихся со стигматизацией из-за ВИЧ, и попросила их прокомментировать инфекциониста Анфису Шагину и юриста Благотворительного фонда Светланы Изамбаевой Оксану Берсеневу.

Не взяли на работу из-за диагноза

Герман должен был работать в больнице, перед трудоустройством его отправили на обязательное обследование. В ходе диагностики у мужчины выявили ВИЧ. Руководитель сообщил Герману, что его не могут принять на работу, хотя по закону ВИЧ не является препятствием для трудоустройства. Герману пришлось работать не по профессии, а в последующем он сменил специализацию, чтобы она не была связана с работой с людьми.

«Медиков один раз обследуют на ВИЧ при устройстве на работу и затем ежегодно. Случается, что в учреждениях работают врачи, которые узнали о своем положительном ВИЧ-статусе именно в ходе такого ежегодного обследования. Обычно руководство относится к ним лояльно и принимающие АРВТ (антиретровирусную терапию, которая снижает вирусную нагрузку до неопределяемого уровня, а вместе с этим и риск передачи ВИЧ другому человеку до нуля – «Газета.Ru») специалисты продолжают работать дальше.

Однако ситуации бывают разные, да и дискриминация встречается даже в медицинской среде. Мне лично не приходилось сталкиваться с увольнениями по этой причине, но я работаю с ВИЧ много лет, мне приходилось слышать разные истории», – говорит Анфиса Шагина.

«Если персоналу известно о наличии ВИЧ, то даже квалифицированные специалисты, получившие образование в области медицины, часто делятся на два лагеря: те, кто спокойно относится к заболеванию, и те, кто начинает сторониться коллеги с вирусом иммунодефицита. Хуже всего, если в числе тех, кто стигматизирует ВИЧ-положительного, окажется руководитель или человек, который может повлиять на его дальнейшую судьбу в организации», – добавляет Оксана Берсенева.

Вынудили уволиться и переехать

Анастасия, проживающая в маленьком городе на юге России, долгое время работала в диджитал-агентстве. Она влюбилась в коллегу, они стали тесно общаться, но когда дело дошло до близости, девушка решила предупредить молодого человека о своем статусе. Тот опешил и поспешил уйти, а на следующий день весь офис знал о тайне девушки. Из-за того, что город небольшой, слухи о болезни молниеносно разлетелись по городу, а вместе с ними стали появляться сложности в повседневной коммуникации.

Ситуация настолько обострилась, что Анастасию стали обвинять в нечистоплотности и беспорядочных половых связях друзья и даже родственники, а через несколько недель ей предложили уволиться из компании. Девушке пришлось переехать в город-миллионник и сменить сферу деятельности. Сейчас она предпочитает жить с «закрытым лицом»: так на языке ВИЧ-сообщества называют людей, которые держат в секрете наличие у них ВИЧ-инфекции.

Как отмечает Оксана Берсенева, ни один закон Российской Федерации не обязывает людей с ВИЧ сообщать коллегам или работодателю о положительном статусе. Исключением являются случаи, когда работодатель может отправить сотрудника на сдачу анализа в соответствии с федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и федеральным законом «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого ВИЧ».

В этой ситуации начальник в любом случае узнает о статусе, но он не имеет права делиться информацией с посторонними. За это предусмотрена не только административная, но даже уголовная ответственность.

Несмотря на то, что Конституция защищает людей с ВИЧ, в случае, если об их заболевании становится известно, чаще всего страдают именно они, а не те, кто разглашает их личную информацию.

Уволили без основания

Елена, работающая в сфере красоты, пострадала от бывшего мужа. Он написал письмо руководству, где сообщил о ее ВИЧ-положительном статусе. На тот момент женщина была беременна. Когда она узнала, что коллеги в курсе ее заболевания, испытала сильнейший стресс: она прожила с супругом больше 20 лет, и не ожидала, что он окажется способен на такой поступок. А спустя пару дней руководство объявило , что она больше не сможет продолжать работать в компании. Из-за увольнения и вынужденного раскрытия положительного статуса у женщины открылось маточное кровотечение и началась депрессия, которую ей пришлось лечить медикаментозно.

Светлана Изамбаева, глава одноименного Благотворительного фонда, которая много работает с женщинами из разных областей России, отмечает, что такая стигматизация особенно распространена именно в небольших городках в провинции. В них люди с ВИЧ-положительным статусом встречаются реже, некоторые жители никогда не сталкиваются с инфицированными в реальной жизни.

Соответственно их уровень знаний о болезни остается на уровне заголовков газет из нулевых, которые во всеуслышание объявляли вирус иммунодефицита «болезнью наркоманов и проституток». Из-за отсутствия просветительских программ в этой сфере у людей нет возможности обновить познания.

По словам Анфисы Шагиной, до сих пор бывают случаи, когда информация просачивается от медиков. Далеко не всегда в этом повинен медперсонал.

В небольшом населенном пункте может быть всего один инфекционный кабинет, и если человек регулярно приходит туда за терапией, рано или поздно это заметит кто-то из знакомых и поползут слухи.

Именно поэтому многие пациенты из небольших населенных пунктов стараются ездить наблюдаться в краевой центр, тратя на это много сил, денег и времени.

Жизнь в открытую

Анастасия, специалист по недвижимости, получившая ВИЧ от партнера, живет с вирусом иммунодефицита уже 12 лет. Она довольно быстро приняла решение жить с открытым статусом. Сейчас она организовала собственное агентство недвижимости, которое продвигает в соцсетях. В видео девушка часто рассказывает о положительном статусе. По ее словам, за восемь лет работы в сфере недвижимости она ни разу не столкнулась со стигматизацией. В комментариях подписчики поддерживают владелицу агентства и хвалят ее за смелость и открытость.



Как отмечают Анфиса Шагина и Оксана Берсенева, часть людей все-таки знают о существовании антиретровирусной терапии, благодаря которой коммуникация с ними абсолютно безопасна даже для сексуальных партнеров, и о том, что ВИЧ-инфекция абсолютно не передается в быту.

Но большая часть людей смутно представляет механизм действия антиретровирусных препаратов и заражения, поэтому предпочитают сторониться ВИЧ-инфицированных «просто на всякий случай».

Специалисты уверены: борьба со стигматизацией возможна через различные просветительские программы и сотрудничество благотворительных фондов с Центрами СПИДа и государством.

Однако даже сейчас у руководителей организаций есть возможность сократить стигматизацию. Просвещение – единственный и наиболее действенный способ победить дискриминацию и сократить количество тех, кто сейчас не готов пить с ВИЧ-инфицированными из одного кулера.