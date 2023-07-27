Зять Кадырова стал вице-премьером республики. Сколько еще его родственников в правительстве Чечни

Рамзан Кадыров назначил своего зятя Мацуева вице-премьером и главой Минсельхоза Чеченской Республики. До этого он был министром имущественных отношений, начальником миграционного управления МВД по Чечне, а еще руководил отделом по выдаче загранпаспортов миграционного управления Чечни. Новым министром имущественных отношений стал бывший глава Наурского района Чечни Магомед Бухадиев, а Ибрагим Закриев с поста главы Минсельхоза на прошлой неделе отправился руководить компанией «Данон Россия». «Газеты.Ru» вспоминает последние перестановки в правительстве республики.

Вице-премьер правительства

Муж старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Висхан Мацуев вступил в должность вице-премьера правительства Чеченской Республики, а также его назначили министром сельского хозяйства республики, сообщил чеченский лидер в своем Telegram-канале. Кандидатуру Висхана Мацуева на совещании в Грозном предложил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. Кадыров поддержал это назначение.

«Заместителем Председателя Правительства ЧР — министром сельского хозяйства ЧР назначен Висхан Мацуев, ранее руководивший МИЗО (министерство имущественных и земельных отношений)», — сказано в сообщении Кадырова в соцсети.

Мацуев сменил в должности племянника главы Чечни Ибрагима (Якуба) Закриева. Последнего президент России Владимир Путин на прошлой неделе назначил главой компании «Данон Россия», а затем гендиректором ключевой «дочки» Danone в подмосковной «Данон Трейд».

До назначения на новую должность Висхат Мацуев занимал пост министра имущественных и земельных отношений (новым министром стал бывший глава Наурского района Чечни Магомед Бухадиев). До этого Мацуев был начальником миграционного управления МВД по Чечне. До прихода в политику руководил отделом по выдаче загранпаспортов миграционного управления Чечни. Его отец Зелимхан Мацуев — друг и охранник Кадырова.

Мацуев женат на старшей дочери Кадырова — Айшат Кадыровой. Она занимает пост министра культуры Чечни с октября 2021 года. Тогда Хучиев порекомендовал ее на эту должность, как сейчас Мацуева.

Работа не благодаря, а вопреки

Министром имущественных и земельных отношений республики, вице-премьером 2 февраля 2023 года назначали 26-летнего племянника Кадырова — Хамзата Кадырова. Об этом тогда глава региона сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Провел совещание правительства региона. Представил членам кабинета министров нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений Чеченской Республики Хамзата Кадырова. Хамзат — талантливый и исполнительный руководитель», — написал Кадыров.

До назначения он занимал должность министра спорта республики, а до этого был главой Курчалоевского района. Сразу после назначения своего племянника Кадыров отверг обвинения в нарушении законодательства из-за выдвижения родственников на руководящие должности, заверив, что с них, независимо от поста, спрос «в десятки раз больше» и что они должны доказывать, что получили работу не благодаря ему, «а вопреки».

В апреле Хамзат Кадыров стал советником-помощником главы Чечни по силовому блоку, сообщил в своем Telegram-канале министр Чеченской Республики по национальной политике Ахмед Дудаев.

Многочисленная родня

Осенью 2022 года издание «Кавказ. Реалии» (организация включена Минюстом в список иноагентов) сообщило, что руководителем администрации главы и правительства Чечни стал 28-летний Хас-Магомед Кадыров — четвероюродный брат Рамзана Кадырова. Его перевели с должности секретаря Совбеза республики.

Хамзат Кадыров перестал занимать должность министра спорта Чечни в августе 2021 года — на эту должность поставили двоюродного брата Кадырова — Турпал-Али Ибрагимова.

В феврале 2020 года Кадыров назначил племянника Хамзата Кадырова на должность министра спорта (ранее он был главой Курчалоевского района) и еще одного племянника Ибрагима Закриева Кадыров перевел на пост руководителя администрации главы и правительства региона (прежде мэр Грозного).

«Да, действительно, этому назначению способствовало то, что они являются внуками Ахмат-хаджи Кадырова», — прокомментировал тогда Кадыров новые назначения. По словам главы Чечни, они хорошо зарекомендовали себя на прежней работе.

В сентябре прошлого года старший сын Кадырова, 16-летний Ахмат Кадыров, возглавил региональное отделение Российского движения детей и молодежи. Его кандидатуру поддержал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В СМИ проскальзывали цифры, согласно которым в правительстве Чечни более 40 дальних и ближних родственников главы республики. Вот еще некоторые их них: старшие сестры Кадырова — Зулай и Зарган — работают заместителем управляющего делами правительства Чечни и помощником главы республики по дошкольному образованию. Муж Зарган Рамзан Черхигов в 2007 августа руководит Минтрансом, мужа Зулай Салмана Закриева с 2008 года снова и снова избирают первым заместителем председателя парламента Чеченской Республики. Возможно, уже сейчас в правительстве появился новый родственник или произошли перестановки работников в должностях.

Родственник Кадырова по линии его тети (сестры отца) Хож-Бауди Дааев в настоящее время работает министром образования (был зампредседателя правительства республики). В должности министра образования Дааев подвинул двоюродного брата главы республики — Идриса Байсултанова. Тот с 2021 года занимает пост главы Минздрава Чечни.