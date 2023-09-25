«Слава Богу, не убили». В Чечне подтвердили избиение задержанного в СИЗО

Рамзан Кадыров показал кадры избиения поджегшего Коран в Волгограде 19-летнего Никиты Журавеля. По словам главы Чечни, удары наносил его сын — Адам. Кадыров выразил слова гордости за такой поступок своего сына, а Журавеля отнес к числу предателей. Действия Кадырова-младшего поддержал и депутат Госдумы Адам Делимханов. Член Совета по правам человека при президенте России Меркачева считает эти события «вызовом правовой системе страны». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Суровое наказание

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам Кадыров наносит удары подозреваемому в сожжении Корана Никиты Журавеля. Таким образом глава региона подтвердил факт избиения задержанного его 15-летним сыном.

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — заявил Кадыров.

Как подчеркнул Кадыров, на территории России действует подписанный президентом Владимиром Путиным «уникальный закон, защищающий Священные Писания». Журавеля глава Чечни отнес к числу с провокаторов и предателей, являющимися «больной опухолью», которую надо прижигать. «Эти мрази не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его. Не хотят, чтобы в России все жили бок о бок в мире и понимании», — высказался он.

По словам Кадырова, поступок сына вызвал у него гордость. Он отметил, что Адам всегда стремился к обществу более старших людей, благодаря этому у него формируются идеалы чести, достоинства и защиты своей религии.

Жалоба на избиение

О ситуации стало известно 17 августа. Тогда уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале рассказала об обращении Журавеля, который на тот момент находился в СИЗО в Грозном. В письме 19-летний молодой человек утверждал, что в следственном изоляторе его избил сын Кадырова Адам.

«Обратилась к коллеге, Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике, Мансуру Солтаеву с просьбой в рамках своих полномочий провести проверку по данному случаю. Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей», — написала она.

Солтаев в тот день рассказал о своей встрече с Журавелем. Автор обращения рассказал, что в ходе встречи с Рамзаном Кадыровым глава Чечни вышел из помещения и его избил Адам Кадыров — «бил по рукам и ногам».

В одном из чеченских СИЗО Журавель оказался 27 мая из-за видео, которое попало в сеть 19 мая. На кадрах Журавель поджигает священную книгу мусульман у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде. В настоящее время ролик отсутствует при поиске в интернете. В его отношении завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих по ч. 2 ст. 148 УК РФ. Максимальное наказание — три года лишения свободы. В Чечню дело передали, как рассказали в Следственном комитете, по «многочисленным обращениям» местных жителей с просьбой «признать их потерпевшими».

Продолжение следует

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что Кадыров «бросил вызов» правовой системе страны, думая, что, опубликовав видео со своим сыном, с ним ничего не случится.

«На сегодняшний день у нас есть видеофиксация преступления. Наш уголовный кодекс не предусматривает ни в одной из статей пометку, что он не действует по отношению к сыну главы Чечни. <...> Представляете, кого-то публично убить и говорить, что за это ничего не будет? Здесь, слава Богу, не убили. Никита Журавель жив», — сказала она.

Депутат Госдумы Адам Делимханов, комментируя признание Кадырова, навал Журавеля «мерзким подонком» и «пособником сатанистов».

«Без сомнений, я считаю поступок моего дорогого племянника — правильным и справедливым! Он поступил как настоящий мужчина и достойный сын своего народа! Для чеченца нет ничего важнее и священнее его религии. Очень приятно, что, несмотря на юный возраст, Адам является достойным примером для сверстников, демонстрируя искреннее стремление защищать нашу веру и ценности!» — написал депутат.

Ситуацию прокомментировал также глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, самого видео он не видел, а знает только по пересказу. Фадеев назвал сжигание Корана серьезным преступлением. Он отметил, что права обвиняемых, находящихся под стражей, должны соблюдаться. Глава СПЧ выразил уверенность, что суд вынесет справедливое решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана.

Где именно в настоящее время находится Журавель, неизвестно. 22 мая суд в Волгограде арестовал его на два месяца. 27 мая молодого человека перевели в СИЗО Грозного. 17 августа Москалькова сообщала, что Журавель находится в СИЗО. Меркачева рассказала, что просила ФСИН перевести Журавеля в СИЗО другого региона, но не получила ответа по существу.