В Чечне недовольны новыми учебниками истории Мединского. Кадыров поручил разобраться

В новых учебниках истории России перепишут главу о репрессированных народах, разобраться с этим вопросом попросил Рамзан Кадыров. Спикер парламента Чечни сначала опубликовал пост об изъятии пособий из школ, но вскоре удалил сообщение. Автор учебника Владимир Мединский признал, что скопировал фрагмент из предыдущих изданий, и выразил готовность исправить текст. Подробности – у «Газеты.Ru».

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что в новых учебниках по истории, автором которых является экс-министр культуры Владимир Мединский, исправят главу о репрессиях. По словам спикера, вышедшее пособие вызвало недовольство у представителей репрессированных народов СССР, после чего глава региона Рамзан Кадыров поручил ему «разобраться».

Даудов заявил, что обратился с этим вопросом к главе управления администрации президента РФ по внутренней политике Андрею Ярину, а также проинформировал о позиции Кадырова составителя учебника.

По его словам, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский «признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и выразил готовность привести ее в порядок».

Кроме того, глава парламента назвал «столь же решительной» позицию министра просвещения России Сергея Кравцова. Исправлением учебника займется рабочая группа, в состав которой вошли главы регионов, народы которых подверглись репрессиям.

Изначально в посте спикера чеченского парламента также сообщалось, что весь тираж учебника изъят из школ Чечни по поручению Кадырова, однако впоследствии соответствующий абзац был удален из публикации. На это обратила внимание журналистка Ксения Собчак, опубликовавшая скриншот первоначальной версии.

Глава преткновения

Даудов не уточнил, о какой конкретно главе нового учебника идет речь.

По данным РИА Новости, недовольство вызвал фрагмент, в котором говорится, что «на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар советские власти в 1943-1944 годах решили ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению в восточные регионы».

Как отмечает агентство, в главе отмечается, что в результате действий властей «репрессировали не только бандитов и пособников врага, но и множество безвинных людей».

Аналогичная формулировка присутствует в учебнике истории для десятых классов, вышедшем в 2021 году под общей редакцией Владимира Мединского. В главе «Пособники врага» внутри параграфа №22 под названием «За линией фронта» говорится, что «на основании отдельных фактов сотрудничества с оккупантами представителей некоторых народов СССР (карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар)» Государственный комитет обороны СССР принял решение об их депортации и ликвидации государственных образований.

Новый учебник истории

С 1 сентября в российских школах используется новый учебник истории для старших классов, его автором выступил Владимир Мединский. По заявлению Министерства просвещения, в российские школы поступило более 755 тысяч экземпляров пособия.

В нем полностью переписаны разделы о периоде 1970-х – 2000-х годов, а также добавлен раздел, описывающий события последних девяти лет – начиная от воссоединения Крыма с Россией и заканчивая военной операцией на Украине.

Кроме того, в учебнике изменен подход к описанию деятельности Иосифа Сталина: как заявляли в Российском военно-историческом обществе, его роль «изложена объективно».

На обложке нового учебника изображен Крымский мост. По словам первого зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армена Гаспаряна, это было сделано по предложению президента России Владимира Путина.