«Родители не замечали, что я под чем-то». Как понять, что ребенок употребляет наркотики

17-летний Павел Кириллов из Москвы впервые попробовал наркотики в 15 лет. Когда ему «зашло», они стали частью его жизни. После одного из трипов он не мог три дня встать с постели, но мысли о запрещенных веществах не оставляли. Этот опыт так испугал подростка, что он смог бросить наркотики. «Газета.Ru» узнала у психиатра-нарколога Татьяны Богдановой и психолога Станислава Самбурского, как оградить детей от запрещенных веществ и что делать, если ребенок уже их употребляет.

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«Родители не замечали, что я под чем-то»

Сейчас среди друзей Павла Кириллова (имя изменено) — все они не старше 19-ти — тех, кто никогда не употреблял запрещенные вещества, можно пересчитать по пальцам. В основном это каннабис в различных формах, ЛСД, мефедрон («меф» или «мяу»), амфетамин и другие «скорости».

«Кринжом называют спайс, «аптеку» (аптечные препараты. — «Газета.Ru»), всякую жуть типа героина и дезоморфина. Среди моего окружения бытовало мнение, что если употребляешь не эти вещества, а амфетамин или траву, — то ничего не будет, что, конечно — совсем не правда.

Все мои знакомые, которые юзают (употребляют. — «Газета.Ru»), — не маргиналы, как любят писать в «интернетах», а обычные подростки, которые хотят развлечься, попробовать что-то новое и понять, что это вообще такое.

Некоторым наркотики не нравятся — они ловят бэд-трипы (негативные эмоции и переживания, тревожность во время употребления. — «Газета.Ru») при первом же опыте и никогда больше не юзают. А те, кому «зашло», вводят употребление в привычку», — рассказал Кириллов.

Так было и у самого Павла. Сначала он употреблял наркотические вещества на вечеринках по выходным, а потом захотел большего. Тогда они стали сопровождать каждый его вечер, а затем даже школьные будни.

«Родители не замечали, что я был под чем-то, даже когда я в этот момент был дома, а такое случалось почти постоянно. Никто из семей моих друзей тоже даже представить не мог, чем занимаются их дети», — поделился подросток.

«Три дня не мог ходить, но мысли о наркотиках не оставляли»

Деньги на наркотики Павел брал из карманных, которые ему давали родители. Когда не хватало — угощали друзья, а потом он угощал их.

«Моя история с наркотиками закончилась в 16 лет. Это было лето, и я «марафонил» (употреблял непрерывно. — «Газета.Ru») почти месяц, пока родители были на даче. Употреблял мефедрон. Не знаю, как я остался жив, но именно страх остановил меня в тот момент.

Тогда я проснулся у себя дома после тусовки, сердце колотилось как бешенное, руки тряслись, меня бросало то в жар, то в холод, от пота одежда была насквозь мокрая. Достал телефон, увидел на губах и подбородке застывшую кровь — видимо, сжег слизистую и кровь пошла из носа.

Я разбудил свою девушку Сашу. Она побежала в аптеку — купила сорбентов, минералку, витамин С, что-то для нормализации давления и стала меня отпаивать. Друзей я тогда разогнал, осталась только Саша — она не юзает и поэтому была в порядке. Приходить в себя я стал только вечером, но в общем счете мне было плохо три дня — я реально не мог встать с постели — голова кружилась, ноги не ходили, но при этом каждый день только и думал о наркотиках. К счастью, я был так напуган своим состоянием, что перетерпел. С тех пор никаких веществ в моей жизни нет», — заключил Кириллов.

Почему подростки употребляют

Основной причиной употребления наркотиков подростками, по словам клинического психолога «Клиники доктора Аникиной» и автора «Дзен»-канала «Экологичный психолог» Станислава Самбурского, становится желание быть взрослым и походить на «крутых» сверстников или кумиров, которые ни в чем себе не отказывают и «живут роскошной жизнью»:

«В советские времена подростки бежали курить за школу, думая, что это делает их взрослыми и модными. Сейчас, когда курением никого не удивишь, ему на смену пришли наркотики как уровень, который нужно преодолеть, чтобы доказать, что ты самый клевый».

Психолог отметил, что, кроме желания быть крутыми, подростки часто приходят к наркотикам потому, что ищут новые ощущения и эмоции — это особенно актуально для переходного возраста, когда тело и разум претерпевают серьезные изменения. Как результат — школьники хотят снять стресс, а наркотики могут (ошибочно) представляться простым и безотказным источником удовольствия.

«В подростковом возрасте дети начинают перебирать способы забыть о своих переживаниях, избежать конфликтов или найти утешение. Недостаток информации или критического мышления приводит к тому, что подростки относятся к наркотикам так, как их родители относились когда-то к курению: «Захочу и брошу». При этом они могут не знать или не понимать реальные последствия употребления наркотиков для своего здоровья, психики и будущего. К сожалению, подростковый максимализм не позволяет доверять серьезным источникам», — констатировал Самбурский.

Это же подтвердила и психиатр-нарколог и психотерапевт Татьяна Богданова. Она отметила, что зависимости по большей части подвержены дети с низким уровнем дофамина и серотонина.

«Если мы говорим о «биохимии» — чаще всего становятся зависимыми от наркотиков люди, склонные к апатии, основной причиной которой является недостаток дофамина и серотонина. Алкоголь, игры, наркотики — все это является для них известным способом «поднять» дофамин, а попробовав один раз — они не могут остановиться.

Ведь мозг запоминает это состояние и стремится к нему. Дальше подросток не хочет ничего делать для получения дофамина естественным образом, ведь он знает, как легко испытать это удовольствие», — объяснила Богданова.

По ее словам, чаще всего зависимыми становятся как дети из неблагополучных семей, так и дети гиперопекающих родителей, привыкшие, что за них все решают мать или отец. Последние, попав в плохую компанию, начинают слепо за ней следовать — таким образом, вместо семьи друзья подростка решают, что теперь ему делать.

«Употребление часто встречается в таких подростковых компаниях, которые ни к чему не стремятся, ничем не увлекаются. Именно в такой среде вероятность попробовать наркотики от скуки в поиске хоть каких-то развлечений существенно увеличивается», — считает психиатр-нарколог.

Что делать с ребенком-наркоманом

Богданова рассказала, что большинство детей, вставших на путь наркомании, начинают с марихуаны и легких психостимуляторов типа амфетамина. Затем они переходят на более тяжелые наркотики, но не героин или кокаин, которые сегодня практически полностью ушли в прошлое, а соли, «слезть» с которых практически невозможно.

«Некоторые родители ловят детей на более «невинной», как им кажется, травке, но никуда не обращаются, ограничиваясь наказанием и лекцией о вреде наркотиков.

Однако если вдруг вы почувствовали от ребенка запах марихуаны или как-то иначе узнали о ее употреблении — стоит бить тревогу сразу и отправлять подростка к наркологу, пока он не перешел на более тяжелые и опасные вещества», — предостерегла эксперт.

Она отметила, что сейчас подростки скрывают свою зависимость очень тщательно, а все их изменения в поведении можно списать на переходный период. При этом некоторые вещи, которые могут указать на употребление запрещенных веществ, все-таки есть:

«Обычно дети-наркоманы приходят домой и сразу же ложатся спать — в таком случае они скорее всего находятся в состоянии измененного сознания и хотят избежать ненужного внимания.

Красным флагом являются и другие изменения сна — например, когда ребенок много спит (иногда несколько дней подряд) или, наоборот, не спит вовсе. Насторожить должны и измененные зрачки — или узкие, или расширенные, а также странный запах, исходящий от подростка».

Психолог Самбурский добавил, что некоторые подростки действительно могут хорошо скрывать свою зависимость, поэтому важно поддерживать с ребенком доверительные отношения, обсуждать с ним его чувства и проблемы, интересоваться его жизнью и друзьями, следить за его финансами, обращать внимание на любые изменения в его поведении и состоянии.

«Красные флаги» для родителей

«Зависимость может проявляться по-разному — нужно учитывать тип наркотика, длительность употребления и индивидуальные особенности организма. Среди общих изменений можно выделить физические, психологические и поведенческие.

Физические изменения: потеря или прибавка веса, изменение аппетита, бессонница или сонливость, красные или расширенные зрачки, запах алкоголя или курительных наркотиков, синяки, ушибы или уколы на коже.

Психологические изменения: апатия, раздражительность, депрессия, тревога, паранойя, галлюцинации, бред, снижение памяти и концентрации.

Поведенческие изменения: ухудшение успеваемости в школе, пропуски занятий, смена круга общения, утрата интереса к хобби и увлечениям, ложь, воровство, агрессия, изоляция, нарушение правил и законов», — перечислил Самбурский.

По его мнению, при малейших подозрениях, что ребенок употребляет наркотики, нужно сразу обращаться за помощью к психологам, наркологам, социальным работникам или в организации, которые могут предложить вам консультацию, тестирование, лечение и поддержку.