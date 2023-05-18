«Меня ремнем били родители — и ничего»: психолог – о последствиях физического наказания

Порой процесс воспитания ребенка идет совсем не так, как было задумано взрослыми. В тот момент, когда простого «нет» или «нельзя» не хватает, некоторые родители могут сорваться и прибегнуть к физическому наказанию. Детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева рассказала в своей колонке, как такие воспитательные меры влияют на детей и почему они только кажутся эффективными.

Почему физическое наказание не работает

Для начала стоит отметить, что мы говорим не о жестоком обращении с детьми, а о того рода физических наказаниях, когда родитель сгоряча шлепает ребенка по попе, дает ему подзатыльник или ставит в угол, а потом сам стыдится сделанного. Поскольку психологи работают именно со вторым случаем, ко мне нередко приходят взрослые, которые раскаиваются за то, что на эмоциях шлепнули ребенка. И они сами прекрасно понимают, что это вредно и неэффективно.

Как ни парадоксально, физическое наказание делает ребенка избалованным.

Казалось бы, абсолютно противоположный от ожидаемого эффект. И это связано с тем, что у детей теряется самоконтроль. К примеру, у нас в саду был мальчик, который однажды спросил о том, есть ли у нас кладовка. Когда ему сказали, что кладовки в саду нет и поинтересовались зачем она ему, он ответил: «Мама закрывает меня в кладовочке, когда я не слушаюсь, значит, я тебя слушаться не буду!» То есть ребенок совершенно не боится наказания и, кроме того, выдвигает собственные условия.

Физическое наказание может работать только для того, чтобы родитель выплеснул негативные эмоции и ситуативно успокоил ребенка за то, что тот не слушается.

Однако такой подход совершенно не работает в долгосрочной перспективе. И родитель, и ребенок знают, что подобное наказание совершенно не смертельно, и малыш при этом отлично пользуется чувством вины родителя и манипулирует им для собственной выгоды.

Закрепляется следующий механизм, при котором сначала нужно довести родителей, чтобы они тебя шлепнули, громко закричать и сыграть на чувстве вины, чтобы получить новую игрушку в качестве извинений. И этот паттерн очень быстро въедается, а избавиться от него крайне сложно.

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Как физическое наказание сказывается на детях

Помимо того, что физическое наказание не приносит никакого практического эффекта, а скорее даже вредит самим родителям, которые его применяют, оно еще и негативно сказывается на детской психике.

Последствия физических наказаний могут проявляться по-разному, все это зависит от множества индивидуальных особенностей ребенка, но давайте разберем самые распространенные.

• Отсутствие у ребенка ощущения безопасности. Потребность в безопасности является основополагающей для любого человека, для ребенка же ее проводниками служат родители. Если малыша постоянно наказывают оплеухами, то это наверняка испортит отношение к родителям, а также повысит уровень стресса и повлияет на физическое здоровье: ослабит иммунитет, ухудшит качество сна и может быть даже спровоцирует заболевания вроде энуреза.

• Агрессия как норма. Ребенок, привыкший к постоянному применению физической силы со стороны родителя, будет перекладывать это поведение на сверстников или животных, и тех, кто слабее и не может оказать ему сопротивление. А с возрастом, если проблема не решится, агрессия может проецироваться на собственную семью и детей.

• Снижение самоконтроля у детей. Наказывая ребенка подобным образом, мы вырабатываем у него вредную привычку – полагаться на то, что его поведение будут контролировать взрослые.

У меня в практике был очень непослушный ребенок, который не соблюдал даже элементарных правил. Позже мы выяснили, что ему нередко «прилетало» по попе от мамы, когда она срывалась. До четырех лет он чувствовал себя комфортно и пользовался вторичной выгодой, а после столкнулся со сложностями и плохим отношением окружающих, так как не мог самостоятельно контролировать свое поведение и ждал, что все за него сделает всемогущий взрослый.

• Нарушение социализации. Помимо того, что детям, которых наказывают физически, зачастую сложно общаться со сверстниками из-за своей избалованности, они также могут становиться очень недоверчивыми и настороженными.

• Снижение самооценки. Физическое насилие всегда унизительно, поэтому ребенок, который подвергается ему, не может чувствовать себя уверенно. Как следствие, страдает его самооценка, вера в себя и свои силы.

• Развитие зависимостей. Нередко тем людям, которых в детстве били родители, требуется иллюзия того, что насилия в их жизни никогда не было. Поэтому они попадают в зависимые и нездоровые отношения, увлекаются азартными играми или даже употребляют психоактивные вещества.

• Угодливость. Желание избежать наказания от взрослых абсолютно нормально, однако со временем оно может перерасти в угодливость и неумение отстоять свою позицию, защитить себя в экстренной ситуации.

• Патологическая ложь. Соврать родителю о том, что разбил вазу, чтобы тебя не ударили? Почему бы и нет. Когда такое поведение входит в привычку, человек может лгать уже не задумываясь. Вы ведь наверняка хотя бы раз встречали патологических врунов, которые рассказывают небылицы, чтобы казаться лучше? Вполне возможно, что этим людям приходилось много врать в детстве, чтобы избежать наказания или осуждения.

• Аутоагрессивное поведение. Ребенок не может ответить родителю, который проявляет агрессию, потому что тот больше и сильнее. Ребенок копит эту агрессию в себе и при отсутствии объекта, на который ее можно выместить, может нанести повреждения себе.

Как наказывать правильно

Важно запомнить, что наказание ни при каких обстоятельствах не должно унижать достоинство человека, даже если он совсем маленький. То есть недопустимо в данном случае ставить в угол, бить, отчитывать при посторонних или других членах семьи, оскорблять, в том числе и фразами вроде «Так я и знал, что еще от тебя можно ожидать».

Конечно, могут найтись те взрослые, кто скажет: «Вот меня ремнем били родители и ничего». Однако это скорее «ошибка выжившего», ведь если на человека не повлияло физическое наказание, то это везение, нежели доказательство эффективности метода. Я всегда в таком случае стараюсь обратиться к чувствам взрослого, дать ему понять, что получить оплеуху неприятно в любом возрасте, а сравнивать себя и ребенка – неправильно.

В первую очередь, конечно, нужно стараться говорить с ребенком и показывать ему на личном примере как следует себя вести. Даже если ему еще нет трех лет, вы все равно можете общаться с ним с помощью каких-то коротких предложений.

Например, мы в садике с детьми разбираемся, где у нас язычок, смотрим в рот, вот им мы разговариваем. Смотрим в кулачок – в кулачке язычка нет, значит драться нельзя.

Конечно, сильно закрепляется пример родителя, когда мы говорим, что мы большие и сильные, но при этом не деремся и никого не обижаем.

В случае, когда слова не помогают, а одного «извини» недостаточно, можно прийти к отработке наказания, ориентируясь на возраст. Например, 50 приседаний за плохое слово или мытье полов дома в течение всей недели.

После того, как ребенок отработает свое наказание, его можно похвалить за проделанную работу.

У нас в саду бывает так, что один в наказание приседает, а другие ему помогают – приседают вместе. Мы в таком случае хвалим детей за то, что они поддерживают друг друга.

Безусловно, при таком подходе очень важно терпение родителей, ведь ударить намного проще, да и вроде бы в моменте такое наказание работает на ура.

Но на деле самые эффективные методы воспитания – это дисциплина и позитивное подкрепление.

Конечно, моментального эффекта ждать не стоит, однако со временем и при вашей поддержке, вы заметите качественные изменения. И не забывайте, что опора и главный пример для ребенка – вы сами.