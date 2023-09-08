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«Заткнул ей рот и нос, уложил в яму»: отец погибшей в Каменско-Уральском школьницы назвал ее убийцу

Отец погибшей в Каменске-Уральском школьницы считает, что ее убил велосипедист

Отец 16-летней Даны, тело которой обнаружили в яме у лесополосы Каменска-Уральского, рассказал о новой версии ее смерти. В сообщении перед исчезновением девушка просила не убивать ее и не насиловать. По словам отца, следовавший за ней велосипедист потащил подростка в лес и «заткнул ей рот и нос». Дане удалось сделать снимок на телефон. Задержанный велосипедист признался, что забрал у нее гаджет и никому об этом не рассказал. Он настаивает на своей невиновности и прошел проверку на детекторе лжи.

16-летнюю Дану из Каменска-Уральского убил задержанный велосипедист, сообщил отец девочки Александр И. в интервью «Четвертому каналу».

«Велосипедист ехал за ней, позже потащил в лес, она начала кричать, и тогда он заткнул ей рот и нос», — поделился подробностями мужчина.

По его словам, в памяти телефона погибшей найдены фотографии: в момент нападения Дана пыталась сделать снимок.

Позже он перекрыл ей дыхательные пути, уложил в яму и забрал телефон, — добавил Александр.

Что показал детектор лжи

Велосипедиста Эдуарда Г. арестовали 1 сентября на два месяца. Свою вину он не признает.

Источник e1.ru в силовых структурах рассказал, что задержанный прошел тестирование на полиграфе:

«Он признался только в краже телефона. Утверждал, что не делал ничего с девочкой. Рассказал, что просто катался в тот день, ехал за ней по лесу.

Видел, как школьница шла и внезапно стала заваливаться на правый бок. Он подъехал, окликнул ее, увидел, что она без сознания, и забрал себе ее телефон».

По словам Эдуарда, он не смог разблокировать украденный гаджет и решил его спрятать. Об убийстве он узнал из выпусков новостей, «перепугался и никому ничего не стал рассказывать». Правоохранители считают, что результаты проверки на полиграфе «в целом пока подтверждают озвученную версию».

Адвокат велосипедиста Татьяна Докучаева уверена в невиновности своего подзащитного.

«Он ее не убивал. С его слов, он за ней не следил. Просто ехал рядом. А потом девочке стало плохо, она легла на землю. Он подошел и взял телефон. Потом бросил там же в лесу», — рассказала она kp.ru.

Она добавила, что Эдуард не вызвал «скорую» для девушки, потому что «не считал нужным».

«Прошу меня не убивать и не насиловать»

Школьница пропала 8 августа. В этот день она ездила в соседний населенный пункт подавать документы для учебы в колледже. Поздно вечером вернулась на электричке в родной Каменск-Уральский. Маршрутки и автобусы уже не ходили, ей пришлось идти пешком.

«Сейчас автобусы не ходят, и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня», — написала она в соцсетях.

До дома Дана так и не добралась.

Ее тело нашли спустя сутки в яме, в 10-20 метрах от тротуара дороги, пролегающей вдоль лесопарковой зоны. Признаков насильственной смерти не было.

В крови у Даны, по данным местных СМИ, обнаружили высокое содержание кофеина. Возможно, в этот день она выпила несколько энергетиков подряд. Кусочки тканей и органов были отправлены на гистологическую экспертизу.

Изначально отец подростка сообщил, что причиной смерти могло стать употребление синтетических наркотиков. Однако друзья девушки не верят, что Дана их употребляла.

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