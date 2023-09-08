«Заткнул ей рот и нос, уложил в яму»: отец погибшей в Каменско-Уральском школьницы назвал ее убийцу

16-летнюю Дану из Каменска-Уральского убил задержанный велосипедист, сообщил отец девочки Александр И. в интервью «Четвертому каналу».
«Велосипедист ехал за ней, позже потащил в лес, она начала кричать, и тогда он заткнул ей рот и нос», — поделился подробностями мужчина.
По его словам, в памяти телефона погибшей найдены фотографии: в момент нападения Дана пыталась сделать снимок.
Позже он перекрыл ей дыхательные пути, уложил в яму и забрал телефон, — добавил Александр.
Что показал детектор лжи
Велосипедиста Эдуарда Г. арестовали 1 сентября на два месяца. Свою вину он не признает.
Источник e1.ru в силовых структурах рассказал, что задержанный прошел тестирование на полиграфе:
«Он признался только в краже телефона. Утверждал, что не делал ничего с девочкой. Рассказал, что просто катался в тот день, ехал за ней по лесу.
Видел, как школьница шла и внезапно стала заваливаться на правый бок. Он подъехал, окликнул ее, увидел, что она без сознания, и забрал себе ее телефон».
По словам Эдуарда, он не смог разблокировать украденный гаджет и решил его спрятать. Об убийстве он узнал из выпусков новостей, «перепугался и никому ничего не стал рассказывать». Правоохранители считают, что результаты проверки на полиграфе «в целом пока подтверждают озвученную версию».
Адвокат велосипедиста Татьяна Докучаева уверена в невиновности своего подзащитного.
«Он ее не убивал. С его слов, он за ней не следил. Просто ехал рядом. А потом девочке стало плохо, она легла на землю. Он подошел и взял телефон. Потом бросил там же в лесу», — рассказала она kp.ru.
Она добавила, что Эдуард не вызвал «скорую» для девушки, потому что «не считал нужным».
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Школьница пропала 8 августа. В этот день она ездила в соседний населенный пункт подавать документы для учебы в колледже. Поздно вечером вернулась на электричке в родной Каменск-Уральский. Маршрутки и автобусы уже не ходили, ей пришлось идти пешком.
«Сейчас автобусы не ходят, и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня», — написала она в соцсетях.
До дома Дана так и не добралась.
Ее тело нашли спустя сутки в яме, в 10-20 метрах от тротуара дороги, пролегающей вдоль лесопарковой зоны. Признаков насильственной смерти не было.
В крови у Даны, по данным местных СМИ, обнаружили высокое содержание кофеина. Возможно, в этот день она выпила несколько энергетиков подряд. Кусочки тканей и органов были отправлены на гистологическую экспертизу.
Изначально отец подростка сообщил, что причиной смерти могло стать употребление синтетических наркотиков. Однако друзья девушки не верят, что Дана их употребляла.