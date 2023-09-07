Школьницы-велосипедистки погибли в ДТП с фурой в Ленобласти. У их тренера не было разрешения на выезд

В Ленобласти на трассе «Скандинавия» в ДТП попала группа из 11 несовершеннолетних школьниц-велосипедисток: тягач Scania врезался в сопровождавший их Ford, от удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. Две из них погибли на месте, остальные подростки и тренер госпитализированы. В ходе проверки выяснилось, что у наставника велосипедисток не было разрешения на выезд от руководства школы. Местные жители однако утверждают, что спортсмены ездят по этой трассе «со времен СССР».

В Выборгском районе Ленобласти тягач Scania врезался в двигавшийся в попутном направлении Ford, сопровождавший группу школьниц-велосипедисток. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок, две из них погибли на месте. Еще девять девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщило региональное управление МВД.

ДТП произошло около 10:40 на 59-м километре трассы «Скандинавия», недалеко от поселка Огоньки.

По данным «Фонтанки», 11 воспитанниц школы-интерната «Олимпийский резерв» Курортного района Санкт-Петербурга возраста 14-15 лет совершали тренировочный выезд.

Водитель задержан, инициирована проверка школы

После инцидента в Петербурге была организована работа оперативного штаба, его возглавил губернатор города Александр Беглов. К месту ДТП были направили десять бригад скорой помощи, а также спецтехнику и санавиацию.

«Сейчас все дети доставлены в лечебные учреждения, — написал в своем Telegram-канале Беглов.

Он добавил, что одна из девочек прооперирована и находится в реанимации. По последним данным, остальные пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Чиновник также сообщил, что поддерживает связь с правоохранительными органами и держит ситуацию на «особом» контроле, и пообещал обеспечить пострадавшим программы реабилитации.

Из-за ДТП движение транспорта с 52-го по 64-й км на трассе «Скандинавия» в сторону Выборга было перекрыто, экстренные службы организовали альтернативный маршрут. К регулировке движения привлекли сотрудников ГИБДД. На месте возникла четырехкилометровая пробка.

В МВД проинформировали о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Прокуратура Ленинградской области инициировала проверку спортивной школы, организовавшей заезд, а также компании, которая осуществляла перевозку на тягаче Scania с полуприцепом.

«Водитель фуры допрошен в качестве подозреваемого и задержан», — заявили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В полиции уточнили, что за рулем большегруза был 31-летний «гражданин одной из стран ближнего зарубежья».

Как тренер оказался крайним

Глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов в разговоре с «Матч ТВ» сказал, что у тренера группы не было разрешения на выезд от руководства школы:

«Это вина тренера, абсолютно. Потому что, со слов директора школы, никто не разрешал этой группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14–15 лет».

Екимов призвал всех тренеров, готовящих гонщиков, «к здравому смыслу» — никогда не выезжать на скоростные магистрали.

Глава Комитета по физической культуре и спорту Петербурга, серебряный призер Олимпиады 1996 года в Атланте Антон Шантырь разделяет такую точку зрения:

«Насколько я понимаю, она (трасса «Скандинавия». — «Газета.Ru») не является магистралью, где по правилам дорожного движения запрещен выезд велосипедистов, но, на мой взгляд, это как отче наш — выезжать на скоростные трассы нельзя. Даже с сопровождением.

Об этом говорится везде и всегда, и в мое время мы никогда не выезжали с Кузнецовым Александром Анатольевичем (тренер Антона Шантыря. — «Газета.Ru».) ни на какие скоростные трассы, где разрешенная скорость передвижения выше 60 километров в час».

Читатели «Фонтанки», напротив, рассказали о том, что на «Скандинавии» всегда тренируются велосипедисты.

«Каждый раз, когда их обгонял, про себя думал, что рано или поздно эти тренировки закончатся печально.

Они там ездят еще со времен СССР, но тогда трафик был просто смешной и скорости тоже. Время изменилось, а они по-прежнему там тренируются. Результат совершенно закономерен. Увы. Жаль девочек, конечно».

В комментарии РИА Новости Екимов допустил, что из-за произошедшего тренеру могут не выдать лицензию на следующий год.