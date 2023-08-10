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Перед смертью в лесу на Урале школьница попросила не убивать ее. Друзья не верят в версию следствия о передозировке

Отец погибшей в Каменске-Уральском девушки заявил, что она умерла от передозировки

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Причиной смерти пропавшей ранее в Каменске-Уральском 16-летней девушки могло стать употребление синтетических наркотиков, сообщил версию следствия отец погибшей. Друг девушки не верит, что она скончалась от передозировки, и рассказал, что школьница вела здоровый образ жизни. Тело девушки позднее нашли в яме возле дороги у лесополосы без признаков насильственной смерти, но в своем последнем сообщении она просила дать ей дойти до дома, не убивать ее и не насиловать. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Синтетические вещества

16-летняя девушка, чье тело нашли в Каменске-Уральском после объявления о ее исчезновении, могла умереть от употребления синтетического вещества. Об этом отец погибшей несовершеннолетней сообщил новостному порталу E1.RU.

Именно к такой версии, по словам мужчины, склоняются следователи.

«Отравление синтетическим препаратом. Заключение будет через месяц, тогда и вещество будет известно. Подробности пока неизвестны. Сейчас запрашиваются все видеозаписи», — сказал ее отец.

Он не исключил, что перед смертью девушку кто-то встретил или ждал.

Последнее сообщение

Мать школьницы обратилась в полицию Каменска-Уральского из-за ее исчезновения накануне, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

8 августа девушка ездила в Екатеринбург, чтобы подать документы на поступление в педагогический колледж. Поздно вечером она вернулась на электричке и одна пошла от железнодорожной станции до дома, поскольку автобусы уже перестали ходить. По данным E1.RU, девушка писала об этом в свой Telegram-канал.

«Сейчас автобусы не ходят, и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня», — цитирует портал ее сообщение.

Один из друзей 16-летней девушки в беседе с изданием «Подъем» назвал сообщение шутливым.

«Я думаю, это было сказано в шутку, но в такое время всякое бывает, правда. Тем более путь через лесополосу», — сказал собеседник издания, отметив, что Каменск-Уральский — спокойный город.

Путь до дома

Тело девушки нашли полицейские в яме около дерева в 10-20 метрах от тротуара дороги, пролегающей вдоль лесопарковой зоны, примерно в километре от кафе «Арарат». Признаков насильственной смерти на теле девушки не обнаружили.

По данным E1.RU, с этого места она вышла на связь в последний раз. Неизвестно, где находится ее телефон и как тело девушки оказалось в овраге.

По дороге от железнодорожного вокзала путь девушки фиксировали камеры наружного наблюдения. В сеть попало одно из таких видео. На кадрах видна сама девушка и мужчина, который быстро передвигался с противоположной стороны от проезжей части. Вероятно, он был последним, кто видел ее.

Не пьет, не курит

По данным МВД региона, выпускница девятого класса жила с матерью. С отцом девушка поддерживала отношения. На профилактическом учете в полиции она не числилась.

Также известно, что погибшая встречалась с молодым человеком. Перед своей смертью она отправила ему видеосообщение.

По словам собеседника издания «Подъем» из числа друзей девушки, она не могла умереть в результате употребления наркотиков. Он рассказал, что девушка вела здоровый образ жизни.

«Знакомы около двух лет. Добрый, жизнерадостный человек, очень энергичная девочка была. Не пьет, не курит. В версию с наркотиками не верю, хотя всякое бывает. Ничего не предвещало беды», — сказал собеседник издания.

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