«Водитель насмерть сразу». Под Новосибирском столкнулись автобус и легковушка

Один человек погиб, еще 11 пострадали в ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское. Пассажирский автобус столкнулся с «Шевроле-Нива», двигавшимся навстречу. Водитель кроссовера погиб на месте, автобус уехал в затопленный кювет и перевернулся. Чтобы помочь пассажирам выбраться из лужи, один из автомобилистов подогнал свой прицеп.

Причиной смертельного ДТП под Новосибирском мог стать выезд автобуса на встречную полосу. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной администрации.

Столкновение случилось в 11 часов утра по местному времени на 87-м км шоссе К-17р. Автобус «Хайгер» с 47 пассажирами ехал из Новосибирска в Чистоозерное.

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«По предварительной информации, водитель автобуса <...> выехал на встречную полосу, из-за чего автобус столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива», ехавшим во встречном направлении, — заявили в областном правительстве.

В разговоре с порталом NGS.RU пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что погиб 39-летний водитель «Шевроле Нива». Находившийся в салоне машины 12-летний ребенок получил ушибы и сотрясение мозга.

«Получается, там мальчик в «Ниве» сидел. Водитель, конечно, насмерть сразу. Мы начали помогать людям с автобуса вылазить. Мальчика жалко, первый раз такое видела, вообще не могла ребенка успокоить», — рассказала журналистам одна из очевидиц.

Автобус уехал в кювет и перевернулся набок, оказавшись в глубокой луже, затопившей салон почти полностью.

«Я просто увидела на трассе, что автобус начал по всей трассе прям сильно раскачиваться, очень сильно вилять и потом начал тормозить. И все, и упал. Там чуть ли не озеро было», — сообщила собеседница издания.

Один из проезжавших мимо водителей подогнал крытый прицеп и помог людям выбраться из автобуса – они вылезали из окон левого борта.

«Так как автобус был в кювете, упал прям в лужу, люди вылезали все мокрые, как после душа», — рассказал «Газете.Ru» очевидец ДТП Сергей.

Пассажиров из перевернувшегося автобуса резервными рейсами отправили в Чистоозерное. Всего были госпитализированы 11 человек, при этом некоторых раненых уже выписывают врачи.

«В Ордынскую ЦРБ доставлены еще трое пострадавших в аварии. Врачи всех осмотрели, госпитализировали двоих — они в состоянии средней степени тяжести», — заявили в пресс-службе минздрава региона.

По словам очевидцев, пришедших на помощь пассажирам, тяжело пострадавших среди них не было – в основном люди были шокированы.

Еще одна очевидица аварии Елизавета сообщила «Газете.Ru», что около машины «лежал труп взрослого человека».

Еще в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень смертности на российских дорогах является трагическим. «Ситуация на дорогах несмотря на определенные улучшения по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркивал он.

В июле 2022-го ГИБДД опубликовала данные смертности в дорожно-транспортных происшествиях с начала года. За это время на дорогах России произошло 53,5 тыс. автоаварий с пострадавшими — на 7,2% меньше, чем год назад. В ДТП за год погибли 5,6 тыс. человек (меньше на 3,9%), пострадали — 67,7 тысячи (меньше на 7,5%). В 35 субъектах страны количество погибших увеличилось, а в 20 регионах — выросло общее число автомобильных аварий.