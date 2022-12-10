«Провоцируют на бесшабашную езду». В каких машинах чаще всего погибают россияне

Вероятнее всего можно погибнуть в ДТП на российских дорогах, если попасть в него на автомобилях ВАЗ (Lada), Daewoo, Chevrolet, следует из статистики ГИБДД России, с которой ознакомилась «Газета.Ru». Самая высокая тяжесть увечий в авариях также в «Жигулях» и машинах ГАЗа, Mitsubishi. Причина не в этих компаниях и не в конструкции их автомобилей, а в том, что в автопарке страны больше всего устаревших моделей именно этих брендов, объясняют эксперты.

Выше всего риск погибнуть в авариях в автомобилях отечественной марки ВАЗ (Lada), следует из отчета Госавтоинспекции России, с которым ознакомилась «Газета.Ru». Как следует из стенограммы презентации доклада, начальник ФКУ «НЦ БДД МВД России» Дмитрий Митрошин, озвучивая показатели аварийности, подчеркнул, что речь идет «именно об удельных статистических данных, а не об абсолютных величинах», которые, впрочем, характеризуют безопасность передвижения водителя и пассажиров внутри автомобиля конкретных брендов.

Статистика рассчитывалась на основе удельного веса числа погибших, находившихся в момент ДТП, в салоне легковых ТС конкретной марки относительно общего количества погибших (включая пешеходов и людей в других машинах-участниках ДТП) с участием моделей этих брендов.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Помимо продукции «АвтоВАЗа» в десятку наиболее опасных машин по этому параметру (по убыванию) вошли марки Daewoo, Chevrolet, Renault, Chery, Toyota, Honda, Nissan, Peugeot, Opel.

Удельный вес смертности людей в салоне этих автомобилей в тяжелых авариях составляет 49-68% (см. инфографику), говорится в отчете Госавтоинспекции.

В каких авто травмы тяжелее

С точки зрения тяжести последствий для водителя и пассажиров при ДТП на российских дорогах

«антилидерами» являются также отечественные легковые машины ВАЗ (Lada), от которых с небольшим отрывом идет ГАЗ (старые модели «Волга»).

Чтобы отразить эти данные, в ГИБДД посчитали показатель тяжести последствий для лиц, находящихся в момент ДТП в салоне легкового автомобиля конкретной марки (см. инфографику).

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

На третьем месте по тяжести травм для людей в салоне находятся машины японской Mitsubishi, за ней следуют BMW, Chery, Toyota и Audi. Наименьшую травмоопасность в авариях среди наиболее распространенных в России марок автомобилей показывают Skoda, Peugeot, Kia, Mazda, Hyundai и Volkswagen.

В МВД отмечают, что на показатели смертности в ДТП применительно к конкретным маркам машин влияет множество факторов, в том числе технические параметры самих автомобилей, а также возраст автомобилей в стране.

«Показатель, который характеризует количество погибших на 100 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях находится на относительно приемлемом уровне для транспорта в возрасте до трех лет (5,8-5,9),

но для 15-летних машин он возрастает в 1,5 раза. Для 20-летних машин он приближается к 10», — отметил в ходе доклада глава «НЦ БДД МВД России» Митрошин.

В настоящее время парк автомобилей в России стареет и будет продолжать стареть, и с увеличением возраста автомобилей будет увеличиваться тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, констатировал он.

Старые машины портят статистику автокомпаниям

Высокие показатели смертности в ДТП демонстрируют наиболее распространенные бюджетные марки автомобилей с небезопасной конструкцией, среди которых много достаточно старых машин. Поддерживать их на ходу стоит недорого, поэтому они эксплуатируются слишком долго, объясняют аварийные показатели марок эксперты.

Кроме того, на тяжесть последствий аварии влияет состояние дорог и инфраструктуры, а также манера вождения.

«Автомобили Lada «классического» семейства, а также переднеприводные вплоть до 2110 являются потенциальными убийцами.

У нас и сейчас выпускаются автомобили, не оснащенные полным набором систем безопасности. Такая же картина может быть с подержанными Chevrolet и Daewoo. Среди них есть очень старые экземпляры, не отвечающие современным нормам», — рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

По его словам, прежде всего, это касается автомобилей Chevrolet, которые стали наследниками южнокорейской марки Daewoo (после поглощения концерном GM) и производились в основном для стран третьего мира. Старые автомобили Opel также достаточно живучи, и их много в российском автопарке.

Высокие показатели удельного веса погибших в случае с автомобилями Toyota и других японских марок может объясняться тем, что возрастные машины этих брендов, ввезенные из Японии, широко распространены на востоке РФ, полагает он.

«Chery и Renault не являются лидерами по безопасности — это бюджетные автомобили.

Кроме того, Renault могут быть также очень старыми, как и Chery, которая давно присутствует на российском рынке. И в целом к китайским автомобилям есть претензии относительно качества сварки и тех тестов, которые они проходят», — заметил Хайцеэр.

Автомобили Lada самые массовые и одновременно их парк самый старый, поэтому высокие показатели смертности в ДТП с их участием объяснимы, однако в значительной степени на тяжесть последствий ДТП влияют и действия водителя, указывает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Я считаю, что в первую очередь дело не в автомобиле, а в том, человеке, который находится за рулем.

Даже с самыми современными и безопасными автомобилями периодически случаются тяжелые аварии с большими жертвами по вине неумелых или неосторожных водителей»,

— говорит Моржаретто «Газете.Ru».

В случае с автомобилями BMW, Toyota и Audi и других премиум-марок, высокая тяжесть последствий ДТП может объясняться большой мощностью двигателя, хорошей управляемостью и другими факторами, которые провоцируют водителя на бесшабашную езду, говорит Моржаретто.