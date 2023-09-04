Экс-аспиранта МГУ задержали через пять минут после освобождения из колонии. Ему грозит новое уголовное дело

Бывший аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан на выходе из колонии, где отбывал наказание за поджог офиса партии «Единая Россия» в 2018 году. Математик успел пять минут пообщаться с родственниками, после чего его увезли в кировское управление ФСБ и предъявили обвинение в призывах к осуществлению террористической деятельности. Бывший аспирант заявил о своей невиновности и отказался от дачи показаний.

В Кировской области бывший аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан на выходе из колонии города Омутнинск, где отбывал наказание за нападение на офис партии «Единая Россия» в 2018 году.

«Азата только что задержали при выходе из колонии, где он отбыл срок, для доставления в кировское управление ФСБ», — заявила ТАСС адвокат Светлана Сидоркина.

«Медиазона» (организация включена Минюстом в список иноагентов) сообщает, что встречать Мифтахова к колонии приехали семь человек, среди них — его родители и жена.

«Ближе к 11 часам из зоны вывели Азата и сразу посадили в машину. Азат был в лагерной форме, несмотря на то, что формально уже был освобожден.

Главный оперативник в клетчатой рубашке вручил ему какие-то бумаги и разрешил его близким с ним пять минут поговорить. Мама Азата Гульнур говорит, что Азат был взволнован, но рад встрече с близкими», — рассказала адвокат Евгения Кулакова.

В Кирове Азату Мифтахову предъявили обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (часть 1 статьи 205.2 УК). По словам Сидоркиной, ее подзащитный не признал вину и отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»).

Утром 5 сентября в Первомайском районном суде города пройдет заседание по избранию Мифтахову меры пресечения.

С чем связано новое дело?

17 августа Росфинмониторинг внес Мифтахова в перечень террористов и экстремистов.

25 августа, телеканал RTVI обратился к ведомству за разъяснениями.

«В Росфинмониторинге... уточнили, что в перечень могут внести в том случае, если из правоохранительных органов поступают сведения о причастности лица или организации к экстремистской деятельности или терроризму, а также в случае возбуждения «террористического» или «экстремистского» уголовного дела», — проинформировал телеканал.

По его данным, дело было возбуждено по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

По ней Мифтахову может грозить штраф от 100 до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Группа поддержки Мифтахова в Telegram-канале FreeAzat! 31 августа сообщила, что дело против бывшего аспиранта было возбуждено из-за разговора о 17-летнем Михаиле Жлобицком.

Кто такой Михаил Жлобицкий 17-летний учащийся Архангельского политехнического техникума Михаил Жлобицкий 31 октября 2018 года устроил теракт в здании регионального управления ФСБ в Архангельске. В результате он сам погиб, а трое сотрудников ФСБ пострадали.



«[В лингвистической экспертизе по новому делу] утверждается, что он выражал одобрение совершенному Михаилом взрыву в архангельском ФСБ в разговоре с двумя свидетелями из числа заключенных», — отмечается в посте.

Как Мифтахов оказался поджигателем

В январе 2021 года суд приговорил Мифтахова к шести годам колонии по делу о поджоге офиса «Единой России». Свою вину он не признал.

По версии следствия, он вместе с двумя членами анархистского движения «Народная самооборона» разбил окно в офисе «Единой России» в Ховрино, а затем бросил туда дымовую шашку. При этом никто не пострадал.

Первоначально Мифтахова задержали, заподозрив в изготовлении взрывчатки, но суд дважды отказался его арестовать, посчитав, что доказательств недостаточно. Затем бывшего аспиранта задержали по делу о поджоге офиса. Оно получило широкий общественный резонанс, в поддержку Мифтахова выступили ученые с мировым именем, включая философа Ноама Хомского.

В апреле 2022 года кассационный суд уменьшил срок Мифтахова с шести лет до пяти лет и девяти месяцев.