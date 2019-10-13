Неудобный вопрос: за что активистов в МГУ вывели из зала

На дне открытых дверей в МГУ задержали четверых активистов. Об этом сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на телеграм-канал «Протестный МГУ». Инцидент произошел после того, как молодые люди попытались задать вопрос ректору учебного заведения Виктору Садовничьему – он касался дела аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова.

Активистов вывели из зала, где выступал Садовничий, охранники и сотрудники полиции. Их отправили в полицейское отделение МГУ, однако вскоре отпустили без составления протокола.

Аспирант Азат Мифтахов находится в московском СИЗО с начала года. Он был задержан 1 февраля по подозрению в изготовлении взрывного устройства. «В Москве в одной из квартир сотрудниками правоохранительных органов задержан аспирант МГУ, который подозревается в изготовлении взрывного устройства», — сообщал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

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Как сообщало агентство, Мифтахов признавал, что в сентябре 2018 года испытывал взрывчатку в университетском парке. «Сотрудниками правоохранительных органов в настоящее время проверяются еще пять студентов МГУ, которые могут быть причастны к изготовлению взрывчатых устройств», — уточнял источник.

Дело об изготовлении взрывного устройства было открыто после того, как 11 января 2018 года в подмосковной Балашихе на Владимирской улице возле магазина «Дачник» нашли предмет, напоминавший взрывчатку. Как сообщали «Известия», это был целлофановый пакет, в котором находились два пластмассовых контейнера с проводами. Как сообщало издание, позже выяснилось, что это был муляж.

Азат Мифтахов оставался под стражей до 7 февраля: как сообщала ТАСС его адвокат Светлана Сидоркина, суд его отпустил, поскольку для него не избрали меры пресечения. «Только что мне стало известно, что моего подзащитного Мифтахова освободили из изолятора временного содержания, не избрав для него никакой меры пресечения», — заявляла юрист. Однако аспиранта тут же снова задержали – на этот раз по делу о хулиганстве.

Речь шла о предполагаемой попытке поджога офиса «Единой России» в подмосковном Ховрино, имевшей место 31 января 2018 года – тогда там разбили окно и бросили внутрь помещения дымовую шашку.

«Моего подзащитного Азата Мифтахова снова задержали и доставили в Следственное управление УВД по Северного административного округа ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий», — сказала сообщала ТАСС Светлана Сидоркина. По ее словам, туда же, в следственное управление, доставили другого фигуранта дела, анархиста Алексея Кобаидзе.

Правда, как сообщало издание МК, Мифтахова Кобаидзе не опознал – это сделал лишь анонимный свидетель в маске. Сам аспирант МГУ своей вины не признает.

С начала февраля следствие несколько раз продлевало срок ареста Азата Мифтахова – сейчас он содержится в следственном изоляторе «Бутырка» до 7 декабря. С тех пор в СМИ несколько раз поступали сообщения об условиях его содержания.

В частности, в июне радиостанция «Говорит Москва» рассказала, что ФСИН проверяет жалобы на то, что аспиранту МГУ не позволяют передавать учебники. Тогда заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что эта информация уточняется.

«Его задерживали по какой-то довольно тяжелой статье, — сказал он радиостанции. — Как мне сказали, там что-то про изготовление взрывчатых веществ, на нем были подозрения. Сейчас связываемся с теми, кто его задерживал, кто ведет его дело, на предмет информации, чтобы узнать, почему, чего не давали, почему отказали. Выясняем. Если чего-то и не давали ему, то там было ограничение именно следствия».

Позже Максименко уточнил, что Азату Мифтахову передали шесть книг, и не получил он только одну – это иллюстрированное пособие по уличным боям. «То есть, как сломать коленную чашечку одним ударом, и все это в цветных фотографиях. Это было заказано по интернету, — рассказал он радиостанции «Говорит Москва». — Но эту книжку у него даже не забрали, а отдали ее следователю. И следствие решит, можно ли такое в тюрьме или нет. Может, это он готовится к посадке в тюрьму, и, как говорится, хочет подготовиться, а может, еще для чего. Нашими внутренними инструкциями не одобряется такого типа литература».