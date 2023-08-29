Шантаж секстингом, доступ к счету миллионера, секретная выставка. Новые трюки дейтинг-мошенников

Несмотря на многочисленные истории обмана пользователей сайтов знакомств и инструктажи от dating-сервисов, которые рекомендуют ни в коем случае не переводить потенциальным партнерам деньги, попадаться на удочку мошенников одиночки «в поиске» продолжают до сих пор. Пострадавшие и чуть было не ставшие ими искатели отношений в сети рассказали «Газете.Ru», как их пытались «развести». Психологи Станислав Самбурский и Татьяна Богданова объяснили, почему люди продолжают верить аферистам и как этого избежать.

«Символическая плата» за доступ к счету миллионера

Несколько месяцев назад 28-летняя Евгения Матвеева из Нефтеюганска познакомилась с 35-летним бизнесменом из Южной Кореи. В его профиле были модельные фото, а еще куча снимков с дорогими машинами и из роскошных ресторанов. Матвеева и сама зарабатывает неплохо, поэтому для нее было важно, чтобы мужчина был обеспеченным. Избранник, казалось, соответствовал. У него была сеть ресторанов по всей Корее, а в момент знакомства с Евгенией он возвращался с одного из лакшери-курортов. Однако, как выяснилось позже, все, что рассказывал девушке мужчина, было пылью в глаза ради наживы.

Многие девушки попадаются на уловки мошенников именно в погоне за богатством. Они видят на фото потенциального партнера красивую жизнь и хотят попасть в эту сказку. Однако обеспеченные люди на сайтах знакомств крайне редко показывают свою финансовую состоятельность. Ведь бизнесмены, миллионеры и кто угодно, в чьем кармане не пусто, ища любовь, не хотят, чтобы их выбирали за деньги. Аферисты же привлекают именно этим – Ferrari, дорогие самолеты, яхты. Если мужчина выпячивает богатство — знайте, что ему от вас что-то нужно: чаще всего — деньги, реже — секс. Татьяна Богданова Психотерапевт

«Мы познакомились в июне и переписывались до начала августа, но никогда не созванивались и даже не обсуждали общение по видеосвязи. Меня это не настораживало, ведь я и сама не любительница этих созвонов. Хотя и увидеть его мне хотелось. Впрочем, как раз к августу он сказал, что собирается прилететь в Россию. У него были дела в Москве, а после этого он обещал приехать ко мне в Нефтеюганск, потому что «влюблен без памяти». С этого все и началось», – вспоминает Матвеева.

Якобы прилетев в Москву, бизнесмен отправил Евгении цветы на дом — сказал, что попросил помочь ему с поиском службы доставки в ее городе персонал отеля, в котором остановился.

«Я реально прыгала от счастья. Думала, какой же он милый и галантный и неужели мы уже через пару дней встретимся! Однако в один из дней он вдруг написал, что у него проблемы.

Он сказал, что снял слишком много денег с карты, которую взял с собой, а на ней небольшой лимит по снятию и теперь ему ее заблокировали до послезавтра — как раз, когда он приедет ко мне в Нефтеюганск. Из-за этого он не мог оплачивать свои расходы, а снятые деньги уже потратил на оплату отеля, билеты ко мне и такси», – рассказала Евгения.

Мужчина попросил ее перевести ему 15 тыс. руб. на российскую карту, которую он, как оказалось, завел, когда прилетел в страну. Матвеева «погуглила» и узнала, что карты иностранным гражданам у нас действительно выдают. Посмотрела и на подаренный им букет — он стоил не менее пяти тысяч. Разве стал бы мошенник дарить такие дорогие цветы?

«Последней каплей, которая заставила меня совершить перевод, был следующий шаг моего «возлюбленного». Он сказал, что хочет гарантировать мне свои благие намерения, попросил мои данные и сказал, что предоставит доступ к своему долларовому счету, на котором хранятся $2,5 млн. Спустя уже пять минут мне на почту пришло письмо на английском языке. Это было приветствие от менеджера банка, который сообщил о том, что теперь я могу совершать переводы от имени моего избранника. В письме также были ссылки на сайт банка и просьба обращаться по всем вопросам по почте, с которой пришло письмо, или по номеру телефона.

И это почему-то сработало! Я реально решила, что у меня есть доступ к его деньгам, и перевела ему 15 тыс. руб.», – сообщила девушка.

Вот только когда корейский бизнесмен поблагодарил Матвееву и ненадолго отлучился на встречу, она опять стала задумываться о том, что совершила ошибку. Ведь доступ к счету у нее появился только на словах. А писать возлюбленному и спрашивать, как ей снять его деньги, было неудобно. Ни одна порядочная девушка так бы не сделала. На это и был расчет афериста.

«Я ожидала, что он теперь перестанет мне отвечать, раз получил деньги, но нет. Мы переписывались все так же активно, и мне уже даже стало стыдно, что я надумала на приличного человека ерунды, но эти мысли прекратились уже следующим утром. Мой избранник написал, что хочет, чтобы я порадовала себя перед встречей и купила шикарный наряд за его счет. И чем тяжелее будет люкс, в котором я приду, — тем лучше. Я спросила, как мне это сделать, а он порекомендовал позвонить в банк, чтобы они проинструктировали.

Игнорировать здравый смысл людей толкает влюбленность. А мошенники являются превосходными манипуляторами. Они говорят то, что девушка хочет услышать, и когда видят, что точно попали в ожидания, в мечту своей жертвы, начинают действовать. Когда разум девушки затуманен мечтами, она не в силах трезво оценивать ситуацию и действует четко по указаниям загадочного принца. Какими бы они ни были. Станислав Самбурский Бизнес-психолог, клинический психолог Клиники доктора Аникиной и автор дзен-канала «Экологичный психолог»

Звонить нужно было по номеру в письме, ведь он принадлежит «доверенному» менеджеру моего «возлюбленного». Я позвонила, и каково было мое удивление, когда меня сначала поприветствовали на ломаном английском, спросив откуда я, а потом сообщили, что можно провести диалог на русском. Так как «у них серьезный банк и менеджеры знают по семь-восемь языков».

Дальше последовала инструкция, в соответствии с которой я могу получить доступ к миллионам моего парня после того, как переведу «банку» 200 тыс. руб. со своей карты — они назвали эту сумму «символической». Якобы так их банк «увидит» мой банк, передаст им информацию, и счет с миллионами откроется уже в моем банке автоматически и появится в личном кабинете.

Деньги же мне вернутся обратно. Трубку я после этого бросила, а у избранника спросила, что за развод. Он меня тут же заблокировал. Хорошо, хоть на этапе разговора с «менеджером» моя голова включилась, ну и я отделалась не такой большой суммой, как могла бы», – заключила девушка.

Шантаж интимными фотографиями

19-летней Софье Родченко из Казани повезло меньше. После общения на сайте знакомств она не только лишилась денег, но и стала жертвой шантажа. Девушка попалась на известную схему, когда после секстинга (обмена интимными фото и видео), мошенники начинают требовать деньги за их нераспространение.

«Я познакомилась с милым парнем по имени Максим из Петербурга в приложении для знакомств в начале мая. Мы общались около недели и оба были не из робких.

Часто шутили на какие-то пошлые темы, «грязно» друг с другом флиртовали. Я в этом страшного ничего не вижу — мы молоды, да и секс уже давно не табу. Вот только я и представить не могла, чем это обернется.

Все началось, когда Максим прислал мне «интимку» из душа. Мы общались тогда уже месяц, я была уверена, что он так же влюблен в меня, как и я. Мы слали друг другу голосовые сообщения, общались сутки напролет. Именно поэтому я ответила на его фото тем же. Дальше мы постоянно стали обмениваться «нюдсами», но мне стоило насторожиться из-за того, что его лица на них никогда не было видно, а вот мое — да. Он сам об этом просил, а я как дура повелась», – рассказала Софья.

В какой-то момент Максим попросил девушку снять ему «кружочек» в Telegram, где она показывает себя голой. Она согласилась, а на следующий день получила с незнакомого аккаунта в том же мессенджере требование перевести 100 тыс. руб., если Родченко не хочет, чтобы ее интимные фото и видео переслали ее друзьям и близким.

«Я тут же удалила переписку с Максимом у нас обоих, а еще поняла, что даже номера телефона его у меня нет — только ник. Кроме того, если у него мои соцсети были, у меня его — нет. Он говорил, что сидит только в Telegram. Меня это не насторожило, так как и среди моих друзей такие есть, но, видимо, должно было. Ведь даже «кружочки» он мне никогда не присылал, а все его «нюдсы», как и остальные фото в профиле, легко находились в Pinterest.

Тогда стало ясно, что меня развели, но что делать с этим я не знала. Решила удалить переписку с аккаунтом, который меня шантажировал и заблокировала его. Но он начал писать мне во всех соцсетях то же сообщение с требованием денег.

Я учусь на педагога, моя семья очень консервативна, а в друзьях куча родителей, у детей которых я подрабатывала репетитором. Он об этом знал, а еще знал аккаунт моей мамы. Надо было насторожиться, когда он спрашивал о нем, но я не увидела ничего зазорного. А теперь сидела и думала, что будет, если эти фото и видео распространятся, — моей репутации точно пришел бы конец, а маму хватил бы удар. В полицию идти было страшно и стыдно. Поэтому я заняла у друзей деньги и перевела шантажисту», – поделилась Софья.

Просьба рассказать о себе подробно, особенно личную информацию, такую как номер телефона, адрес, паспортные данные или данные банковской карты, — это тоже красный флаг. Конечно, никто не спросит об этом, как в отделении банка, по пунктам, но, если незнакомец спрашивает у вас не о вашем хобби или как прошли выходные, а узнает девичью фамилию матери или ее страничку в соцсетях, точно нужно выйти из чата. Станислав Самбурский Бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог»

Вот только перевела деньги девушка очень зря. Ведь после этого сумма, которую с нее потребовал шантажист, уже через два дня возросла до 200 тыс. руб. Софья испугалась и решила посоветоваться с лучшим другом.

«Мой лучший друг Сема назвал меня дурой и сказал закрыть страницы в соцсетях и разместить сообщение, в котором я говорю, что меня шантажируют и, если кому-то вдруг пришлют фотографии и видео, где я в белье или без него — все это монтаж и фотошоп. Я долго не решалась, но потом сделала, как он говорит и… это сработало.

Люди стали поддерживать меня, а шантажист пропал. Жалею о том, что не сделала так сразу. Но будет мне уроком. Больше никакого секстинга», – заявила Родченко.

Билеты на несуществующую выставку

30-летнему Леониду Тарасову из Москвы обмана на сайте знакомств избежать удалось, но однажды он все-таки мог попасться на незамысловатую схему мошенников, связанную с покупкой билетов на выставку на фишинговом сайте.

«Это было зимой, тогда я познакомился с девушкой в Tinder, и после недолгой переписки она сразу предложила встретиться. Меня это удивило, обычно дамы так не делают и предпочитают сначала узнавать друг друга ближе в переписке, однако ее инициативность мне понравилась..

Она предложила сходить на какую-то крутую закрытую выставку, которая якобы приехала на недельный показ из Парижа и должна была закончиться уже в это воскресенье.

Я дизайнер, а она оказалась художницей, поэтому это могло бы стать идеальным свиданием. Я спросил название выставки, чтобы купить нам билеты, потому что не мог найти никакой информации в интернете. Она сказала, что выставка для избранных, поэтому ничего о ней в сети нет, и скинула мне сайт, где билеты по 6 тыс. руб. за каждый можно было приобрести онлайн и без комиссии.

Конечно, я сразу понял, что меня «разводят» — выставки просто не существует, а с сайта-однодневки деньги уйдут мошенникам. Тем более у подруги был похожий случай с билетами на балет — молодой человек просил оплатить ее два билета — каждый по 8 тыс. руб., так как еще не получил зарплату и обещал отдать в день представления. Однако даже театра не существовало — вместо него по указанному на сайте адресу был какой-то бутик. Подруга тоже не дурочка, все пробила и от общения с аферистом отказалась», – сказал Леонид.

Он отметил, что нередко сталкивается на сайтах знакомств и с девушками, которые пытаются просто разводить на деньги спустя пару-тройку дней общения. Они просят о помощи, жалуясь на проблемы в жизни, однако таких Тарасов сразу отправляет в черный список.