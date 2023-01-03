«Я рассчитывала на одну-две встречи, а он сразу решил, что на мне женится»

Выйти замуж или жениться, познакомившись на сайтах знакомств, — реалистичная цель. Главное, по мнению экспертов по отношениям, — четко ставить перед собой цели и не бояться говорить о них. В достижении желаемого результата также важны подробно заполненная анкета и приятные глазу фотографии с улыбкой на лице, считают сотрудники дейтинг-приложений. О том, как привлечь вторую половинку в интернете — в материале «Газеты.Ru».

Многие люди в поиске пары не верят в то, что партнёра можно встретить в дейтинг-приложениях. Но практика показывает: и там, где «людям нужно только одно», можно встретить человека, с которым сложатся серьезные отношения, — но лучше прислушаться к советам психологов и коучей по отношениям.

«В анкете я всегда рекомендую говорить всю правду. Если вам хочется выйти замуж, вы должны говорить, что вам хочется выйти замуж. Писать нужно коротко и ясно, без философствований», — рекомендует Марина Золотова, коуч по отношениям.

Успех, по ее мнению, будет зависеть от того, насколько четко человек понимает свои желания. Однако, как считает профессиональная сваха Анастасия Евсейчук, у такого прямого подхода есть как плюсы в виде получения «своей аудитории», так и минусы — быстрый переход к «семейной жизни», минуя «конфетно-букетный период».

Для успешного прохождения всех этапов знакомств и развития отношений до создания семьи нужно начинать правильно с самого начала, а именно — с красивой аватарки и грамотно заполненной анкеты. «Мужчина на сайте знакомств смотрит четыре параметра — это фотография, имя девушки, возраст и все, что она написала в разделе «О себе». У вас должно быть три фотографии, которые привлекают, а не рассказывают все о вас», — считает Анастасия Евсейчук.

Ольга Морозова, директор по маркетингу сайта знакомств Mamba, советует остановиться на четырех или шести качественных фотографиях, на которых видна не только внешность, но и стиль жизни.

«Отличное сочетание — пара селфи, фото во весь рост, и фото, демонстрирующие ваши хобби: путешествия, спорт, приготовлении еды или что-то еще», — говорит эксперт.

По данным аналитиков Mamba, самые непопулярные женские фотографии — это фото с сигаретой, а самые непопулярные мужские — это фото без улыбки.

При заполнении анкеты нужно уделять особое внимание необязательным полям, рекомендует Анна Гришачева, СЕО сайта знакомств Teamo. «Порой несколько удачных фраз в разделе «о себе» расскажут о человеке больше, чем его фото и вся информация в анкете вместе взятые, и помогут привлечь к себе внимание потенциально того самого, нужного человека», — говорит она.

Тем не менее откровенность не всегда играет на руку. Пользовательница сайта знакомств Mamba Елена Болгасова не могла найти партнера, пока на ее странице стояла галочка «для серьезных отношений». Она пошла на свидание, на котором познакомилась с будущим мужем, только после того, как удалила эту пометку.

«Я шла на это свидание уже отчаявшись, но, думаю, для здоровья все равно надо встречаться, без мужчины тоже тяжело. И я решила, ладно — будут одна-две встречи. А он после первого свидания решил, что он на мне женится», — делится опытом Елена Болгасова.

Позитивное описание профиля — еще один залог успешного знакомства. Но даже при таком подходе к заполнению анкеты следует обращать внимание, на что в ней делается акцент.

По мнению свахи Анастасии Евсейчук, и в мужских, и в женских анкетах нужно обращать внимание на то, «что больше всего транслируется в описаниях о себе и фотографиях».

«Вот именно у этого мужчины или у женщины не будет, — утверждает она. — Если мужчина выпячивает свои машины, квартиры, скорее всего, там есть какой-то нюанс, возможно, это вообще не его».

Не в пользу женщин, по ее словам, будут играть фразы «ищу щедрого мужчину», «внимательного, заботливого». Как правило, такие выражения используют на сайтах знакомств эскортницы.

Соотношение мужской и женской аудиторий на сайтах знакомств обычно делится в пропорциях 60 на 40. При этом поведение представителей двух полов на сайтах абсолютно разное.

Олег Ваталев, руководитель сервиса «VK Знакомства» говорит: «Мужчины лайкают и свайпают всех подряд. Иногда мы можем видеть, что мужчина может поставить несколько десятков лайков за несколько минут, а женщины статистически смотрят намного более выборочно анкеты».

Из-за повышенного внимания от мужчин на сайтах знакомств у женщин может сложиться ложное впечатление о большой востребованности со стороны противоположного пола.

«Чаще всего, когда девушка видит такую иллюзию и такое большое количество сообщений, она не может выбрать, с каким мужчиной пойти на свидание. Она сходит с двумя-тремя, кто максимально быстро согласился, разочаруется в сайтах знакомств и в свиданиях, вообще закроет сайт и скажет себе, что больше его открывать не будет», — делится опытом многих Анастасия Евсейчук.

Чтобы избежать фатальной ситуации, коуч по отношениям Марина Золотова предлагает всегда пользоваться тремя правилами: «Первое — нужно быть готовым, что это будет продолжительная история. Второе — нужно понимать, чего ты хочешь. И третье — не сбиваться с этого пути».