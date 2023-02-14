Один шанс в сутки: какие новые способы знакомств появились в интернете

Приложения для знакомств Badoo и Bumble ушли из России, а Tinder ограничил доступ к платным опциям, хотя и не стал покидать рынок целиком. Для трех крупнейших дейтинг-сервисов найти аналоги быстро и качественно трудно, но аудитория так или иначе плавно перетекает в локальные или менее известные приложения. О них — в материале «Газеты.Ru».

Приложения для серьезных знакомств

Лидерами рынка в России для серьезных знакомств уже долгое время остаются сервисы «Мамба» и Teamo, которые предлагают пользователям заполнять большие анкеты о себе при составлении профиля. Однако сейчас эту систему рассказа о себе пытаются усовершенствовать, к примеру, в набирающем сейчас популярность приложении Fitil предлагают пройти длинный психологический тест.

Приложение не позволяет знакомиться в интернете, а приглашает людей на мероприятия по интересам.

«Любое знакомство происходит исключительно оффлайн в Москве, а рекомендации в приложении научно обоснованы. <…> Перед мероприятием приложение покажет, кто вероятнее всего вам будет интересен. Определить социологическую и психологическую вероятную совместимость помогает специальный тест», — сказано в описании.

Наиболее приближенным аналогом к Tinder и Badoo считается Beboo, где, свайпая вправо и влево, можно подобрать пару. Как сообщается в описании сервиса, регистрация занимает всего 3 минуты: «Загрузи фотографии, напиши пару слов о себе – и вперед, искать пару!» Благодаря фильтрации по странам и возрастам, а также современным алгоритмам приложение обещает быстро подобрать партнера для серьезных отношений и просто хорошего друга.

Мэтчи только на 24 часа

Pure — самое популярное приложение для тех, кто рассчитывает на сексуальные опыты. Чаты с мэтчами создаются на 24 часа, фотографии, отправленные там, самоуничтожаются сразу после просмотра, а если кто-то сделает скриншот, пользователь получит уведомление об этом.

При заполнении анкеты пользователи сразу указывают свои предпочтения. «Будьте креативны и оригинальны в своих объявлениях, это всегда привлекает», — рекомендует команда, которая работает в Pure.

Приложение The Breakfast само знакомит вас с новым человеком, на начало переписки с которым есть только сутки. Алгоритмы обрабатывают множество данных профиля и активность в приложении, чтобы найти подходящую пару.

«Как только вы получите свой шанс, у вас обоих будет 24 часа, чтобы перейти в чат и начать договариваться о завтраке. Если кто-то из вас не зайдет в чат, шанс будет потерян», — сказано в описании.

Знакомства по интересам

Приложение Tastebuds подбирает пару на основе схожести музыкальных вкусов. По словам создателей приложения, Tastebuds «отлично подходит для поиска новых друзей, товарищей для похода на концерт и даже для свиданий». Сервис «VK Знакомства» также работает на основе подбора пары, исходя из музыкальных интересов. Вдобавок система объединяет людей по возрасту, расстоянию и интересам. В переписку в приложении можно будет вступить, только если симпатия окажется взаимной.

Приложение SkyLove предлагает пользователям не вести долгие переписки в чатах, а встречаться сразу в реальной жизни, при этом гарантируя, что второй человек точно придет на свидание. Для этого необходимо создать «Событие», определив место и формат. Получая заявки от желающих присоединиться, пользователь выбирает, с кем он хочет пойти на свидание в ресторан, кино или отправиться в совместное путешествие.

Чат-боты в Telegram и VK

Один из самых популярных ботов для знакомств — «Леонардо Дайвинчик». Он предлагает простую регистрацию через Telegram или VK, рассказав «немного о себе, кого хочешь найти и чем предлагаешь заняться». После необходимо отправить фото или видео, которые будут показываться другим, и доступ к боту открыт. Он сам будет предлагать вам людей, исходя из ваших вводных параметров. Помимо «Леонардо Дайвинчик», на рынке есть много других аналогичных чат-ботов, менее известных.