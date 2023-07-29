Почти 70 детей отравились в летнем лагере на Алтае. Теперь его могут закрыть

В Шебалинском районе Республики Алтай 67 детей и двое взрослых пожаловались на отравление в детском лагере «Горный орленок», сообщает региональная прокуратура. Детям от 7 до 17 лет, им оказана медицинская помощь, они в удовлетворительном состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В самом лагере рассказали «Газете.Ru», что от воспитанников приходили единичные жалобы на плохое самочувствие, нынешнюю ситуацию назвали «нештатной».

В детском лагере «Горный Орленок» в селе Камлак Шебалинского района Республики Алтай произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

«Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем оказана необходимая медицинская помощь… Рассматривается решение о приостановлении деятельности лагеря», — говорится в сообщении.

Причины отравления пока неизвестны, организована проверка.

Позднее в региональном Минздраве сообщили, что число отравившихся выросло до 69 человек. Сообщение приводит ТАСС.

«Зафиксированы случаи гастроэнтерического заболевания у 67 детей и 2 взрослых», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что у пострадавших легкая степень отравления, им оказали медпомощь.

Заболевших изолировали, пострадавших разместили в инфекционных отделениях районной больницы и в Центре по борьбе со СПИДом, пишет ТАСС.

Кроме того, республиканское управление СК возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, с 26 по 29 июля в «Горном Орленке» за медицинской помощью к фельдшеру учреждения обратились 67 детей в возрасте от семи до 17 лет с признаками кишечного заболевания. Сотрудники СК проводят на месте происшествия процессуальные действия для установления обстоятельств произошедшего.

«Больным оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное», — сказано в сообщении.

Всего в лагере отдыхают 354 ребенка, отмечает ведомство.

В разговоре с «Газетой.Ru» сотрудники оздоровительного лагеря не уточнили что могло стать причиной плохого самочувствия детей, однако отметили, что ранее единичные жалобы все же поступали.

«У нас в лагере действительно случилась нештатная ситуация: дети начали жаловаться на недомогание, иногда рвоту. До сегодняшнего дня случаи эти были единичные, — сказали в «Горном Орленке». — Всем детям оказана необходимая медицинская помощь, взяты все необходимые анализы. Также можем сказать уже сейчас, что повышенной температуры и острого состояния не выявлено ни у одного ребенка».

В лагере сообщили, что к ситуации привлечен Роспотребнадзор и Минздрав. Сколько детей обратилось за медицинской помощью, представители лагеря не уточнили.

В свою очередь портал «Подмосковье сегодня» отмечает, что лагерь в этом году принимал детей из ЛНР, однако есть ли они среди пострадавших — неизвестно. Также журналисты портала пообщались с матерью одного из пострадавших, она передала впечатления ребенка об оздоровительном учреждении.

«Я лично в лагере не была, о еде ничего сказать не могу, но ребенок говорит, что кормят нормально. Про больницу я не знаю. Еще вроде никого не увезли, только собирают детей», — рассказала женщина.