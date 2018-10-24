Стафилококк и сальмонелла: какой шаурмой кормят в Москве

По требованию прокуратуры Роспотребнадзор внепланово проверил более 250 точек по продаже шаурмы в Москве. Результаты рейда показали, что нарушения санитарных норм встречаются абсолютно везде: 54% продукции не отвечает нормам по наличию бактерий (в частности, золотистого стафилококка), а в смывах 140 рук работников были обнаружены следы кишечной палочки.

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«Проверен 251 объект общественного питания, реализующий шаурму. Проверки проводились с лабораторными исследованиями сырья и готовой продукции. Во всех проверенных предприятиях выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проверенные предприятия не смогли представить документы на поступающее сырье, нарушали сроки годности и условия хранения продукции, а также не предусматривали условия для обработки и мытья мяса и овощей.

Всего по итогам проверок Роспотребнадзор уничтожил 1,6 тонны готовой шаурмы и сырья и составил почти 300 протоколов об административных нарушениях — некоторые предприятия ограничились штрафом, а вот 112 точек, где были выявлены самые серьезные проблемы, не смогут продавать шаурму в ближайшие несколько месяцев.

«По решению районных судов города Москвы на 23.10.2018 деятельность 112 предприятий общественного питания приостановлена на срок от 30 до 90 суток, в 16 случаях судьи ограничились назначением наказаний в виде административного штрафа на общую сумму 156 000 рублей», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Изначально поводом для начала проверок послужили многочисленные жалобы на отравление от клиентов точек продажи шаурмы, а также плохие результаты предыдущих проверок. Летом 2018 года активисты проекта «Безопасная столица» самостоятельно провели более 40 экспертиз в столичных киосках с шаурмой. По словам координатора проекта Антона Акишина, абсолютно во всех образцах была выявлена кишечная палочка, во многих зафиксировано превышение содержания бактерий в несколько тысяч раз. В некоторых случаях были обнаружены палочки сальмонеллы и стафилококк.

Пристальное внимание к московским палаткам с шаурмой начали проявлять после происшествия в Туве, где летом этого года почти 100 человек отравились шаурмой. Тогда после неудачного ужина в кафе в инфекционную больницу с признаками острого кишечного отравления обратились 92 человека, 50 из которых были госпитализированы.

Отмечалось, что анализы 12 больных показали наличие ДНК сальмонеллы. По данным эпидемиологического расследования, все заболевшие посещали закусочную «Шаурма» на площади Арбата в городе Кызыле.

В результате проверок у одного из работников закусочной обнаружили ДНК инфекции шигеллы, бактерии которой являются возбудителями дизентерии. Кроме того, санитарные книжки смогли предоставить лишь два сотрудника из шести.

После инцидента деятельность закусочной в Кызыле, которая открылась 25 июня 2018 года, была приостановлена, а в Кызылский городской суд был направлен иск о закрытии заведения.

В апреле 2018 года столичное кафе, расположенное на первом этаже жилого дома, по указанию управления Роспотребнадзора столичный суд оштрафовал за запах шаурмы. В кафе «Шаурма-гриль» были установлены нарушения в вентиляции кафе — она была смонтирована с нарушениям санитарно-эпидемиологических нормативов.

«Отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западном административном округе в рамках рассмотрения обращения гражданина на неудовлетворительные условия проживания, связанные с запахами от приготовления пищи (шаурмы), проникающими в квартиру от предприятия общественного питания «Шаурма-гриль», проведена внеплановая выездная проверка», — сообщается в заявлении пресс-службы ведомства.

А вот власти Европейского союза решили пойти еще дальше и в конце 2017 года заявили о намерении запретить донер-кебабов и шаурмы. Но не из-за нарушения санитарных норм. Такое решение связано с введением ограничений на употребление фосфатов, которые, в частности, добавляют в мясо для шаурмы. Как передавало Associated Press, согласно исследованиям, на которые ссылается руководство ЕС, употребление этих химических соединений вызывает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.