В Эквадоре после убийства кандидата в президенты введен режим ЧП и объявлен траур. Что известно

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был застрелен после предвыборного митинга в столице страны. В ходе перестрелки ему в голову попали трижды, из-за чего он скончался практически мгновенно. Политик неоднократно получал угрозы и был известен как враг мафии и борец с коррупцией. После произошедшего в стране ввели режим чрезвычайного положения и объявили национальный траур. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Группа вооруженных людей напала на кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после его предвыборного митинга в столице страны Кито. Об этом пишет газета El Universo.

Инцидент произошел около 18:20 9 августа (2:20 мск 10 августа), когда политик выходил из здания одного из учебных заведений после мероприятия. На видеозаписи он в сопровождении полицейских идет через толпу сторонников, выкрикивающих его имя. Как только Вильявисенсио садится в автомобиль, начинается стрельба. Охваченные паникой люди разбегаются или падают на землю.

По данным газеты, кандидату в президенты трижды выстрелили в голову. По словам личного друга и советника политика по предвыборной кампании доктора Карлос Фигероа, Вильявисенсио доставили в одну из ближайших клиник, где врачи констатировали его смерть.

По словам одного из родственников, Вильявисенсио умер почти сразу.

Генпрокуратура сообщила, что во время перестрелки пострадали девять человек, в том числе кандидат в Национальную собрание (парламент) и двое полицейских. Состояние как минимум двух из них оценивается как тяжелое.

Очевидцы рассказали, что всего было произведено около 30 или 40 выстрелов. Нападавшие бросили в 20 м от места происшествия гранату, но она не взорвалась. После убийства Вильявисенсио несколько офисов его предвыборной кампании подверглись вооруженным нападениям.

Национальная полиция квалифицировала инцидент как террористический акт.

Кто взял ответственность за убийство Вильявисенсио

El Universo сообщает, что в связи с нападением полицейские задержали шесть человек. Один из подозреваемых в убийстве политика был смертельно ранен при задержании и позднее скончался в больнице.

Кроме того, полиция Эквадора изъяла из квартиры одного из подозреваемых чемодан с оружием и гранатами.

close 100% Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио Karen Toro/Reuters

Ответственность за убийство взяла на себя одна из крупнейших в стране банд Los Lobos. Об этом пишет колумбийский журнал Semana. Издание ссылается на опубликованную в социальных сетях видеозапись, на которой 20 мужчин в капюшонах берут на себя ответственность за произошедшее. Причиной убийства они назвали «невыполнение обещаний» и коррумпированность политика.

Режим ЧП и национальный траур

Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил о введении 60-дневного режима чрезвычайного положения в стране.

«Вооруженные силы к настоящему моменту мобилизованы по всей стране, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие в стране и свободные демократические выборы 20 августа», — заявил лидер в видеообращении.

В своих соцсетях Лассо написал, что «возмущен и шокирован» произошедшим и пообещал, что «это преступление не останется безнаказанным».

После убийства Вильявисенсио в стране объявлен трехдневный национальный траур. На всех общественных и частных зданиях приспущены государственные флаги, увеселительные мероприятия отменены.

Глава национального избирательного совета страны Диана Атамаинт проинформировала, что дата проведения президентских выборов в Эквадоре остается прежней. Меры безопасности на всех избирательных участках буду усилены за счет привлечения полиции и ВС.

Журналист и враг мафии

Фернандо Вильявисенсио родился 11 октября 1963 года в городе Алауси провинции Чимборасо. В 13 лет переехал с семьей в Кито. Он был старшим из шести братьев и сестер.

Семья будущего политика не богата, он был вынужден учиться ночью и работать днем.

«Я чистил рыбу, ракушки, работал официантом или грузчиком», — вспоминал Вильявисенсио в одном из интервью.

До того, как заняться политикой, он работал журналистом, в том числе в El Universo. В 2021–2023 годах Вильявисенсио возглавлял Комитет по надзору в парламенте Эквадора, а во время последней предвыборной кампании представлял движение «Строим Эквадор».

Политик считается критиком коррупции и мафиозных группировок. Неоднократно получал угрозы в свой адрес, в том числе за несколько недель до убийства. В связи с этим находился под защитой полиции.

В ходе предвыборной кампании Вильявисенсио выдвигал Национальный антитеррористический план, цель которого заключается в выявлении наиболее опасных структур, занятых незаконным оборотом наркотиков, добычей полезных ископаемых, коррупцией и взяточничеством.

Опубликованный 8 августа соцопрос эквадорской Click Report показал, что в президентской кампании лидирует ставленница экс-президента Корреа Луиза Гонсалес, за нее были готовы голосовать 29,3%, Вильявисенсио шел пятым с 7,5% голосов.