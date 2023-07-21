«Варя клеилась к моему мужу и говорила, что хочет родить от него». Почему не стоит отдыхать с друзьями

Если крепость брака можно проверить ремонтом, то испытанием для дружбы станет совместных отдых. Читатели «Газеты.Ru» рассказали, как решение приятно провести время в компании обернулось для них потерей друзей, овсянкой на воде по утрам и сном на пахнущем плесенью белье.

Елена, 42 года, про кофе за 5 тыс. рублей

Несколько лет назад я полетела в Сочи с хорошей подругой. Она веселый, легкий, компанейский человек, в жизни бы не подумала, что могут возникнуть какие-то проблемы. Интересы у нас сходятся — любим активный отдых, обе – жаворонки, дети – ровесники (два парня, которые обожают роботов и «Звездные войны»).

Я не учла одного – Маша оказалась невероятной транжирой. То есть я и до этого знала, что она не любит вести бюджет, может купить совершенно ненужную сумку, потому что она ей понравилась, или огромный набор «Лего» ребенку не на праздник, а просто так. Но не думала, что меня лично это может коснуться.

Оказалось, еще как! Маша скупала своему сыну все, что видела, – сладкую вату, корабль из ракушек, какие-то футболки с олимпийской символикой. А заодно и моему, чтобы не было обидно.

Приходилось переводить ей деньги. В кафе подруга заказывала горы еды, всегда была готова заплатить сама, но мне было неловко, снова переводила деньги и злилась.

Добил меня кофе, который подруга постоянно просила меня купить. Казалось бы мелочь, идем по пляжу, она просит: «Возьми кофейку, мне раф, с бананом». В итоге два кофе нам, два какао – детям, тысяча рублей. В один из дней я поняла, что потратила на кофе пять тысяч. За сутки! Высказала Маше все, она жутко обиделась.

Последние дни общались сквозь зубы ради детей. Дружили двадцать лет, а из отпуска вернулись врагами! Уже после возвращения помирились, но осадок остался.

Сергей, 37 лет, про овсянку на воде по утрам

Мы дружили с одной семьей: познакомились на секции по плаванию, куда ходили дети, потом вместе выбрались в парк, потом еще куда-то. Ребята нам с женой очень нравились: дружные, веселые, дети воспитанные, начитанные. Летом решили вместе снять дачу на Волге на три недели.

В первые дни стало понятно: взгляды на воспитание детей у нас не совпадают полностью.

У Олега и Марины – строжайший режим: ложатся дети спать в девять, встают в семь. Мультики смотрят по 15 минут в день, и то, если хорошо себя ведут. Если нет – лишение сладкого и трудотерапия. Конечно, никаких смартфонов, никакого интернета. И здоровое питание – утром всегда овсянка на воде, на обед – овощи на пару.

Все это полбеды — каждый сам решает, как воспитывать детей.

Но они ведь учили и нас. Жена заливает хлопья молоком – Марина начинает рассуждать о вреде быстрых углеводов. Дочка берет планшет – Олег рассказывает, как интернет отупляет.

Сначала я молчал, потом начал выдвигать свои аргументы: нельзя жить в прошлом веке и тащить туда детей. В итоге чуть до драки не дошло, мы собрали вещи и уехали, пусть сами свою овсянку едят.

Любовь, 32 года, про визиты голой подруги

Моя мама всегда казалась мне человеком с максимально странными убеждениями. Например, она считала, что нельзя дружить с «разведенками», как она их называла, и тем более пускать их в дом.

Я, конечно, не слушала – одна подруга после развода месяц приходила в себя на нашей даче, другой я помогла устроить личную жизнь – познакомила с начальником мужа, скоро у нее свадьба. Но после общения с Варей, пожалуй, готова согласиться с мамой.

Подруга пережила тяжелый развод и я, как могла, ее утешала. Звала в гости, вытаскивала в театр, а когда собралась с мужем на турбазу, уговорила взять Варю с собой. Первые дни все было хорошо, а потом началось что-то странное.

Варя стала, иначе не скажешь, клеиться к моему мужу. То комплимент скажет, то невзначай дотронется, то пошутит о том, какой он красавец – она бы родила от него ребенка, такого же кудрявого и с синими глазами.

Однажды вломилась к нам ночью в спальню, практически голая, в одном коротком полотенце – уверяла, что перепутала комнаты. Мужу это все льстило, а меня злило. Попытки поговорить натыкались на нарочитое непонимание Вари: «Да я шучу, чего ты придумала!».

К концу отпуска я ненавидела подругу, а после того, как она рассказала всем друзьям, что я ревнивый параноик, и вовсе перестала с ней общаться.

Михаил, 28 лет, про клопов и тухлые тряпки

Эта история – про то, как не надо экономить. Был у меня коллега, приятный парень. Однажды он пригласил меня с женой в пансионат – пара, с которой он и его девушка собирались ехать, не смогла, а путевки были невозвратные. Мы согласились и хорошо провели время.

После этого периодически пересекались, но в основном в кафе или клубах, в гостях не были ни разу, иначе бы не решились на эту авантюру.

И вот летом новые друзья зовут нас на неделю к себе на дачу под Нижним Новгородом: шикарные места, прекрасный дом, рядом река, лес, грибы, шашлыки, природа. Мы обрадовались, тем более, что денег было немного, а тут хороший отдых и дешево.

Эту дачу я не забуду никогда – грязь, мусор, в доме пахнет какими-то тухлыми тряпками, в кухне горы грязной посуды, окна не мыли, наверное, никогда. В комнате, которую нам выделили, в диване жили клопы, постельное белье пахло плесенью! А в речке рядом водились пиявки.

Удивительно, но хозяев ничего не смущало, и они очень удивились, что мы так быстро уезжаем.