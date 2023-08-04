«Спали в автобусе и на лавочках в парке». В Турции 68 российских детей выгнали из отеля среди ночи

В Турции несколько десятков российских детей выселили из отеля среди ночи, поскольку российский туроператор не оплатил их проживание. Новый отель удалось найти только к вечеру следующего дня, но и там ребята, скорее всего, не задержатся надолго: на дверях номеров появились уведомления с требованиями освободить комнаты к 5 августа. «Газета.Ru» разбиралась, как дети оказались в чужой стране без денег и обратных билетов.

Около 100 детей из России грозят выселить из турецкого отеля в полдень 5 августа из-за отсутствия оплаты от организаторов детского лагеря «Колибри». Об этом сообщает портал TourDom, к которому обратилась одна из матерей.

По его информации, дети приехали на отдых в Кемер 26 июля. При заселении возникли проблемы с оплатой проживания, однако детей разместили в номерах.

«1 августа в два часа ночи детей разбудил персонал отеля (Batont Garden Rezort. – «Газеты.Ru) и выкинул на улицу. Всю ночь они катались на автобусе, спали в нем, а также на лавочках в парке, пока руководство «Колибри» решало, куда поселить детей.

Новый отель Rios Latte Beach Hotel 4* нашли к утру. Заселиться удалось только в 9 вечера», – рассказала TourDom мать одного из детей.

Портал отмечает, что после этого дети в качестве компенсации за неудобства съездили на морскую прогулку, однако из нового отеля их тоже могут выселить.

На дверях номеров появились уведомления с требованиями освободить места к 5 августа, поскольку организатор поездки не продлил проживание.

При этом у некоторых детей путевка в лагерь оформлена до 9 августа, в то время как часть группы еще до начала неприятностей продлила проживание до 16 числа. Также сообщается, что отельеры грозятся взыскать расходы с родителей.

Без денег и обратных билетов

В лагере отдыхают дети возрастом от восьми лет, у них нет достаточного количества наличных и обратных билетов в Россию. Родители обратились в консульство России, там «им рекомендовали идти в полицию».

По данным Telegram-канала Baza, путевка, которую покупали у туроператора «Колибри Тур», стоила около 70 тысяч рублей. Отмечается, что перед заселением в новый отель «у детей собрали деньги». Их сопровождают несколько вожатых, «однако у них нет никакой информации, что делать дальше».

Также Baza сообщает, что часть родителей бронируют места в других отелях, потому что переживают за безопасность своих детей.

«Кто-то планирует писать заявление на туроператора «Колибри» — за оставление детей в опасности», — отмечает канал.

«Газета.Ru» связалась с организатором поездки, чтобы подтвердить информацию о выселении детей из отеля и проблемах с оплатой проживания. В «Колибри Тур» информацию не подтвердили и попросили направить запрос на электронную почту. На него организатор поездки пока не ответил.

Ситуацию взял на контроль Роспотребнадзор, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации. В ведомстве призвали родителей пострадавших детей обратиться в территориальные органы ведомства за помощью в составлении претензий в адрес туроператора, а также для решения вопроса о возможности обращения в суд с групповым иском в защиту прав потребителей.

Родители отправили детей без документов

В Ассоциации туроператоров России заявили, что дети «пострадали от некорректных действий российской компании, которая отправила их на отдых». Уточняется, что в лагере находятся 68 детей.

Согласно сведениям от родителей, вожатых лагеря и представителей компании, родители подписали договоры «на подбор и бронирование билетов и проживания» в отеле в Турции с ИП (индивидуальным предпринимателем) Маркиной Н.В. То есть отдых детей был организован не через туроператора и не по договору об оказании туристических услуг.

По словам родителей, ни маршрутных квитанций, ни ваучеров, ни иных документов, подтверждающих организацию отдыха детей, у них на руках нет — таким образом они отправили детей в Турцию с билетами в один конец.

Редакция «Вестника АТОР» связалась с представителем «Колибри». По его словам, детей переселили в связи с близостью пожаров в Кемере и только после завтрака. При этом компания не смогла предоставить какие-либо документы, подтверждающие оплату дальнейшего проживания детей в гостинице.

Организатор поездки пообещал родителям организовать обратный вылет для детей 5 августа, «однако, по последним данным, и этого не случилось – вполне возможно, что вывозить детей придется за свой счет».

Версия туроператора

«Интерфакс» связался с руководителем отдела продаж «Колибри» Дмитрием Мартиным. Он объяснил выселение детей из отеля в Турции овербукингом и сказал, что их отправят в Москву досрочно.

«Никого из лагеря не выселяли. Дети находятся на экскурсии и сейчас возвращаются в отель.

Выезд в Москву планировался 9 августа, а мы возвращаемся досрочно 5 августа, так как отель не продлевает размещение детей из-за овербукинга, у них стоп-сейл», — сказал представитель компании.

Он пообещал, что семьям детей вернут деньги за неиспользованные дни отдыха.

Возможные долги «Колибри»

«Газета.Ru» проверила ООО «Колибри Тур» и ИП Маркина Н. В. на предмет долгов в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

На компанию с таким же названием, которое указано в пресс-релизе АТОР, существует исполнительное производство по взысканию на сумму 468 651 рубль, а также 8772 руб. налоговой задолженности. На «Колибри-Тур МСК» – госпошлина, присужденная судом на сумму 7273 руб.