«Их неприятно видеть»: как украинцев выгоняли из отеля в Греции

Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени «Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии» (ОУН-УПА (организация запрещена в России), запрещена в РФ). Об этом сообщает издание «Обозреватель».

«Я была шокирована, начала разбираться, что это за акт агрессии, на что мне заявили, что я нарушила закон Греции!» – подчеркнула глава туристической группы, психолог из Киева Наталия Подоляк.

Заселившись в отель, украинцы решили развесить на балконе флаги страны. Однако вскоре туристы из других государств пожаловались администрации, что украинские флаги «оскорбительны» и задевают их чувства.

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В итоге сотрудники отеля Bomo Calamos Beach Hotel сняли флаги самостоятельно, открыв дверь в номер своим ключом. Кроме того, директор отеля приказал выселить украинцев, согласившись вернуть деньги за последние сутки пребывания.

«Были обвинения в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих», — пожаловалась украинская психолог.

Представитель туристического оператора в свою очередь заявил, что «красно-черные флаги ассоциируются с национализмом и фашизмом», поэтому постояльцам отеля «неприятно их видеть». В итоге украинской группе «пожелали счастливого пути и чтобы глаза их больше тут не видели».

Вскоре после этого отдыхавшая в том же отеле туристка из России Ольга Кубара заявила, что украинские туристы «натравливали» своих детей на российских сверстников «из-за русского языка».

Флаги украинских и прочих ультраправых организаций над Украиной регулярно вызывают скандалы в СМИ. В начале мая над позициями националистического полка «Азов» в Донбассе развевался флаг немецкого вермахта.

«И в первые же дни своего присутствия там [на позициях] нацисты отметились, вывесив на всеобщее обозрение флаг вермахта — армии нацистской Германии», — заявили в ополчении самопровозглашенной ДНР.

Эксперты при этом полагают, что подобные эксцессы свидетельствуют скорее об усталости Украины от нацизма и украинского национализма.

«Если бы националистические настроения росли, то избрали бы не Владимира Зеленского, а Петра Порошенко, который использовал нацистскую риторику и символику. Победил с троекратным преимуществом Зеленский. Это означает, что проголосовали за русский язык как второй государственный. Проголосовали за то, чтобы закончить войну на Донбассе – чтобы не разжигать ее, не вести наступательные действия», — заявил в разговоре с НСН украинский политолог Олег Соскин. По его словам,

«ультранацистский радикализм» утомил граждан Украины.

Годом ранее во Львове во время празднования «Дня героев» над крышами взметнулись красно-черные флаги бандеровцев из ОУН-УПА. Как сообщает ФАН, решение о таком оформлении приняли в львовского городском совете за пару месяцев до праздника.

Факельные шествия украинских националистов стали проходить на Украине также гораздо чаще. В апреле прошлого года во Львове около 1 тыс. бандеровцев провели так называемый «марш величия и духа» в честь памяти дивизии СС «Галичина». Известно, что военнослужащие этой дивизии неоднократно совершали военные преступления против мирного населения, и Нюрнбергский трибунал признал дивизию преступной организацией.

В ходе марша украинские националисты скандировали лозунги «Украина понад усе» (превыше всего — «Газета.Ru») и «Галичина» — дивизия героев». Кроме того,

участники шествия несли флаги с эмблемой дивизии — желтым львом на голубом фоне с тремя золотыми коронами. Марш прошел от памятника Степану Бандере по центральным улицам Львова.

Схожее мероприятие бандеровцев прошло сразу в нескольких городах страны в середине зимы, приуроченное к годовщине дня рождения «духовного предтечи» украинских националистов.