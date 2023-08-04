«Делают газ и пьют». Почему в жилом доме в Канске произошел взрыв после ремонта

В жилом доме в Канске Красноярского края взорвался газ. Из здания были эвакуированы 200 человек, 13 из них потребовалась медицинская помощь. Накануне в доме закончили замену газового оборудования. Местная жительница рассказала, что рабочие пили пиво. Подробности – у «Газеты.Ru»

В пятиэтажном жилом доме №19 по улице Каландарашвили в Канске взорвался бытовой газ. Об этом сообщает Telegram-канал МВД 24.

В больницу после произошедшего обратились 13 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

«Обратившихся за помощью в больницу — 13 человек... госпитализированы семь человек. Среди обратившихся за помощью есть двое несовершеннолетних, это подростки, они не госпитализированы», — проинформировали в ведомстве.

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В краевом МЧС заявили, что сообщение о взрыве газовоздушной смеси в жилом доме поступило на пульт в 18:00 по местному времени (14:00 мск). Пожар потушили на площади 30 квадратных метров к 18:15 (14:15 мск).

По данным МЧС, разрушений в результате ЧП нет, однако ударной волной выбило стекла. Из квартир дома эвакуировали 200 человек, из них 20 детей.

Дом под охраной, жильцы не смогли вернуться в квартиры

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Канал «МВД 24» отмечает, что правоохранители заступили на охрану дома, чтобы не допустить фактов хищения имущества из квартир пострадавших граждан.

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков написал в своем Telegram-канале, что семьи из пострадавшего от взрыва подъезда в Канске разместят в пункте временного содержания. Им предоставят горячее питание. Некоторые из жильцов решили остаться у родственников.

Кроме того, Котюков распорядился отремонтировать поврежденные квартиры. Врио губернатора пообещал в ближайшие дни приехать в Канск, чтобы проверить, как помогают пострадавшим.

«Такое серьезное мероприятие, а они делают газ и пьют»

Жительница дома рассказала местному телеканалу «Лимон.ТВ» подробности случившегося и предположила, что могло привести к взрыву:

«Я когда ехала с работы, с той стороны [дома] делали газ, и у них [у рабочих] стояло два ящика пива в стеклянных бутылках. Их просто надо сейчас на экспертизу, чтобы они дули в трубку. И судить их.

Такое серьезное мероприятие, а они делают газ и пьют. Как так можно вообще? А люди страдают. У нас у бабушки вообще дверь и холодильник разнесло, а она – на кухне. Как вообще жива осталась?»

Другая жительница дома подтвердила, что в доме меняли газовое оборудование и накануне закончили ремонтные работы в ее подъезде.

Жителям потребовалась помощь при эвакуации

Кроме того, Telegram-канал «МВД 24» сообщил, что сотрудники Госавтоинспекции вне службы стали свидетелями происшествия и помогли эвакуировать жителей дома:

«Инспектор ДПС лейтенант полиции Павел Никитин проживает неподалеку от дома по ул. Каландарашвили, где произошел хлопок бытового газа. Услышав громкий звук, а затем увидев в окно идущий со стороны пятиэтажки столб дыма, он сразу выбежал на помощь. Инспектор ИАЗ старший лейтенант полиции Александр Шаройко после работы проходил поблизости и также, не теряя ни секунды, поспешил вслед за товарищем».

По данным ведомства, сотрудники забежали в охваченный дымом подъезд, откуда по лестничному маршу торопливо спускались испуганные жильцы. Никитин успел вывести на улицу двух пожилых женщин.

Шаройко обнаружил на третьем этаже девочку, которая находилась в квартире одна и не могла открыть поврежденную взрывной волной входную дверь. Полицейский успокоил ребенка, выбил преграду и, взяв ее за руку, вывел из подъезда на улицу. Позже девочку передали законным представителям.