В жилом доме в Новосибирске произошел взрыв. Жители неоднократно жаловались на утечку газа

Взрыв газа произошел рано утром в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске. В результате обрушились два подъезда дома и начался сильный пожар. По последним данным, четыре человека погибли. Пятьдесят человек удалось эвакуировать из здания, судьба восьми остается неизвестной, спасатели ищут их под завалами. По данным ТАСС, жильцы дома неоднократно обращались с жалобами на запах газа в квартирах и подъезде, но соответствующие меры устранить его не принимались.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном панельном доме в Заельцовском районе Новосибирска в 07:43 по местному времени (03:43 мск). На месте взрыва начался пожар.

«Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир», – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

close Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске, 9 февраля 2023 год Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске, 9 февраля 2023 год Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске, 9 февраля 2023 год Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске, 9 февраля 2023 год Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске, 9 февраля 2023 год Полную галерею можно посмореть

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По информации Telegram-канала Baza, взрыв произошел на третьем этаже. На фотографиях с места происшествия видно столп дыма и огонь, которые поднимаются над жилым домом.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что после взрыва в доме начался пожар, его площадь достигла 300 кв. м.

«В настоящее время происходит тушение горящих квартир, разбор завалов и проверка рядом расположенных квартир», – сообщили в МЧС.

Из дома эвакуировали 50 человек. Для их временного размещения власти оборудовали помещения школы №85. К спасению жителей дома привлекли кинологические расчеты, которые будут задействованы в поиске пострадавших.

«Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф», — рассказал губернатор. По данным МЧС, на месте работают 473 человека и 131 единица техники.

Пострадавшие и погибшие

По последним данным, которые приводит Telegram-канал »112», в результате взрыва погибли четыре человека, 11 госпитализированы, еще трое человек числятся пропавшими без вести. Под завалами также был обнаружен мужчина около 50 лет и женщина около 30 лет. При этом региональный Минздрав сообщает о двух погибших и девяти госпитализированных. Всего в доме, где произошел взрыв, зарегистрированы 118 человек, в том числе 22 ребенка, сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах.

«В подвале находятся люди. Много пострадавших», — сообщали очевидцы в местном паблике АСТ-54.

Спасателям удалось вытащить из-под завалов женщину, она находилась под обрушившимся подъездом.

«С помощью автолестницы плита была приподнята и сдвинута, пострадавшая спасена. В настоящее время женщину госпитализировали в лечебное учреждение», — заявили в МЧС.

В результате ЧП разрушены 30 квартир, рассказал глава ГУ МЧС Виктор Орлов. Жильцам, потерявшим квартиры, выплатят по 100 тыс. рублей, сообщил мэр города Анатолий Локоть. Прокурор города Роман Сивак добавил, что пострадавшие получат выплату в 32 тыс. рублей от муниципалитета.

«Разгорелось моментально»

В беседе с «Газетой.Ru» очевидцы сообщили, что звук взрыва был сильным, а пожар начался очень быстро.

«Разгорелось все моментально. Криков слышно не было, огонь, треск. Обломки от взрыва вокруг. Пятый этаж остался цел», — рассказала жительница Новосибирска Алина.

Она отметила оперативную работу экстренных служб и рассказала, что сотрудники ДПС оцепили дороги вокруг дома и помогли убрать машины, мешающие работе спасателей.

«Машины приехали минут через 5-7. Не знаю, была ли паника, но все люди выбежали, чтобы посмотреть, что произошло. Людей, которые были в доме, где произошел взрыв, сразу же начали эвакуировать», — рассказала очевидица Алиса.

«Наши нечищенные дороги сыграли большую роль. Так же, как и нечищенные дворы. Они не могли подъехать близко, с одной стороны вообще нет подъезда к дому», — отметила Алина.

По ее словам, паники на месте происшествия не было. «Все пытались чем-то помочь, убрать машины, которые стояли и мешали проезду или в дальнейшем бы помешали. Как только внизу пожарные начали тушить огонь, сразу же поставили лестницу, стали разбивать окна в ближайших квартирах, которые были ближе к подъезду, чтобы узнать, есть там люди или нет», — рассказала женщина.

В МЧС подтвердили слова женщины. В пресс-службе ведомства отметили, что мороз и необходимость расчищать двор от снега осложнили работы по разбору завалов дома.

Выживший при взрыве мужчина рассказал о произошедшем «КП-Новосибирск». Саид проснулся от трясущихся стен, взрыва и падающего бетона. Он успел одеться и найти документы, удостоверился, что хозяин квартиры жив. Тот сказал Саиду спасаться. Он взял в руки фонарик и выбрался из развалин дома наружу, там его встретили спасатели.

Издание также рассказало историю семилетнего мальчика, который чудом спасся во время обрушения подъезда, а его мама осталась под завалами. Ребенка в школьной форме сначала приютила очевидец, его отец во время взрыва был на работе.

«Мы с мамой дома были, больше никого, — рассказал мальчик «КП-Новосибирск». – Мой братик успел уже уйти на уроки, я — нет».

Его родственники рассказали, что ребенка собирали в школу: «Они с мамой выходили уже, им несколько минут не хватило, чтобы до взрыва уйти. И вот все взорвалось».

Спасателям удалось вытащить мать ребенка из-под завалов, она в тяжелом состоянии находится в больнице.

Жители жаловались на запах газа

Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Пресс-служба ведомства сообщила, что в результате взрыва частично обрушились два подъезда.

«Предварительно, причина [взрыва] — утечка газа. Рассматривается также версия неисправности газового оборудования», — сказали ТАСС в экстренных службах.

Агентствам ТАСС и «Интерфакс» сообщили в экстренных службах, что накануне ЧП жильцы дома подавали заявку на устранение утечки газа, однако специалисты, приехавшие на место, смогли устранить ее не полностью.

«Жильцы неоднократно обращались с жалобами на запах газа в квартирах и подъезде дома, но соответствующие меры устранить его не принимались», — сказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

В МинЖКХ региона заявили, что газовое оборудование дома проверялось в сентябре 2022 года. В ведомстве пообещали установить все обстоятельства обслуживания, ремонта и проверки оборудования в ходе расследования. Пятиэтажный дом был построен в 1966 году, всего в нем 60 квартир.

Это пятый взрыв в многоквартирном жилом доме с начала 2023 года. В январе дома в Хасавюрте, Владикавказе и подмосковной Коломне пострадали от взрывов бытового газа. 7 февраля взрыв газа прогремел в пятиэтажном доме в Ефремове в Тульской области. В результате было разрушено восемь квартир, частично рухнул подъезд. Погибли восемь человек.