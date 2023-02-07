Взрыв газа в пятиэтажке в Тульской области: что известно

Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился во вторник в городе Ефремове в Тульской области.
«В городе Ефремове в пятиэтажном жилом доме, по предварительным данным, из-за взрыва газа обрушился подъезд. Под завалами могут быть люди», — передает ТАСС.
По последним данным, в результате ЧП погибли четыре человека. Семеро, в том числе ребенок, спасены.
Под завалами может оставаться еще один человек, рассказали в оперативных службах.
В Ефремовской районной клинической больнице сообщили, что к ним доставили троих пострадавших, в том числе одного ребенка.
«К нам поступили трое человек. Они живы», — рассказали в медучреждении, добавив, что угрозы для жизни пострадавших нет. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
По данным МЧС, информация об обрушении в жилом доме поступила в 16:46. В Единой диспетчерской службе Ефремова проинформировали, что сведения о пострадавших уточняются. Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ, всего привлечены 12 единиц техники и 42 человека.
Жильцы дома эвакуированы, для них организовали пункт временного размещения. В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области сообщили, что произошло обрушение с пятого по второй этажи дома, спасатели вытаскивают пострадавших.
Перед обрушением подъезда дома на улице Химиков житель Ефремова Гор Григорян услышал хлопок, а затем был «ужасный взрыв».
«Я был на работе во время взрыва. Работаю в ресторане. Услышал хлопок, наше здание здорово тряхануло. Испугался и выбежал на улицу, где собственно и увидел уже разрушенный дом. Время было 16:50, я как раз записал, потому что взрыв был просто ужасный. У дома, где обрушился подъезд, в эти минуты была тишина. Единственное, что прервало ее, это сигнализация от машин. Люди только собирались к месту трагедии», -— рассказал он «Газете.Ru».
Кроме того взрывной волной зацепило детский сад, расположенный по соседству — там выбило окно и обвалилась штукатурка, передает Telegram-канал Mash.
«Во время происшествия малыши находились на прогулке. Никто не пострадал, детей быстро увели внутрь», — говорится в публикации.
Предварительной причиной обрушения подъезда стал взрыв бытового газа, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«По предварительной информации, произошел взрыв газа в пятиэтажном пятиподъездном жилом доме на улице Химиков, 2, в Ефремове, в результате чего обрушился первый подъезд. Прокурор области Александр Грицаенко на месте происшествия координирует работу оперативных и спасательных служб», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что организована проверка по данному факту.
«Основной причиной взрыва в жилом доме в Ефремове считается неисправность газового оборудования», — рассказали в экстренных службах.
В пресс-службе регионального СУ СКР в свою очередь проинформировали, что возбуждено уголовное дело.