Взрыв газа в пятиэтажке в Тульской области: что известно

Вечером во вторник в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Химиков в городе Ефремов Тульской области произошел взрыв газа, в результате подъезд обрушился. По последним данным, погибли четыре человека, семеро спасены, один может находиться под завалами. Спасатели работают на месте происшествия, СК возбудил уголовное дело. Основной причиной взрыва называется неисправность газового оборудования.

Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился во вторник в городе Ефремове в Тульской области.

«В городе Ефремове в пятиэтажном жилом доме, по предварительным данным, из-за взрыва газа обрушился подъезд. Под завалами могут быть люди», — передает ТАСС.

По последним данным, в результате ЧП погибли четыре человека. Семеро, в том числе ребенок, спасены.

Под завалами может оставаться еще один человек, рассказали в оперативных службах.

В Ефремовской районной клинической больнице сообщили, что к ним доставили троих пострадавших, в том числе одного ребенка.

«К нам поступили трое человек. Они живы», — рассказали в медучреждении, добавив, что угрозы для жизни пострадавших нет. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

По данным МЧС, информация об обрушении в жилом доме поступила в 16:46. В Единой диспетчерской службе Ефремова проинформировали, что сведения о пострадавших уточняются. Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ, всего привлечены 12 единиц техники и 42 человека.

Жильцы дома эвакуированы, для них организовали пункт временного размещения. В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области сообщили, что произошло обрушение с пятого по второй этажи дома, спасатели вытаскивают пострадавших.

Перед обрушением подъезда дома на улице Химиков житель Ефремова Гор Григорян услышал хлопок, а затем был «ужасный взрыв».

«Я был на работе во время взрыва. Работаю в ресторане. Услышал хлопок, наше здание здорово тряхануло. Испугался и выбежал на улицу, где собственно и увидел уже разрушенный дом. Время было 16:50, я как раз записал, потому что взрыв был просто ужасный. У дома, где обрушился подъезд, в эти минуты была тишина. Единственное, что прервало ее, это сигнализация от машин. Люди только собирались к месту трагедии», -— рассказал он «Газете.Ru».

Кроме того взрывной волной зацепило детский сад, расположенный по соседству — там выбило окно и обвалилась штукатурка, передает Telegram-канал Mash.

«Во время происшествия малыши находились на прогулке. Никто не пострадал, детей быстро увели внутрь», — говорится в публикации.

Предварительной причиной обрушения подъезда стал взрыв бытового газа, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«По предварительной информации, произошел взрыв газа в пятиэтажном пятиподъездном жилом доме на улице Химиков, 2, в Ефремове, в результате чего обрушился первый подъезд. Прокурор области Александр Грицаенко на месте происшествия координирует работу оперативных и спасательных служб», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что организована проверка по данному факту.

«Основной причиной взрыва в жилом доме в Ефремове считается неисправность газового оборудования», — рассказали в экстренных службах.

В пресс-службе регионального СУ СКР в свою очередь проинформировали, что возбуждено уголовное дело.