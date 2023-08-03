В Екатеринбурге отца потерявшейся 5-летней Сони нашли мертвым в кустах. Что известно

Накануне жители Екатеринбурга нашли 5-летнюю Соню гуляющей без взрослых в 20 километрах от дома. Девочка рассказала, что поехала кататься на велосипедах с папой, но он ушел и не вернулся. 3 августа мужчину обнаружили мертвым в кустах. «Газета.Ru» рассказывает, что произошло, где все это время была мать ребенка и почему соседи считают ее более виноватой.

Тело отца пятилетней Сони, оставленной во дворах Екатеринбурга, обнаружили в кустах. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Отца оставленной на площадке в Екатеринбурге девочки нашли мертвым в кустах, недалеко от места, где заметили Соню. Предварительная причина — передозировка наркотиками», — сообщает канал.

Мать девочки рассказала «Четвертому каналу», что, придя накануне с работы, понадеялась, что дочь вместе со вторым родителем и с ней все в порядке.

«Вечером я пришла с работы, их не было дома. Понадеялась, что ребенок находится вместе с отцом, что с ребенком все в порядке. Но так как они не пришли, я забила тревогу», — сказала она.

Какую версию отрабатывает полиция

В ГУ МВД России по Свердловской области подтвердили, что было найдено тело мужчины, «5-летняя дочь которого накануне находилась продолжительное время без присмотра взрослых на Эльмаше». Начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых рассказал, что гражданская супруга погибшего опознала его по фотографии.

«Ранее судимый за причастность к незаконному оборону наркотических веществ гражданин, отбывавший наказание в исправительном учреждении системы ГУФСИН в городе Касли Челябинской области, освободился из мест лишения свободы в 2014 году.

На месте его обнаружения следов волочения и борьбы сыщики не обнаружили. Личные вещи из рюкзака, лежавшего рядом, не пропали. Поза, в которой находился мужчина, естественная. По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло быть злоупотребление опасными веществами. Точный ответ на вопрос, что случилось, даст специальное исследование.

Распространенная порталом «Ural Mash» информация о возвращении девочки в семью является откровенной ложью. Ребенок по-прежнему находится в социальном детском учреждении и пробудет в нем до окончания разбирательства», — сообщил Горелых.

Соня гуляла одна в 20 км от дома

2 августа Ural Mash писал, что случайные прохожие нашли пятилетнюю девочку в районе Эльмаш, на улице Бумана. Соня рассказала, что они с папой поехали кататься на велосипедах, но потом он ушел и не вернулся. Ребенок не смог рассказать сотрудникам правоохранительных органов, где живет, поэтому девочку временно поместили в детский приют.

Портал Е1 расспросил жителей города, которые нашли Соню, об обстоятельствах случившегося. Одна из женщин заявила, что все произошло около 20:00 (18:00 мск).

«Ребенок гулял с 6 часов, точно. Она гуляла с нашими детьми, в какой-то момент мы засобирались домой. Она заревела и сказала, что она потеряла папу.

Мы начали ее расспрашивать, вызвали сотрудников ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних. — «Газета.Ru»). Они довольно быстро приехали. Мы часов до десяти ждали, вдруг папа объявится. Но папа так и не объявился. <…> Она то играла, то плакала», — вспоминает Елена.

Позже девочку передали родственникам, утверждает Е1. Причем обнаружили ее в 20 километрах от места проживания.

«Малышка проживает с мамой, бабушкой и отцом в Академическом районе.

Соню сотрудники полиции привезли домой, бабушка ее опознала. Мама ребенка в дежурной части ОП №8, по месту своего жительства, письменно пояснила, узнав о найденной дочери, что претензий ни к кому не имеет, и попросила прекратить разбирательство.

Представители МВД сейчас опрашивают женщину», — информирует Е1 со ссылкой на полицию.

Как уточнялось, родителей Сони могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей или оставление ребенка в опасности (статья 5.35 КоАП РФ).

Что известно о семье

Порталу E1 удалось пообщаться с женщиной, проживающей по соседству.

«Насколько я могу судить, очень неблагополучная семья. Если увидеть в магазине, то [покупают] только пиво, сигареты... Вопиющий случай был тем летом. Весь вечер они сидели на поребрике, она тут гулеванила. Столько вина, столько водки!

Уже первый час ночи был, она с какими-то мужиками сидела, а девочка все бегала вокруг, говорила: «Мама, я замерзла».

Потом упала вообще и ушла с этими мужчинами куда-то. Когда я позвонила в опеку, потом долго ее не видела. Я в защиту папы даже скажу, что его я реже пьяным видела. Он и дома чаще», — рассказала Надежда.

Другая соседка рассказала, что Соня часто гуляла одна, но «чистенькая, дружелюбная. А вот мать — с пивом и со всяким таким».