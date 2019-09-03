«Меня украли цыгане»: исповедь пропавшей 20 лет назад белоруски

В Рязани нашлась 24-летняя Юлия Моисеенко, которая 20 лет назад потерялась в электропоезде, следовавшем по маршруту Минск — Осиповичи. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.

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По данным ведомства, 1 октября 1999 года четырехлетняя девочка ехала с родителями в электричке, однако спустя некоторое время пропала. Ее искали на близлежащих станциях и населенных пунктах, однако безуспешно. Поисками занимались правоохранительные органы Белоруссии, а также местные журналисты. Между тем первая информация о местонахождении пропавшей появилась только в августе этого года.

«В дежурную службу пуховичской (Минская область — «Газета.Ru») милиции из России позвонил молодой человек. Он рассказал о своей 24-летней знакомой: она сирота, детство провела в интернате, потом в приемной семье, помнит, как потерялась в электричке», — сообщили ТАСС в МВД Республики Белоруссия.

После этого девушка приехала в свою родную страну, где следователи провели ряд экспертиз — в том числе и ДНК-экспертизу, которая подтвердила родство пропавшей и семьи, которая подала заявление о ее пропаже.

Сама девушка рассказала, что после пропажи в Белоруссии она оказалась на вокзале в Рязани. Как это произошло, она не помнит. «Проблема была в том, что белорусская милиция искала меня только в Белоруссии, а в России не было информации о пропавшей девочке. Поэтому меня не нашли», — рассказала девушка РИА «Новости».

После того, как ее заметили правоохранители, она отправилась в распределительный центр, откуда сразу попала в приемную семью. Она стала Юлией Алпатовой, отчество ей оставили по отцу -— Викторовна.

Девушка также рассказала, что совсем не помнит, что произошло в тот день, когда она потерялась. Ее приемные родители лишь сообщили ей, что в детстве она говорила о том, что ходила с неизвестными людьми, спала где-то на полу, просила милостыню и пряталась от полиции.

После встречи с настоящими родителями девушка узнала предысторию своей пропажи. Ее отец рассказал, что они поехали на рынок продавать картошку. Мужчина отметил, что не хотел брать малолетнюю дочь с собой. На обратном пути его избили — в результате мужчина потерял сознание. Когда он очнулся, дочери уже рядом не было.

«Говорят, когда я пропала, поблизости жили цыгане, и в этот же момент они тоже пропали, тоже ушли. Все думают до сих пор, что цыгане меня и украли», — отметила Юлия.

Отец рассказал дочери, что первое чувство, которое он ощутил после ее пропажи — шок. Он также отметил, что всю жизнь считал себя виноватым в том, что произошло. «Никто ни в чем не виноват. Сложилось все так, как и должно было случиться. Я ни о чем не жалею. Вообще хорошо, что в живых осталась, что попала я в хорошую семью. Очень благодарна моим опекунам, они со мной намучались, особенно в моем подростковом возрасте. Но они справились», — рассказала девушка.

Она отметила, что ей очень повезло с семьей, которая ее вырастила. Два сводных брата защищали ее даже тогда, когда она была виновата перед опекунами. «Я всегда и в лагеря ездила, и на море. Родители со мной занимались, делали уроки. Я им очень благодарна », — пояснила Юлия.

Приемные родители также помогли ей поступить в университет — она получила специальность товароведа и сейчас обучается фармацевтике. Девушка подчеркнула, что с поиском биологических родителей помог ее парень — бизнесмен и общественный активист Илья Крюков. По ее словам, он просматривал страницы о пропавших в интернете и наткнулся на анкету Юлии. В результате молодой человек обратился в милицию Белоруссии.

«Я, вся в слезах, спрашиваю у мамы: «Мама, как ты отреагируешь на то, что я свяжусь со своими родными родителями, не будешь ли ты переживать, ревновать?» — так девушка отреагировала на предложение возлюбленного пройти экспертизу в Минске.

Как сообщила собеседница РИА «Новости», биологические родители встретили ее очень трогательно. Теперь же они часто созваниваются и переписываются с Юлией, а также планируют приехать к ней в гости в Рязань.

Известно, что у пропавшей уроженки Белоруссии есть пятилетняя дочь от первого брака. «Она не совсем еще понимает происходящее, она виделась с родными бабушкой и дедушкой по видеосвязи. Ее очень впечатлила история, что ее мама потерялась, она не может понять, как такое могло случиться, какие еще цыгане могли украсть маму?» — пояснила Юлия.