«Плачущие дети в один голос твердили, что он сам себя поджег»

В подмосковном Раменском дети заперли в сарае своего 11-летнего друга, после чего здание сгорело. Прохожие пытались потушить пожар своими силами, на место прибыл отряд МЧС, но ребенок уже погиб. В подмосковном управлении СК сообщили, что возгорание могло произойти внутри помещения. Однако в СМИ есть версия, что подростка намеренно избили, заперли в сарае и подожгли. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

О гибели 11-летнего мальчика в поселке Дубовая Роща под Раменским в Подмосковье сообщает Telegram-канал «Подъем». Очевидцы рассказали, что дети играли возле сарая и, вероятно, заперли его снаружи, после чего строение загорелось. Спасателей вызвали гуляющие с колясками соседи:

«Со слов девушки, которая вызвала спасателей, они шли с колясками мимо этого места и увидели мечущихся в панике детей, которые твердили, что там горит мальчик. Также мимо проходили мужчины, которые попытались затушить пожар и вытащить ребенка, но не успели ничего сделать. <…> Там была куча плачущих детей, которые все в один голос твердили, что он сам себя поджег. В течение нескольких минут этих детей увели родители».

Погибшего мальчика звали Альберт. Сообщается что он был единственным ребенком в семье, хорошо учился, занимался дзюдо и имел спортивные награды. К месту трагедии несут цветы и игрушки.

В Главном следственном управлении СК по Подмосковью сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. По информации ведомства, в ходе ссоры подростки заперли ребенка в сарае, закрыв дверь на засов и заколотив ее гвоздем, затем произошло возгорание, «по предварительным данным экспертов, внутри помещения». Отмечается, что с детьми, которые были на месте инцидента, работают следователи. «У детей проведены выемки мобильных устройств, органу дознания направлено поручение о сборе характеризующего материала и установление дополнительных очевидцев произошедшего», — сообщили в областном СК.

По факту случившегося Раменская городская прокуратура организовала проверку.

В МЧС сообщили, что с момента поступления информации о возгорании на пульт дежурного до ликвидации пожара прошло менее получаса. Также отмечается, что дознаватели ведомства устанавливают причину возникновения пожара.

«Это не была игра»

Telegram-канал 112 со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что подростки, вероятно, решили подшутить над Альбертом, заперли его в сарае, а позже подожгли. По данным канала, на причастность к трагедии проверяют четверых подростков. Со ссылкой на очевидцев 112 пишет, что вскоре после возгорания у постройки находилось двое 13-летних мальчиков, девочка, «которая проходит по делу в качестве свидетеля» и еще один подросток, который утверждает, что «его заставили и угрожали тоже запереть в сарае». Отмечается, что дети, после того, как заперли Альберта в постройке, купили розжиг и подожгли сарай.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» поговорил с тренером мальчика. Он рассказал, что случившееся может быть связано с давним конфликтом между детьми:

«Как мне сказали, это был давний конфликт. Парень себя не поджигал. Он не мог себя поджечь, учился на отлично был отзывчивый и порядочный. Почти три года тренировок, он проявил себя с отличной стороны, побеждал на соревнованиях, ничего не употреблял. Как мне сказали, там была драка, это не была игра, его умышленно избили и подожгли. Ребята были старше его на два года».

Родители погибшего хотят похоронить его в Оренбурге, откуда семья переехала в Московскую область. Жители Раменского открыли сбор средств для помощи семье.