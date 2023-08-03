«Еще не финал». В Самарской области задержали главу Минздрава и призвали других министров задуматься

В Минздрав Самарской области пришли с обысками. Задержан был не только министр здравоохранения Армен Бенян, но и его заместитель. В Госдуме прокомментировали произошедшее, назвав уровень коррупции в области беспрецедентным, а также предположили, что сегодняшние «мероприятия» не будут последними. «Газета.Ru» выяснила, чем провинился глава Минздрава.

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Министерство здравоохранения Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По предварительным данным, полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве.

Как информирует Telegram-канал Baza, на рабочем месте был задержан не только министр здравоохранения Армен Бенян, но и его заместитель Асланбек Майрамукаев. Он руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Обыски проходят в их кабинетах.

«Хитрый оперативный замысел»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что Бенян и Майрамукаев задержаны в рамках расследования уголовного дело о мошенничестве в областных больницах.

Кто такой Армен Бенян? Министр родился 24 октября 1978 года. Он с отличием окончил Самарский медицинский университет, а через какое-то время стал врачом высшей категории. Читать дальше

Депутат назвал уровень коррупции в руководстве региона беспрецедентным.

«Смею предположить, что и сегодняшние «мероприятия» — далеко еще не финал... Кто следующий?» – заявил Хинштейн.

Он добавил, что две недели назад губернатор региона присвоил Беняну звание «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области». Хинштейн счел это «хитрым оперативным замыслом», так как было необходимо создать у чиновника «чувство уверенности в завтрашнем дне» и притупить его бдительность.

«Рекомендую задуматься об этом и другим областным министрам, также удостоенным накануне региональных наград», — призвал депутат в конце поста.

Хинштейн напомнил, что Бенян является не первым арестованным министром региона. В апреле в Самаре на рабочем месте задержали Николая Плаксина – министра строительства области, он занимал эту должность с 2021 года. В настоящее время он находится в СИЗО по уголовному делу о превышении полномочий. Следователи предполагают, что он приказал подчиненным выдать разрешение на ввод в эксплуатацию двух ДК, хотя они не соответствовали требованиям.

Почему Бенян?

Точную причину задержания министра и его помощника пока не раскрывают. Однако в регионе уже несколько лет наблюдаются проблемы с медициной. Показатели летальных исходов во время эпидемии COVID-19 были одними из самых высоких, пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». По данным его источника, это происходило якобы из-за Беняна.

«Летальность в Самарской области была на 50% выше чем в среднем по стране во многом из-за отвратительной организации диспетчеризации и острой нехватки карет скорой помощи и, особенно, дефицитных и дорогих реанимобилей», – говорится в посте.

Источник предполагает, что это могло происходить из-за недостатка бюджета, деньги из которого были украдены. Кроме этого, в области был один реанимобиль, который по неизвестной причине якобы не выезжал на вызовы, хотя был исправен.

Как сообщает 63.ru, несколько лет правоохранители не интересовались деятельностью Беняна. Однако в конце 2022 года начались массовые задержания.

Следователи обратили внимание на деятельность руководителей медицинских учреждений: главного врача горбольницы №1 в Тольятти Максима Замулина подозревают в мошенничестве, главу тольяттинской поликлиники № 2 Андрея Житлова обвиняют в злоупотреблении полномочиями, руководителя поликлиники №4 автограда Александра Кулагина – тоже, главного врача тольяттинской городской поликлиники №1 Ирину Шаховскую подозревают в мошенничестве, а заместителя руководителя больницы Середавина Алексея Ошуркова – в мошенничестве.

Как отреагировал губернатор

Информация о следственных действиях дошла и до губернатора региона Дмитрия Азарова. Он прокомментировал ситуацию в разговоре с Sovainfo.ru и сказал, что сейчас ведется работа по выявлению и пресечению коррупционных и других нарушений.

«Нахожусь в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественниками и жителями региона, что позволяет вести эту работу на постоянной основе», – добавил Азаров.

Губернатор уточнил, что сотрудникам правоохранительных органов окажут необходимую помощь.

Азаров знает о проблемах с медициной в регионе. В апреле 2023 года он поручил создать комиссию Губернаторского контроля, так как к Министерству здравоохранения накопился ряд вопросов. В ее состав вошли представители Общественной палаты Самарской области, Общероссийского народного фронта, сотрудники контрольного департамента, представители общественности.

Жители региона сообщают членам комиссии о правонарушениях, а они уже проверяют обращения. За короткий период работы сотрудники рассмотрели десятки жалоб по работе больниц и качеству предоставления медицинской помощи и приехали в несколько медицинских учреждений.