В здании ФТС прошли обыски по делу о взятке в 25 млн рублей

Автомобиль заезжает на территорию у здания Федеральной таможенной службы России, 27 января 2023 года

В главный офис таможенной службы в Москве пришли с обыском по делу ранее задержанного начальника IT-управления Дмитрия Васильева. Его подозревают в получении «откатов» при заключении госконтрактов на сумму 25 млн рублей и в хищениях бюджетных средств, выделенных на цифровизацию деятельности ФТС. По данным «Интерфакса», по результатам обысков в уголовном деле «могут появиться новые эпизоды».

В Москве в здании Федеральной таможенной службы (ФТС) прошли обыски и следственные действия по делу задержанного 26 января начальника центрального информационно-технического таможенного управления ведомства Дмитрия Васильева. Обыски совместно проводят сотрудники Следственного комитета и ФСБ.

«По делу Васильева, задержанного по подозрению в коррупции, проводятся следственные действия в ФТС. Изымается документация, представляющая интерес для следствия», — сказал источник ТАСС.

По данным агентства «Интерфакс», по результатам обысков в уголовном деле «могут появиться новые эпизоды».

Главное здание ФТС, в котором проходил обыск, расположено на Новозаводской улице в районе станции метро «Фили». «Известия» уточняют, что обыски также прошли во Внуковской и Домодедовской таможнях. Следователи допрашивают должностных лиц таможенной службы и ее подразделений.

Источник РБК сообщил, что обыски проводят следователи Главного следственного управления СКР, а следственные мероприятия начались около 8 утра. По его словам, следствие прежде всего интересуют документы по заключенным ранее контрактам на IT-услуги, в том числе на разработку и лицензирование новых программных продуктов.

«Откаты» на 25 млн рублей

О задержании Дмитрия Васильева по подозрению во взяточничестве и хищении при выполнении господрядов стало известно вечером 26 января. Сотрудники ФСБ задержали чиновника на рабочем месте и доставили в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по материалам, собранным ФСБ. Обвинение Васильеву предъявят 27 января.

«Васильев задержан, он подозревается в получении «откатов» на сумму 25 млн рублей при заключении госконтрактов», – сказал источник «Интерфакса». В ФТС подтвердили ТАСС, что чиновник был задержан.

«Известия» отметили, что Васильева также подозревают в хищениях бюджетных средств, выделенных по госконтрактам на цифровизацию деятельности ФТС.

По версии следствия, в госконтрактах принимали участие компании, имеющие отношение к родственникам действующих сотрудников ФТС, а также компании, зарегистрированные на бывших сотрудников службы, пишет РБК. Источник издания сообщил о задержании сотрудника коммерческой компании, которого подозревают в даче взятки.

Год назад Васильева собирались уволить из-за нарушений, допущенных при реализации госконтракта. Во время проверки выяснилось, что его родственники работали в подрядных организациях, с которыми Васильев заключал контракты, пишут «Известия».

«Тогда за него вступился один из заместителей руководителя ФТС, который сообщил, что это было технической ошибкой молодого руководителя», — рассказал собеседник РБК. По данным «Известий», речь идет о Денисе Терещенко.

Сотрудники ФСБ предполагают, что схема незаконного распределения господрядов была создана еще в 2017 году, когда Терещенко занимал пост главы ЦИТТУ ФТС, пишут «Известия».

Карьера Дмитрия Васильева

На сайте Федеральной таможенной службы говорится, что Дмитрию Васильеву 37 лет. Он работает в таможенных органах c 2006 года и возглавил центральное информационно-техническое таможенное управление ФТС в мае 2021-го. До этого Васильев работал главой отдела службы круглосуточной технической поддержки ЦИТТУ (2017—2019), а позднее занял должность первого замначальника управления (2019—2021).

Васильев — майор таможенной службы, а в 2018 году ему было присвоено высшее квалификационное звание — мастер. За службу его награждали медалями «За усердие» и «25 лет Федеральной таможенной службе», нагрудным знаком «Отличник таможенной службы» и другими благодарностями и грамотами.

Задержание Васильева — не первое в системе ФТС за последнее время. В сентябре 2022 года силовики задержали начальника отдела по борьбе с экономическим таможенными правонарушениями центральной оперативной таможни ФТС Сергея Бычкова. В декабре 2022 года суд арестовал начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова. По обвинению в получении взятки в особо крупном размере ему грозит наказание до 15 лет колонии.

В мае прошлого года сотрудники ФСБ задержали за вымогательство начальника антикоррупционного отдела челябинской таможни Владимира Гефеля. По данным следствия, он требовал деньги у коммерсантов, обещая помочь с импортом крупных партий товаров, поставляемых в Россию из Казахстана.